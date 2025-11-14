Lancio esplosivo per il nuovo ETF dedicato a XRP, afflussi record e forte interesse istituzionale, ma il prezzo del token reagisce con una correzione inattesa.

Ingressi record per l’ETF su XRP

Il debutto del nuovo ETF dedicato a XRP ha rappresentato uno degli eventi più rilevanti dell’anno, attirando flussi superiori a quelli registrati da alcuni dei principali prodotti spot su Bitcoin e Solana. La prima giornata di contrattazioni dell’ETF targato Canary Capital si è chiusa con 245 milioni di dollari di afflussi netti, un risultato che ha immediatamente catturato l’attenzione degli analisti. Le nuove entrate hanno infatti superato i dati dei principali ETF su Bitcoin come IBIT e BITB, oltre alle aspettative formulate in precedenza dagli stessi gestori del fondo.

Secondo le prime valutazioni, l’elevata domanda è stata alimentata dalla capitalizzazione di mercato consistente di XRP, che la colloca in 4° posizione come crypto più capitalizzata al mondo con 137 miliardi di dollari, e da un rinnovato interesse istituzionale per prodotti cripto con un approccio regolamentato. Le stime preliminari suggerivano che un ETF su XRP potesse ottenere numeri simili o superiori a quelli dei fondi dedicati a Solana, che hanno registrato afflussi per 200 milioni di dollari nella prima settimana, e le previsioni sono state confermate già nelle prime ore di negoziazione.

Correzione del prezzo nonostante il lancio

In contrasto con l’entusiasmo generato dal nuovo ETF, il prezzo di XRP registra un calo del 9% nelle ultime 24 ore, scendendo ad un valore di 2,27 dollari, dopo aver toccato i 2,50 dollari nelle ore successive al lancio degli ETF. Parallelamente, i volumi spot si sono intensificati con una crescita superiore al 40%, segnale di un’attività di trading particolarmente elevata in concomitanza con il lancio, e la performance settimanale del prezzo rimane in positivo con un +4,5%.

I mercati dei futures hanno mostrato un raffreddamento con un calo dell’open interest, mentre i nuovi dati sulle riserve degli exchange offrono una lettura inaspettatamente costruttiva. Le piattaforme monitorate mostrano infatti una riduzione di milioni di token XRP negli ultimi giorni, con le riserve aggregate che risultano ora intorno a 6,60 miliardi di dollari. Questo spostamento significativo suggerisce che molti investitori stanno ritirando XRP dagli exchange per conservarli in wallet privati, comportamento associato generalmente a un atteggiamento non speculativo e a una volontà di detenere il token per un lungo periodo.

Rete Ripple in espansione con oltre 300 istituzioni

Il nuovo ETF arriva in un contesto in cui l’ecosistema Ripple ha superato una soglia significativa con oltre 300 banche e istituzioni finanziarie che utilizzano RippleNet per operazioni transfrontaliere. La rete coinvolge attori bancari distribuiti su sei continenti, tra cui Europa, Asia e Medio Oriente, con realtà come Santander, SBI Remit, Tranglo e diversi istituti statunitensi impegnati nella sperimentazione delle soluzioni blockchain dell’azienda.

Nonostante molti istituti utilizzino RippleNet senza ricorrere direttamente a XRP, l’ampliamento della rete evidenzia un crescente interesse da parte della finanza tradizionale verso infrastrutture basate su tecnologia distribuita.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

