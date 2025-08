L’accumulo di ETH da parte di entità pubbliche come Ether Machine ed ETHZilla indica un cambio di paradigma, con Ethereum che non è più solo un asset speculativo, ma un bene strategico per le aziende.

Ethereum compie 10 anni

Nel mese del decimo anniversario di Ethereum, l’interesse istituzionale nei confronti della seconda crypto più importante per capitalizzazione ha raggiunto nuovi picchi. A confermarlo è l’attività di società come Ether Machine ed ETHZilla, che hanno recentemente superato l’Ethereum Foundation per quantità di ETH detenuti nei loro bilanci, rafforzando l’idea che Ethereum sia ormai considerato un asset strategico per le aziende quotate.

Ether Machine punta a 400.000 ETH

Ether Machine, sostenuta da colossi del settore come Pantera Capital e Kraken, ha annunciato l’acquisto di 15.000 ETH al prezzo medio di 3.809,97 dollari, per un valore complessivo di 56,9 milioni di dollari. Questa nuova tranche ha portato le sue riserve totali a 334.757 ETH, superando le 234.600 ETH detenute dall’Ethereum Foundation. La società ha inoltre ancora 407 milioni di dollari in liquidità destinati a ulteriori acquisti di ETH, con l’obiettivo dichiarato di raggiungere 400.000 ETH sul proprio bilancio.

Questa strategia fa parte del piano di debutto sul Nasdaq della società, nata dalla fusione SPAC tra Ether Reserve e Dynamix Corporation, e che sarà scambiata con il ticker “ETHM”. Il co-fondatore Andrew Keys ha chiarito che Ether Machine non intende semplicemente detenere Ethereum come asset finanziario, ma lo considera l’infrastruttura portante della nuova economia digitale. A dimostrazione dell’impegno verso l’ecosistema, la società ha donato 100.000 dollari al Protocol Guild, una rete di finanziamento per gli sviluppatori core di Ethereum.

ETHZilla: da biotech a gigante cripto con $425M in ETH

Anche ETHZilla, ex 180 Life Sciences, ha recentemente effettuato un cambiamento radicale. La società, originariamente operativa nel settore medico, ha annunciato la propria trasformazione in un’entità cripto-first con un piano d’investimento da 425 milioni di dollari in Ethereum, diventando così il 5° maggiore detentore aziendale di ETH. L’acquisto la colloca davanti a BTCS Inc., in una classifica dominata da società come BitMine Immersion Technologies e SharpLink Gaming.

ETHZilla ha costruito un network di supporto che comprende 60 investitori istituzionali e cripto-native, tra cui Polychain Capital, Harbour Island, GSR, Konstantin Lomashuk (Lido) e Robert Leshner (Compound).

Il livello chiave dei $4.000 per Ethereum

Mentre queste società accumulano ETH, gli analisti osservano un punto critico nel grafico di prezzo di Ethereum, i 4.000 dollari. Questo livello potrebbe rappresentare una barriera psicologica e tecnica chiave. Dopo numerosi tentativi falliti di superarlo negli ultimi anni, ETH si trova attualmente in una fase di consolidamento all’interno del range 3.600 – 3.900 dollari. Una rottura decisiva verso l’alto potrebbe spingere il prezzo verso nuovi massimi storici, mentre un’ulteriore respinta rischierebbe di far precipitare Ethereum nuovamente verso il basso del range.

Come avvenuto per Bitcoin, spinto da aziende come MicroStrategy e Tesla, Ethereum sta trovando il suo spazio come asset di riserva nelle corporate treasury. Secondo un report di Standard Chartered, le aziende potrebbero detenere fino al 10% dell’offerta totale di ETH nel lungo termine.

Best Wallet: l’accesso semplice al mondo DeFi

Best Wallet è un’app completa per la gestione delle criptovalute che combina sicurezza, funzionalità e accesso esclusivo a opportunità Web3. Si tratta di un wallet decentralizzato e non custodial, compatibile con più di 60 blockchain (Ethereum, Solana, BNB Chain, Arbitrum, Base e molte altre), che consente agli utenti di detenere e controllare direttamente i propri fondi, oltre a fornire un’integrazione con il DEX nativo.

Uno degli elementi distintivi di Best Wallet è la sezione “Upcoming Tokens”, che garantisce accesso anticipato a prevendite e airdrop selezionati, offrendo agli utenti un vantaggio competitivo rispetto al mercato. Il wallet integra anche un potente aggregatore di staking che consente di generare rendite passive da numerosi protocolli, ottimizzando i ritorni con pochi clic.

Il cuore dell’ecosistema è rappresentato dal token nativo $BEST, che sblocca numerosi benefici, come riduzione delle commissioni di scambio, interesse APY da staking del 94%, cashback dell’8% sulle crypto spese con la Best Card e accesso prioritario a nuovi progetti.



Il token sarà disponibile ancora per poco tempo in prevendita, ad un prezzo di 0,025415 dollari, con 14,3 milioni di dollari raccolti fino a questo momento. Conclusa la prevendita, il token $BEST verrà quotato su prominenti exchange e lanciato sul mercato.

