Negli ultimi mesi, il mercato delle criptovalute ha visto un’accelerazione significativa, con Ethereum che ha sfiorato i 5.000 dollari e un interesse crescente verso la categoria meme coin. Questo contesto ha alimentato il lancio di token supportati da celebrità di fama mondiale, come il rapper americano e stilista Kanye West.

Il caso YZY Coin di Kanye West

YZY Coin, lanciato nel weekend da Kanye West sulla blockchain Solana, ha attirato un’attenzione mediatica immediata, spingendo il prezzo iniziale da 2 dollari a un picco di 4,5 dollari in pochi minuti. La capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 3 miliardi di dollari, per poi crollare di circa l’80% nelle ore successive, riportando il token a circa 1 dollaro.

La volatilità estrema è stata attribuita principalmente a insider trading e concentrazione nella fornitura del token: Kanye West e il suo team detenevano il 70% della fornitura, creando un meccanismo in cui pochi attori potevano manipolare il prezzo e la liquidità. Gli investitori retail, esposti a pool di liquidità costituiti quasi esclusivamente da YZY, hanno subito vendite forzate e flash crash.

Debolezze strutturali dei token legati a celebrità

L’esperienza di YZY evidenzia tre problemi principali dei token sponsorizzati da influencer:

  • Alta concentrazione: quando più della metà dei token è in mano a pochi soggetti, la governance è nominale. In YZY, un wallet multisig controllava l’87% del token prima della distribuzione pubblica.
  • Mancanza di liquidità: pool non accoppiati a stablecoin permettono agli sviluppatori di alterare artificialmente il prezzo, penalizzando gli investitori al dettaglio.
  • Governance esclusiva: roadmap e decisioni erano centralizzate nel team di Kanye West, senza input della comunità, a differenza di piattaforme DeFi come Uniswap, dove i detentori partecipano alle scelte chiave.

Il crollo di YZY ha accelerato il dibattito sulle regolazioni delle criptovalute centralizzate. La SEC ha posticipato la valutazione degli ETF basati su Solana fino a ottobre 2025, mentre il rapporto del White House Office suggerisce una netta divisione dei compiti tra SEC e CFTC per aumentare trasparenza e sicurezza, senza soffocare l’innovazione.

Opportunità con bot di trading automatizzati

Per avere successo nel trading di meme coin, strumenti automatizzati possono aiutare gli investitori a gestire al meglio i rischi e le opportunità. Snorter è un nuovo bot di trading su Solana integrato in Telegram che si propone come soluzione per il trading di meme coin, offrendo velocità, automazione e sicurezza.

Snorter include protezione contro front-running, MEV e truffe, analisi del mercato in tempo reale, automazione anti-FOMO e commissioni competitive. La meme coin ufficiale di Snorter, $SNORT, consente staking con rendimenti elevati, sconti sulle commissioni e diritti di governance, e può essere ancora acquistato in fase di prevendita direttamente con crypto o carta tramite Best Wallet. La compatibilità con wallet diffusi come MetaMask facilita l’accesso alla piattaforma e alle funzionalità DeFi emergenti, successivamente il bot diventerà compatibile anche con altre poplari blockchain come Ethereum, BNB e Polygon.

Attualmente la prevendita di $SNORT al prezzo di 0,1023 dollari ha già raccolto oltre 3,4 milioni di dollari in meno di due mesi, rappresentando un’opportunità per chi desidera entrare in un ecosistema sicuro e tecnologicamente avanzato, con potenziale di apprezzamento futuro una volta quotato sui principali exchange.

Prevendita Wall Street Pepe: un’alternativa interessante

Un’altra meme coin che sta attirando l’attenzione sulla blockchain Solana è Wall Street Pepe ($WEPE). Lanciata l’anno scorso su Ethereum, $WEPE ha già costruito una solida community con oltre 79.000 holder e 55.000 follower su X, motivo per cui il team ha deciso di replicare lo stesso token sulla blockchain più utilizzata per lo scambio di meme coin, ovvero Solana. La tokenomics è più equilibrata rispetto a YZY, riducendo i rischi legati a concentrazione e manipolazione.

Attualmente la prevendita di $WEPE è aperta sul sito ufficiale al prezzo di 0,001 dollari, offrendo agli investitori un accesso anticipato a un progetto con forte engagement e potenziale di crescita. Rispetto a YZY, Wall Street Pepe può rappresentare un’opportunità più stabile per chi vuole partecipare alla mania delle meme coin senza l’eccessiva volatilità legata ai celebrity token.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria.
Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

Il vostro capitale è a rischio. Considera la perdita di denaro dal 61% (eToro) fino all'89% (altri fornitori) con il trading CFD.

