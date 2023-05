MicroStrategy guarda ai Bitcoin Ordinals per lo sviluppo di nuove App

MicroStrategy sta esaminando gli Ordinals di Bitcoin per lo sviluppo di applicazioni, secondo quanto affermato da Michael Saylor, co-fondatore e presidente esecutivo dell’azienda. Saylor ha dichiarato in esclusiva a Decrypt, noto portale dedicato al mondo delle criptovalute, che l’azienda software sta prendendo in considerazione gli Ordinals e valutando il loro potenziale in termini di sviluppo di applicazioni.

Gli Ordinals, lanciati a gennaio, sono spesso utilizzati per creare asset simili a NFT basati su Bitcoin. Sebbene il protocollo non sia stato completamente adottato dalla comunità di Bitcoin, ha dato inizio a una nuova ondata di sperimentazione con la più antica criptovaluta.

Una recente innovazione nello spazio che sfrutta gli Ordinals è un framework sperimentale per la creazione di token basati su Bitcoin. È stato sviluppato dall’appassionato di dati on-chain noto con lo pseudonimo di Domo, all’inizio di marzo. Da allora, sono stati creati migliaia di altri token denominati BRC-20.

Tutte queste transazioni hanno in parte o completamente, a seconda dei punti di vista, contribuito all’aumento delle commissioni di transazione su Bitcoin. Ciò è stato vantaggioso per i miners di Bitcoin, che ottengono commissioni di transazione per il loro ruolo nella sicurezza della rete.

Tuttavia, molti membri della community si sono lamentati che le commissioni elevate rendono più difficile l’uso di BTC come sistema di pagamento peer-to-peer che Satoshi Nakamoto, il creatore pseudonimo di Bitcoin, aveva in mente.

Saylor ha sottolineato l’importanza del dibattito sugli Ordinals perché “i miners di Bitcoin devono avere successo nel lungo termine”. Ha aggiunto che lo sviluppo di applicazioni basate sulla funzionalità di Bitcoin potrebbe anche sostenere l’adozione complessiva della criptovaluta, sia tra individui, aziende che governi.

Saylor non ha specificato i casi d’uso su cui MicroStrategy potrebbe focalizzarsi utilizzando gli Ordinals, ma ha sottolineato che la possibilità di registrare dati sulla blockchain di Bitcoin che non siano strettamente legati alle transazioni offre molte potenziali applicazioni.

“L’intera idea di registrare un dato sulla blockchain apre la possibilità di registrare una firma digitale, una registrazione o l’hash di un documento”, ha affermato Saylor.

Riguardo alla sicurezza aziendale, Saylor ha menzionato DocuSign, che consente alle aziende e agli individui di inviare e firmare accordi in modo sicuro utilizzando la firma elettronica dell’azienda. Tuttavia, Saylor ha osservato che ciò rende le grandi aziende dipendenti da un database proprietario.

“Attualmente, le aziende hanno una sicurezza debole rispetto a Bitcoin”, ha affermato Saylor, aggiungendo che le innovazioni che utilizzano la più grande criptovaluta al mondo potrebbero introdurre un nuovo livello di sicurezza disponibile per le aziende “che al momento non esiste”.

Le dichiarazioni di Saylor arrivano appena una settimana dopo che aveva definito gli Ordinals come un “catalizzatore” per l’adozione di Bitcoin nel podcast PBD. Tuttavia, egli riconosce che le ordinanze sono state utilizzate per molte ragioni ridicole.

Saylor non ha voluto predire “quale protocollo vincerà”, ma ha sottolineato che sarebbe sbagliato modificare Bitcoin in modo da censurare determinati utilizzi. Questo è un riferimento all’azione intrapresa da un gruppo di sviluppatori principali di Bitcoin, tra cui Luke Dashjr, per considerare le ordinanze come “spam” e filtrarle dalle transazioni.

“Se qualcuno vuole modificare il protocollo per censurare l’uso di Bitcoin da parte di qualcun altro, non penso che ciò sia coerente con i valori della community”, ha detto Saylor “credo nelle regole senza padroni”.

