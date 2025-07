XRP vs Doge - BorsaInside.com

Nel corso del 2025, il mondo delle criptovalute ha registrato un’eccezionale impennata d’interesse e valore. Accanto ai soliti protagonisti come Bitcoin ed Ethereum, due nomi stanno attirando sempre più l’attenzione degli investitori: XRP (Ripple) e Dogecoin. Ma quale tra i due rappresenta oggi una scelta più strategica per un portafoglio crypto?

Mentre i principali indici azionari come S&P 500 e Nasdaq hanno raggiunto nuovi massimi storici, anche il settore delle valute digitali ha beneficiato di una forte ondata di ottimismo. Con Bitcoin vicino ai massimi di sempre e aziende crypto-oriented come Coinbase e Robinhood in grande spolvero, cresce anche la curiosità verso asset alternativi. In questo contesto, XRP e Dogecoin si candidano come opzioni meno convenzionali ma potenzialmente redditizie. Vediamo come si confrontano.

XRP: un progetto ambizioso per rivoluzionare i pagamenti internazionali

XRP nasce dall’ecosistema creato da Ripple, una società fintech che mira a rendere più veloci ed economici i trasferimenti internazionali, riducendo la dipendenza dal tradizionale sistema SWIFT. Quest’ultimo, sebbene ampiamente utilizzato da oltre 11.000 istituzioni in più di 200 paesi, è notoriamente lento e costoso. Ripple offre un’alternativa basata su tecnologia blockchain che consente transazioni quasi istantanee e con commissioni minime, utilizzando XRP come valuta ponte.

Questo scenario rende XRP un asset potenzialmente rivoluzionario, specialmente se l’adozione del suo network dovesse crescere nei prossimi anni. Tuttavia, è importante comprendere che l’uso della rete Ripple non implica necessariamente l’utilizzo diretto di XRP. Molte banche e aziende possono effettuare trasferimenti in valuta fiat attraverso l’infrastruttura di Ripple senza detenere o acquistare il token XRP. Inoltre, nonostante i progressi, l’adozione di Ripple resta limitata a circa 200-300 istituzioni in 50 paesi, numeri ancora lontani dalla portata globale di SWIFT.

Dogecoin: un fenomeno nato come scherzo ma sostenuto da hype e community

Dogecoin ha invece una genesi completamente diversa. Nato come meme coin, Dogecoin non è stato progettato con una funzione specifica o con un’applicazione reale nel mondo finanziario. La sua popolarità si è costruita sull’umorismo, su campagne virali e su endorsement estemporanei, come quelli dell’imprenditore Elon Musk.

Recentemente, Dogecoin ha beneficiato di un picco speculativo in seguito alla rielezione di Donald Trump e alla creazione del “Department of Government Efficiency”, che condivide l’acronimo DOGE. Tuttavia, non esiste alcun legame concreto tra questa agenzia governativa e la criptovaluta, e l’episodio ha solo confermato come il prezzo di Dogecoin sia fortemente influenzato da mode e suggestioni, piuttosto che da fondamenta economiche reali.

XRP o Dogecoin: quale ha più senso acquistare oggi?

Nel confronto tra i due asset, XRP si presenta come l’opzione decisamente più solida e strutturata. Anche se la sua adozione non è ancora esplosa, ha alle spalle un progetto concreto che mira a innovare il sistema dei pagamenti globali. Al contrario, Dogecoin resta un asset speculativo, guidato dall’effetto gregge e da dinamiche imprevedibili.

Al 18 luglio 2025, XRP ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di 203 miliardi di dollari, superando nettamente colossi fintech come SoFi, Circle, Robinhood e persino Coinbase. Tuttavia, va anche detto che una parte significativa di questo valore potrebbe già riflettere l’entusiasmo degli investitori e il trend positivo del mercato.

