Oro e argento registrano nuovi record storici il 17 ottobre 2025, spinti da instabilità geopolitica, attese di tagli dei tassi e crescente interesse verso tokenizzazione e strumenti digitali sicuri.

L’oro e l’argento raggiungono nuovi massimi storici

Il 17 ottobre 2025, i prezzi dell’oro e dell’argento hanno continuato a segnare record senza precedenti. L’oro spot ha registrato un incremento dello 0,8%, toccando 4.359 dollari per oncia e raggiungendo un massimo intraday di 4.378 dollari. I Futures sull’oro statunitense con consegna a dicembre sono saliti dell’1,6% a 4.372 dollari. L’oro ha guadagnato circa l’8,6% in una sola settimana e il 63% da inizio anno, avvicinandosi alla migliore performance settimanale da settembre 2008, con record stabiliti in ciascuna sessione.

L’argento spot ha seguito la scia dell’oro, salendo dello 0,1% a un picco di 54 dollari nella giornata di venerdì . La performance settimanale dell’argento ha segnato un +8%, sostenuta dalla crescente domanda e da un breve short squeeze sul mercato spot.

Geopolitica e aspettative di tasso

Secondo Olena Sosedka, esperta fintech e co-fondatrice di Concord Fintech Solutions, l’aumento dei prezzi dell’oro è un segnale per i mercati moderni, nonostante le innovazioni tecnologiche rendano la finanza più accessibile, la fiducia degli investitori si fonda su valori storicamente consolidati. L’instabilità geopolitica rafforza ulteriormente il ruolo dell’oro come asset sicuro, perché conflitti, tensioni commerciali e decisioni imprevedibili dei leader mondiali generano un clima di incertezza, in cui il metallo giallo diventa una sorta di assicurazione universale.

Il rialzo riflette anche l’aspettativa degli investitori di un indebolimento del dollaro, perché una valuta più debole rende l’oro più economico per acquirenti internazionali, aumentando la pressione al rialzo sul prezzo. Il rally è stato inoltre stimolato dalle attese di nuovi tagli dei tassi della Federal Reserve, con probabilità quasi certe di una riduzione di 25 punti base a ottobre, seguita da un altro taglio a dicembre.

Il 15 ottobre 2025, l’oro aveva già superato la soglia di 4.200 dollari per oncia per la prima volta, sostenuto dai timori di una ripresa delle tensioni commerciali tra USA e Cina e dall’atteggiamento accomodante della Fed.

Oltre alla speculazione macroeconomica, il trend rialzista è alimentato dalla crescente domanda di investimenti digitalizzati, con token basati su oro fisico che diventano sempre più popolari tra istituzioni e investitori retail.

Tokenizzazione dell’oro: il metallo diventa digitale

La recente impennata dei prezzi dell’oro ha spinto gli emittenti a lanciare nuovi prodotti blockchain, trasformando l’oro in uno strumento finanziario digitale. Il settore dei token legati all’oro ha raggiunto una capitalizzazione di quasi 3,4 miliardi di dollari, in forte crescita rispetto ai 500 milioni di dollari di inizio anno. Tra i progetti più rilevanti, Tether ha lanciato XAUT0 il 15 ottobre, un token omnichain su Solana che rappresenta una frazione di oncia di oro fisico custodito in vault auditati.

Altri token, come PAX Gold (PAXG) e Tether Gold (XAUT), hanno registrato incrementi superiori al 60% su base annua, con una capitalizzazione combinata che si avvicina ai 3 miliardi di dollari. L’integrazione dei token d’oro nelle piattaforme DeFi consente regolamenti immediati e maggiore liquidità digitale, rendendo l’investimento in oro più accessibile e trasparente.

