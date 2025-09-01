L’interesse istituzionale per Bitcoin cresce nonostante la recente fase ribassista, con nuovi investimenti da parte di aziende quotate e piani di espansione che alimentano il dibattito sul futuro della principale criptovaluta.

La riserva strategica di Metaplanet supera i 20.000 BTC

La società giapponese Metaplanet ha annunciato l’acquisto di altri 1.009 BTC per un valore di circa 110 milioni di dollari, portando le proprie riserve a quota 20.000 BTC, equivalenti a 2,19 miliardi di dollari al prezzo attuale di 109.800 dollari per BTC. L’operazione, effettuata a un prezzo medio di circa 111.000 dollari per moneta, rappresenta il culmine di una serie di acquisizioni avvenute tra luglio e agosto.

In meno di tre mesi l’azienda è riuscita a raddoppiare le proprie riserve, passando da 10.000 a 20.000 BTC, con questa strategia aggressiva, Metaplanet ha raggiunto un rendimento del 31% rapportato al numero di azioni in circolazione, consolidando la propria posizione tra le principali tesorerie pubbliche di Bitcoin al mondo.

Obiettivo 30.000 BTC per fine anno

Per sostenere questa espansione, Metaplanet ha lanciato un vasto piano di raccolta fondi a livello internazionale, generando 837 milioni di dollari tramite l’emissione di nuove azioni. Gran parte di questo capitale verrà destinato ad acquisti di BTC nei prossimi mesi, con l’obiettivo di portare le riserve a 30.000 BTC entro fine anno.

La società quotata a Tokyo ha già ottenuto l’approvazione degli azionisti per emettere fino a 550 milioni di nuove azioni, con questa mossa Metaplanet è diventata la 6°maggiore azienda al mondo per riserve in BTC, superando Riot Platforms e collocandosi alle spalle di colossi come MicroStrategy e Marathon Digital.

Il coinvolgimento della famiglia Trump

Un ulteriore elemento di interesse è arrivato con la presenza di Eric Trump, figlio del presidente Donald Trump, alla riunione straordinaria degli azionisti di Metaplanet. Eric Trump è entrato a far parte del consiglio come consulente strategico nel marzo 2025, rafforzando la visibilità internazionale della società nel settore crypto.

Il legame con la famiglia presidenziale conferma l’impegno degli Stati Uniti nella promozione degli asset digitali. Donald Trump si è infatti autodefinito il “crypto president”, sostenendo che le criptovalute possano rafforzare il sistema bancario e accrescere l’influenza del dollaro a livello globale. Parallelamente, i figli del presidente hanno lanciato iniziative nel mining e nella finanza decentralizzata, alimentando la narrativa di un crescente legame tra politica e criptovalute.

Bitcoin sotto pressione dopo i massimi storici

Nonostante l’entusiasmo degli investitori istituzionali, Bitcoin ha registrato una correzione del 15% dal massimo storico di 124.500 dollari toccato a inizio agosto. Il prezzo oscilla ora intorno a i 110.000 dollari, livello considerato un supporto cruciale dai trader.

Dal punto di vista tecnico, BTC si trova in una fase di consolidamento caratterizzata da quattro candele settimanali ribassiste consecutive. Indicatori come RSI e MACD segnalano debolezza, aumentando i timori di ulteriori cali verso area 99.000 dollari. Tuttavia, la formazione di un canale discendente sul grafico a breve termine suggerisce che la discesa possa rappresentare una correzione e non l’inizio di un ciclo ribassista duraturo.

Prevendita crypto: il caso Bitcoin Hyper

