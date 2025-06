La decisione di Société Générale e Deutsche Bank di lanciare la stablecoin su blockchain pubbliche come Ethereum e Solana segna un momento chiave, evidenziando il crescente interesse delle istituzioni bancarie tradizionali per le soluzioni DeFi.

Société Générale lancia la stablecoin USDCV

Il colosso bancario francese Société Générale, attraverso la sua controllata dedicata agli asset digitali SG Forge, ha annunciato il lancio ufficiale della sua nuova stablecoin USD CoinVertible (USDCV), ancorata al dollaro statunitense. Dopo il debutto di EUR CoinVertible (EURCV) avvenuto ad aprile 2023, questa nuova mossa segna l’ingresso della banca in uno dei mercati più competitivi e dinamici del mondo cripto, ovvero quello delle stablecoin ancorate al dollaro. Il token sarà disponibile su due delle blockchain più utilizzate, Ethereum e Solana, e il trading inizierà a luglio 2025.

Per rafforzare la fiducia nel nuovo strumento digitale, Société Générale ha stretto una collaborazione con uno dei nomi più autorevoli della finanza americana, ovvero BNY Mellon, che svolgerà il ruolo di custode delle riserve di USD CoinVertible. Questo ruolo è cruciale, in quanto garantisce la copertura 1:1 tra i token USDCV in circolazione e le riserve in dollari effettivamente depositate. La stablecoin sarà emessa come Electronic-Money Token (EMT), conforme alla nuova regolamentazione europea MiCA (Markets in Crypto-assets), che entrerà in vigore nei prossimi mesi e che mira a regolamentare l’intero settore degli asset digitali nell’Unione Europea.

GENIUS: il Senato USA prepara la legge sulle stablecoin

Sul fronte normativo statunitense, il Senato è vicino all’approvazione del GENIUS Act, una legge che regolamenterà le stablecoin a livello federale. Il provvedimento, sostenuto come priorità dal presidente Trump, dovrebbe entrare nella fase di dibattito nelle prossime ore, con un voto atteso per oggi 11 giugno. Il senatore John Thune ha già annunciato l’intenzione di chiedere il cloture per limitare il tempo di discussione e arrivare rapidamente a un voto.

Il settore delle cooperative di credito (credit unions), rappresentato dal Defense Credit Union Council (DCUC) e da America’s Credit Unions (ACU), sta monitorando attentamente il processo legislativo, cercando di evitare che al GENIUS Act vengano aggiunti emendamenti potenzialmente dannosi, come il Credit Card Competition Act (CCCA) proposto dal senatore Roger Marshall. Quest’ultimo mira a limitare le commissioni sulle carte di credito, ma il suo accorpamento alla legge sulle stablecoin sembra ormai sfumato.

Deutsche Bank si espande nel mondo cripto

Il popolare istituto bancario, Deutsche Bank, sta valutando l’emissione di una propria stablecoin o l’adesione a un’iniziativa guidata dall’industria, come parte della sua strategia di digitalizzazione dei pagamenti. Il responsabile della trasformazione digitale del gruppo, Sabih Behzad, ha dichiarato che la banca sta esplorando diverse opzioni per integrare la tecnologia blockchain nei propri sistemi di pagamento e regolamento.

Inoltre, Deutsche Bank sta considerando lo sviluppo di un sistema di depositi tokenizzati per migliorare l’efficienza dei pagamenti. Queste iniziative si inseriscono in un contesto più ampio, in cui altre grandi banche statunitensi stanno valutando l’emissione di una stablecoin congiunta per competere con le criptovalute. Il crescente interesse per le stablecoin è alimentato dalla maggiore chiarezza normativa sia nell’Unione Europea che negli Stati Uniti, che stanno accelerando l’adozione di queste valute digitali.

Solaxy: efficienza e velocità a basso costo

Solaxy (SOLX) è una piattaforma Layer2 costruita sull’infrastruttura di Solana, progettata per superare i limiti attuali di scalabilità e performance delle blockchain. In un ecosistema sempre più affollato e soggetto a congestione, Solaxy si distingue per la sua capacità di offrire transazioni rapide, affidabili e a costi estremamente ridotti, anche durante picchi di traffico elevato.

Questo è reso possibile dall’architettura avanzata della sua rete, che sfrutta le potenzialità di Solana ma le potenzia ulteriormente attraverso una Layer2 ottimizzata, in grado di gestire un numero maggiore di operazioni senza compromettere sicurezza ed efficienza.



La prevendita del token $SOLX ha già attirato un notevole interesse da parte degli investitori, raccogliendo 46,6 milioni di dollari. Il prezzo attuale di $SOLX è fissato a 0,001752 dollari per token, ma il tempo stringe, mancano 5 giorni alla fine della prevendita. Il token offre commissioni basse per le transazioni, diritto di governance sulla layer2 e un rendimento annuo per lo staking dell’87% apy.

ACCEDI ALLA PREVENDITA DI SOLAXY

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.