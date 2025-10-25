Bitcoin affronta settimane decisive, tra previsioni di cali sotto i $100.000 e stime rialziste fino a $250.000, con analisti come Mike Novogratz e Geoff Kendrick che delineano scenari opposti per il 2025.

Bitcoin a $250.000? Servirebbero eventi straordinari

Il CEO di Galaxy Digital, Mike Novogratz, ha espresso scetticismo sull’ipotesi che Bitcoin raggiunga i 250.000 dollari entro la fine dell’anno, sottolineando in un’intervista a CNBC che un simile rally richiederebbe “condizioni di mercato eccezionali”.

A dieci settimane dalla chiusura del 2025, Bitcoin scambia a 111.000 dollari con un aumento del 2% nelle ultime 24 ore, ancora lontano dal target previsto da alcuni analisti. Novogratz ha dichiarato che, in uno scenario conservativo, la criptovaluta dovrebbe mantenersi sopra la soglia dei 100.000 dollari, definita il livello di supporto chiave dopo averla superata per la prima volta a dicembre 2024, in seguito alla rielezione di Donald Trump.

Secondo l’executive, BTC consoliderà tra i 100.000 e i 125.000 dollari, a meno che Bitcoin non riesca a superare il suo massimo storico di 125.000 dollari, registrato il 5 ottobre. Per Novogratz, la svolta rialzista potrà avvenire solo in presenza di due fattori:

Un intervento anticipato della Federal Reserve deciso da Trump, volto a stimolare la liquidità.

L’approvazione del CLARITY Act, la proposta di legge volta a definire una struttura regolamentare chiara per il mercato crypto statunitense.



Ultimo calo sotto i $100.000

Di segno opposto le analisi di Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered. Secondo Kendrick, un breve calo sotto i 100.000 dollari “sembra inevitabile”, ma potrebbe rappresentare “l’ultima occasione nella storia per acquistare Bitcoin sotto questa soglia”.

La sua valutazione arriva dopo un periodo di volatilità legato ai timori di nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina, che hanno provocato una correzione il 10 ottobre, portando Bitcoin a toccare i 102.000 dollari.

Kendrick osserva che il prezzo potrebbe presto trovare una base stabile, con indicatori tecnici solidi, la media mobile a 50 settimane resiste infatti sin dai tempi in cui Bitcoin valeva 25.000 dollari nel 2023.

L’analista monitora inoltre i flussi oro–Bitcoin, sottolineando che i recenti movimenti di “sell gold, buy bitcoin” potrebbero intensificarsi, rafforzando la narrativa del Bitcoin come bene rifugio alternativo all’oro.

Target fino a $500.000 entro il 2028

Nonostante il recente crollo di mercato da 19 miliardi di dollari, Kendrick mantiene una prospettiva fortemente rialzista. Ha ribadito la sua previsione ufficiale di 200.000 dollari per Bitcoin entro fine anno, sostenuta da due catalizzatori principali:

Forte ripresa dei flussi nei Bitcoin ETF, con 477 milioni di dollari di afflussi netti registrati dopo le recenti tensioni politiche, secondo i dati di Farside Investors.

Rialzo dei prezzi dell’oro, che contribuisce a consolidare il ruolo di Bitcoin come riserva di valore globale.



Per Kendrick, il crollo recente potrebbe configurarsi come una fase di accumulazione strategica prima della prossima spinta rialzista. Anche nello scenario più prudente, con tagli dei tassi prolungati da parte della Federal Reserve, Bitcoin dovrebbe comunque mantenersi “ben al di sopra dei 150.000 dollari” entro dicembre.

A lungo termine, Standard Chartered prevede un target di 500.000 dollari entro il 2028, in concomitanza con un’eventuale seconda amministrazione Trump e l’espansione degli ETF globali.

