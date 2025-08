L’ascesa di Metaplanet e Twenty One Capital nel panorama delle tesorerie aziendali in Bitcoin segna un punto di svolta nell’adozione istituzionale della criptovaluta.

Metaplanet acquista altri 463 BTC, superati i 17.500 BTC

Metaplanet Inc., società quotata alla Borsa di Tokyo e definita da molti come la “MicroStrategy asiatica”, ha annunciato il 4 agosto l’acquisizione di ulteriori 463 Bitcoin, portando il totale delle sue riserve a 17.595 BTC. Il valore attuale delle sue partecipazioni supera ampiamente i 2 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione tra le top 10 società detentrici di Bitcoin a livello globale. L’acquisto più recente è costato circa 7,995 miliardi di yen, ovvero circa 53,7 milioni di dollari, a un prezzo medio di 115.895 dollari per BTC.

Dal lancio ufficiale delle sue operazioni di tesoreria Bitcoin a dicembre 2024, Metaplanet ha aumentato le proprie partecipazioni da meno di 2.000 BTC agli attuali 17.595, dimostrando una strategia coerente e trasparente con ogni singola acquisizione pubblicamente annunciata.

Focus sul BTC Yield: creare valore per gli azionisti

Il CEO Simon Gerovich ha sottolineato su X la centralità del BTC Yield, un indicatore interno sviluppato dall’azienda per misurare il rapporto tra BTC detenuti e azioni diluite. Questo indicatore consente agli investitori di valutare il valore creato in Bitcoin per azione. Nel secondo trimestre del 2025, Metaplanet ha registrato un impressionante BTC Yield del 129,4%, e un 24,6% nel trimestre corrente. Su base annua, il rendimento ha raggiunto un notevole 459,2%.

Oltre al BTC Yield, l’azienda monitora anche BTC Gain e BTC ¥ Gain, due metriche che misurano l’accrescimento delle riserve Bitcoin in relazione alla diluizione azionaria e al valore in yen. Sebbene non si tratti di indicatori finanziari convenzionali, riflettono il vero obiettivo strategico di Metaplanet, ovvero accrescere l’esposizione in Bitcoin in modo sostenibile e vantaggioso per i soci.

Metaplanet ha finanziato le recenti acquisizioni di BTC attraverso una combinazione di entrate operative e attività nei mercati dei capitali. Nel mese di luglio, l’azienda ha eseguito più riscatti di obbligazioni e, contemporaneamente, ha emesso nuove azioni tramite diritti strutturati di acquisizione.

Twenty One Capital punta a oltre 43.500 BTC

Parallelamente, anche Twenty One Capital si sta affermando tra i giganti del corporate Bitcoin. Il CEO Jack Mallers ha annunciato l’intenzione di acquisire oltre 43.500 BTC, posizionandosi come terza società mondiale per riserve Bitcoin, subito dopo MicroStrategy e Marathon Digital (MARA). A seguito di una prossima iniezione di capitale da parte di Tether, Twenty One prevede di ricevere altri 5.800 BTC, raggiungendo un prezzo medio d’acquisto di 87.280 dollari per BTC e già generando 1,3 miliardi di dollari in guadagni non realizzati.

Con il supporto di investitori strategici come Tether e SoftBank, Mallers si propone di rivoluzionare la finanza aziendale con una tesoreria interamente di Bitcoin, azioni denominate in satoshi (12.559 sats per azione), trasparenza on-chain tramite xxi.mempool.space e strumenti finanziari nativi del protocollo Bitcoin. La società sarà quotata sotto il ticker XXI dopo la fusione con Cantor Equity Partners.

