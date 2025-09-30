Una moneta di Binance accanto a una moneta di Shiba Inu
Binance e Shiba Inu - BorsaInside.com
🚀 Prova il conto Demo Gratuito su eToro - Subito 100.000€ virtuali 💎🔥

Negli ultimi tre mesi BNB, il token nativo dell’exchange Binance, ha registrato una crescita del 46%, tornando al centro dell’attenzione del mercato crypto. Nello stesso periodo Shiba Inu (SHIB) è rimasto sostanzialmente stabile, un movimento che alcuni interpretano come una fase di consolidamento prima di un possibile nuovo rally. Ma tra i due asset, quale rappresenta davvero una scelta migliore per chi cerca un investimento di lungo periodo?

Perché BNB continua a crescere

La forza di BNB deriva principalmente dal suo legame diretto con Binance, uno dei più grandi e influenti exchange di criptovalute al mondo. Il token ha una vasta gamma di utilizzi all’interno del suo ecosistema, dalla BNB Smart Chain alle nuove soluzioni come opBNB (layer-2 per scalabilità e riduzione delle commissioni) e BNB Greenfield (archiviazione decentralizzata dei dati).

Gli utenti che utilizzano BNB per pagare le commissioni di trading ottengono sconti e vantaggi, incentivando la domanda costante del token. Inoltre, BNB può essere delegato ai validatori della rete per ricevere ricompense di staking, trasformandolo in una fonte di rendimento passivo.

A rafforzare il meccanismo di valore ci sono le politiche di burn integrate:

  • Auto-burn programmato, che riduce in modo permanente la quantità di token in circolazione.
  • Fee-burn in tempo reale, che distrugge una parte delle commissioni di rete generate dalle transazioni.

Questi strumenti creano un effetto di scarsità progressiva, capace di sostenere il prezzo nel lungo periodo man mano che cresce l’attività on-chain.

Naturalmente non mancano i rischi: BNB è fortemente legato alla reputazione e alla posizione normativa di Binance, che in passato ha dovuto affrontare indagini e controversie, incluso il caso giudiziario che ha coinvolto l’ex CEO Changpeng Zhao.

Leggi anche: 📚Come comprare criptovalute e dove. Una guida pratica per farlo in sicurezza

Shiba Inu: un ecosistema con potenzialità ma pochi meccanismi solidi

Shiba Inu nasce come meme coin, e la sua dinamica di prezzo si basa quasi esclusivamente sul sentiment della community e sull’hype. Negli ultimi anni il progetto ha cercato di sviluppare strumenti che potessero attribuire un reale valore al token, ma con risultati limitati.

Il lancio di Shibarium, una rete layer-2 per velocizzare e rendere più economiche le transazioni, ha rappresentato un passo in avanti. Tuttavia, il token utilizzato per pagare le gas fee non è SHIB, il che significa che l’uso della rete non si traduce automaticamente in una domanda diretta o in un burn significativo di Shiba Inu. Alcuni meccanismi di distruzione dei token sono stati introdotti tramite portali dedicati, ma le quantità eliminate sono risultate marginali rispetto alla gigantesca offerta circolante.

Anche la promessa dello staking comunitario non ha portato benefici concreti ai detentori, che non dispongono di una vera e propria fonte di reddito passivo. Senza un sistema chiaro di ricompense o di controllo dell’offerta, SHIB rimane un asset altamente speculativo e legato a mode passeggere.

Potrebbe interessarti anche: 📊Investire in Criptovalute: come iniziare a fare trading sulle Crypto

Quale conviene scegliere tra BNB e Shiba Inu?

Se l’obiettivo è costruire valore nel lungo periodo, la scelta più logica oggi sembra essere BNB. Il token beneficia di un ecosistema solido, di meccanismi di burn programmati e di una domanda reale generata dall’utilizzo quotidiano su Binance e sulla BNB Chain.

Shiba Inu, pur sostenuto da una community numerosa e appassionata, manca ancora di strumenti concreti per garantire una crescita sostenibile. È più adatto a chi punta su speculazioni a breve termine o su possibili rally dettati dal mercato, piuttosto che a un investimento con basi solide.

In conclusione, BNB offre un modello economico in grado di autoalimentarsi, dove più utilizzo significa più commissioni, più burn e quindi maggiore potenziale di apprezzamento. Shiba Inu, al contrario, rimane principalmente un fenomeno legato al sentiment e difficilmente potrà garantire stabilità di valore nel tempo.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

  • 🔹 Apri un conto su Binance: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità.
  • 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.
I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Accedi a news, analisi e strategie esclusive sul trading online. 💹

Telegram
🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe
  • Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti 
  • Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1
  • Fai trading 7 giorni su 7

74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider

Scopri di più su iFOREX.it

Novità da non perdere

Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
X100
Crypto Presale: le migliori prevendite di Criptovalute del momento
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori Azioni AI
Su quali azioni AI conviene investire ? Trend attuale e Previsioni
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Azioni da Comprare
Migliori azioni italiane da comprare nel 2025 in ottica speculativa
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
BTC 2025
Bitcoin verso i 250.000 Dollari? Previsioni 2025
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Prezzo Oro
Prezzo oro in correzione? Ecco cosa fare adesso
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani
Azioni Alphabet
Perché comprare azioni Alphabet oggi potrebbe farti guadagnare una fortuna domani

Migliori Piattaforme di Trading

Broker del mese
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
CONTO DEMO GRATUITO Recensioni
  • 0.0 Spread in pip
  • Piattaforme di trading avanzate
  • Prezzi DMA su IRESS
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100$
Broker regolamentato
APRI DEMO LIVE Recensioni
  • Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
  • Leva fino a 1:30
  • Protezione da Saldo Negativo
* Avviso di rischio
Deposito minimo 100 USD
Broker regolamentato
DEMO 5000$ Recensioni
  • ✔️ Oltre 750 CFD disponibili
  • ✔️ Leva fino a 30: 1
  • ✔️ Fai trading 7 giorni su 7
* Avviso di rischio
Deposito minimo 50$
Broker regolamentato
Prova Demo Gratuita Recensioni
  • Trading online ETF CRYPTO CFD
  • Licenza: CySEC FCA ASIC
  • Copia i migliori trader del mondo
* Avviso di rischio
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.

Migliori Piattaforme di Trading

Broker Rating Caratteristiche Opportunità
FP Markets FP Markets
3.6/5 (1628)
- 0.0 Spread in pip
Conto demo gratuito
Dukascopy Dukascopy
4.5/5 (2255)
- Sicurezza Gruppo Bancario Svizzero
Apri demo live
iFOREX Europe iFOREX Europe
4.3/5 (1204)
✔️ Oltre 750 CFD disponibili
Demo 5000$
eToro eToro
4.1/5 (2270)
- Trading online ETF - CRYPTO - CFD
Prova demo gratuita
Attenzione:

CFDs are high-risk instruments and may result in the loss of all your capital.