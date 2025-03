Nel panorama della finanza digitale la tokenizzazione degli asset del mondo reale sta guadagnando sempre più terreno, con aziende come Master Card che approcciano la tecnologia blockchain per offrire nuove soluzioni.



Novità negli investimenti istituzionali

Un esempio significativo della trasformazione digitale che sta subendo la finanza tradizionale è la recente alleanza tra Ondo Finance e Mastercard, volta a portare gli asset finanziari tradizionali sulla blockchain (Real World Assets) attraverso la piattaforma Multi-Token Network (MTN) di Mastercard. Questa partnership rappresenta un ponte tra la finanza tradizionale e il mondo delle criptovalute, offrendo nuove opportunità di investimento e gestione della liquidità per aziende e investitori istituzionali.

Il progetto crypto Ondo Finance ($ONDO) si è distinto per la tokenizzazione di asset come i titoli di Stato statunitensi a breve termine, offrendo strumenti innovativi per investitori istituzionali. Grazie all’integrazione con l’MTN di Mastercard, il fondo OUSG di Ondo diventa accessibile in formato digitale su una blockchain pubblica. Ciò consente agli utenti di trasferire e scambiare questi asset senza la necessità di intermediari tradizionali o borse valori centralizzate, aumentando l’efficienza e la liquidità del mercato.



Uno dei principali vantaggi di questa soluzione è la possibilità di effettuare transazioni in tempo reale, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. A differenza dei sistemi bancari tradizionali, che operano con orari prestabiliti e processi lenti, la blockchain offre un’infrastruttura sempre attiva, riducendo i tempi di attesa e migliorando la flessibilità nelle operazioni finanziarie. Nello scorso mese, Ondo Finance ha anche annunciato il lancio della propria blockchain, Ondo Chain, che servirà ad amplificare la sua infrastruttura e dare maggior utilità al suo token $ONDO.

Mastercard Multi-Token Network

Mastercard ha sviluppato il Multi-Token Network per connettere banche e istituzioni finanziarie con asset digitali e blockchain. Questo ecosistema mira a semplificare le transazioni domestiche e internazionali, garantendo sicurezza, scalabilità e una gestione più efficace della liquidità. Con l’integrazione del fondo OUSG di Ondo, Mastercard offre ai propri clienti un accesso semplificato a strumenti di investimento basati su blockchain, eliminando la necessità di infrastrutture crypto complesse.

Gli utenti dell’MTN possono sfruttare i vantaggi della tokenizzazione per ottimizzare la gestione dei propri capitali, con processi di investimento e riscatto immediato e senza la necessità di passare attraverso intermediari per ottenere stablecoin. Inoltre, l’integrazione di OUSG consente alle aziende di guadagnare un rendimento giornaliero attraverso asset digitali regolati, garantendo maggiore prevedibilità nelle strategie di tesoreria.



Secondo Ian De Bode, Chief Strategy Officer di Ondo Finance, il futuro della finanza vedrà una rapida espansione degli investimenti digitali. Prevede infatti che non solo i titoli di Stato, ma anche azioni e fondi negoziati in borsa (ETF) saranno presto tokenizzati, consentendo una gestione più dinamica degli asset direttamente sulla blockchain. Questo cambiamento aprirà nuove possibilità di utilizzo, come l’impiego di asset tokenizzati come collaterale in prestiti on-chain, aumentando la flessibilità e l’accessibilità dei mercati finanziari.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.