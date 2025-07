Numerose società quotate che hanno integrato Bitcoin nei propri bilanci stanno ottenendo risultati positivi anche in termini di performance azionaria, rafforzando la narrativa di Bitcoin come riserva di valore.

Trump Media sale del 6% dopo la nuova operazione su BTC

Trump Media and Technology Group (TMTG) ha annunciato l’investimento di 300 milioni di dollari su opzioni con esposizione indiretta a Bitcoin. L’obiettivo è sfruttare la volatilità dell’asset digitale tramite derivati, senza detenere direttamente i token. Questo approccio consente potenzialmente di trarre vantaggio da movimenti di prezzo in entrambe le direzioni, ma comporta anche rischi elevati, vista la possibilità che le opzioni scadano prive di valore.

TMTG possiede già circa 2 miliardi di dollari in Bitcoin e asset correlati, a conferma di un impegno deciso verso la finanza cripto. La strategia ha avuto ripercussioni immediate sul mercato, con il titolo della società che ha registrato un incremento del 6% nell’ultimo mese. L’utilizzo di opzioni rappresenta una scelta complessa che si discosta dalle classiche strategie di detenzione a lungo termine, richiedendo competenze specifiche nella gestione del rischio e dei tempi di ingresso e uscita dal mercato.

Strategy rafforza la leadership su Bitcoin

MicroStrategy, ora rinominata Strategy, ha consolidato ulteriormente la propria posizione come azienda quotata a Wall Street con la maggiore riserva di Bitcoin, grazie a una nuova operazione sul mercato dei capitali e a una serie di recenti acquisizioni. Dopo aver acquistato 6.220 BTC per un controvalore di circa 740 milioni di dollari la scorsa settimana, la società ha raggiunto un totale di 607.770 BTC, equivalenti a circa 72 miliardi di dollari al valore attuale di mercato di 119.000 dollari per Bitcoin.

Parallelamente, Strategy ha ufficializzato il lancio della sua offerta pubblica iniziale per una nuova classe di azioni privilegiate a tasso variabile, denominata STRC Stock. L’IPO prevede l’emissione di oltre 28 milioni di azioni al prezzo di 90 dollari ciascuna, per un ricavato netto stimato in circa 2,47 miliardi di dollari. Il regolamento dell’operazione è previsto per domani, 29 luglio 2025. I fondi raccolti saranno utilizzati per “scopi aziendali generali, inclusa l’acquisizione di Bitcoin e il rafforzamento della liquidità operativa”, secondo quanto dichiarato dalla società.

Le azioni STRC offrono un dividendo variabile mensile, con un tasso annualizzato iniziale del 9%, soggetto a rettifiche mensili in base al tasso SOFR a un mese, ma con limiti ben definiti sulle possibili riduzioni. La società ha espresso l’intenzione di mantenere il valore di mercato delle azioni il più vicino possibile al prezzo nominale di 100 dollari.

In caso di mancato pagamento dei dividendi regolari, questi verranno accumulati come dividendi composti, mentre la società potrà procedere al rimborso delle azioni a 101 dollari una volta completata la quotazione su Nasdaq o NYSE.

Grazie a questa combinazione di strategia finanziaria avanzata e continuo accumulo di BTC, il titolo Strategy ha guadagnato oltre il 141% in un anno ed il 3.175% in cinque anni, rafforzando il ruolo centrale dell’azienda nell’ecosistema Bitcoin.

Metaplanet e Sequans seguono il modello cripto-centrico

Anche altre aziende stanno adottando approcci simili, in primis la società Metaplanet quotata a Tokyo, che ha appena annunciato un nuovo acquisto di 780 BTC per un totale di 92,5 milioni di dollari, portando le sue riserve a 17.132 BTC. Il piano strategico prevede di raggiungere 210.000 BTC entro il 2027, pari all’1% della fornitura totale. Nonostante un recente calo mensile, il titolo ha guadagnato il 517% da inizio anno, segno di una crescente fiducia degli investitori.

La società francese Sequans Communications ha invece acquisito altri 1.264 BTC tramite la piattaforma XBIT, evidenziando l’interesse crescente anche da parte di società tech medio-piccole verso l’adozione cripto in chiave strategica. Il titolo di Sequans Communications è in rialzo del 36,7% nell’ultimo mese con un prezzo di 1,98 dollari, dopo aver raggiunto un picco di 5,4 dollari (+267%), confermando l’interesse degli investitori per azioni che offrono esposizione indiretta a Bitcoin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.