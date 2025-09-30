YoungHoon Kim, record mondiale di QI con 276, ha dichiarato di aver trasferito l’intero patrimonio personale in Bitcoin, rilanciando il dibattito sul futuro delle criptovalute, degli asset digitali e delle riserve globali.

Le previsioni di Kim su Bitcoin

Conosciuto come “Grand Master of Memory”, Kim YoungHoon ha spiegato di considerare Bitcoin “l’unica speranza per l’economia futura”. L’intellettuale sudcoreano, celebre per le sue capacità cognitive fuori dal comune, non si limita a un investimento simbolico ma ha dichiarato di aver allocato il 100% delle proprie risorse in BTC, segnalando una fiducia assoluta nella sua traiettoria di crescita nel lungo periodo.

Kim aveva già attirato attenzione nei giorni precedenti prevedendo che Bitcoin crescerà di 100 volte nel prossimo decennio, ipotizzando così un valore oltre i 10 milioni di dollari per ogni BTC.Secondo Kim, Bitcoin finirà per sostituire asset di riserva come oro, valute estere e titoli di stato americani, grazie alla fornitura limitata a 21.000.000 di unità e certificata dalla blockchain.

La fiducia di Kim trova un curioso parallelismo con alcune mosse governative. Nel marzo 2025, il presidente Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo per la creazione di una riserva strategica federale di Bitcoin, segnando un punto di svolta nella politica ufficiale statunitense.

Le previsioni sull’azienda legata ai Trump

Kim ha esteso le sue analisi anche a American Bitcoin (ABTC), società di mining quotata al Nasdaq e legata all’amministrazione Trump. Secondo lui, la futura crescita di Bitcoin renderà ABTC la più grande azienda al mondo per capitalizzazione di mercato. Sebbene non abbia spiegato nel dettaglio il significato del suo riferimento a “MAGA”, l’endorsement di una figura tanto riconosciuta ha attirato ulteriore attenzione sul titolo.

Riguardo l’andamento di prezzo, Bitcoin ha registrato un rimbalzo del 5,7% dal minimo locale di venerdì, raggiungendo questa mattina un picco di 114.840 dollari, cioè -9,1% dal prezzo record di 124.460 dollari. La volatilità rimane ancora una costante, ma il trend di lungo periodo mostra che si riduce ad ogni ciclo, soprattutto dopo il rinnovato interesse istituzionale che ha dato inizio ad una nuova fase espansiva.

Il ruolo della finanza tradizionale

Parallelamente, il settore degli strumenti regolamentati continua a crescere. L’ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) di BlackRock, l’asset manager più grande al mondo, ha superato Deribit come principale centro mondiale per le opzioni su Bitcoin, con un volume aperto di quasi 38 miliardi di dollari. Questo sorpasso, avvenuto meno di un anno dopo il lancio delle opzioni IBIT, evidenzia come la liquidità si stia spostando verso prodotti istituzionali negli Stati Uniti. IBIT, lanciato a gennaio 2024, è l’ETF cresciuto più rapidamente nella storia, con 72 miliardi di dollari di asset raccolti in appena un anno.

La strategia di Tether sulle riserve

Un’altra conferma dell’interesse istituzionale arriva da Tether, che ha aggiunto 8.888 BTC per un valore di 1 miliardo di dollari al proprio bilancio il 30 settembre, portando le riserve principali a oltre 86.000 bitcoin. L’azienda guidata da Paolo Ardoino e Giancarlo Devasini continua a diversificare su asset durevoli, includendo oro e partecipazioni in agribusiness latinoamericani, oltre al lancio di USAT, una nuova stablecoin orientata al mercato statunitense.

Questa mossa consolida Tether come uno dei più grandi detentori mondiali di Bitcoin, in linea con la sua politica di rafforzare la solidità del bilancio e al tempo stesso espandere l’offerta di prodotti legati all’ecosistema crypto.

Opportunità emergenti su Bitcoin

In questo contesto di crescente fiducia istituzionale e di endorsement da parte di figure di spicco, stanno emergendo nuovi progetti che puntano a risolvere i limiti storici della blockchain Bitcoin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.