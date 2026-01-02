Quali sono le migliori crypto da comprare - BorsaInside.com

Il mercato delle crypto potrebbe essere in una fase molto interessante, con prospettive di rialzo di non poca considerazione all’orizzonte, ma anche alcuni elementi di incertezza coi quali occorre fare i conti.

Molto di quello che accadrà nel mercato dipenderà anche dagli sviluppi sullo scacchiere geopolitico, dagli esiti del conflitto con la Russia, e dalle eventuali escalation in Medio Oriente.

Ma quali sono le crypto su cui conviene investire adesso? Sono 10 le altcoin che abbiamo inserito in questo breve approfondimento, in quanto vengono presentate come migliori opzioni su cui investire ora (inizio 2026).

Vediamo allora quali sono, iniziando proprio da XRP che ha recentemente raggiunto il terzo posto tra le maggiori crypto per market cap, diventando di fatto la seconda altcoin per capitalizzazione di mercato, essendo superata solo da ETH.

Migliori Criptovalute su Cui investire, dettagli:

1. XRP (XRP)

XRP è stato creato per abilitare transazioni di denaro più veloci. Il suo principale caso d’uso è alimentare Ripplenet, un sistema che consente trasferimenti internazionali rapidi ed efficienti. In alcuni casi, Ripplenet supera le capacità di altre piattaforme simili, come SWIFT.

Il ledger di XRP è open source, ma non è direttamente sulla blockchain, il che ha portato molte persone a chiedersi se XRP sia tecnicamente una criptovaluta.

2. Solana (SOL)

Creata da Anatoly Yakovenko, la piattaforma di criptovaluta si chiama Solana, mentre l’unità individuale è chiamata sol.

Come molte criptovalute, Solana ha un’emissione annua limitata e le monete vengono ricompensate a coloro che supportano la criptovaluta. Solana può alimentare diverse applicazioni, tra cui smart contract e NFT.

3. Stellar (XLM)

Stellar è stata fondata nel 2014. Utilizza la tecnologia blockchain, ma è nota per offrire un’esperienza utente più intuitiva, simile all’uso del denaro contante. È anche tra le criptovalute più efficienti dal punto di vista energetico.

Stellar enfatizza la sua capacità di operare senza un intermediario finanziario e facilitare le transazioni peer-to-peer.

4. Avalanche (AVAX)

Avalanche ha conquistato il suo spazio nel mercato delle crypto affermandosi come piattaforma blockchain ad elevate prestazioni. Avalanche è infatti in grado di gestire migliaia di transazioni al secondo, il tutto con costi piuttosto bassi.

Questo vuol dire che, man mano che nuove app decentralizzate vengono sviluppate su Avalanche, il token AVAX diventa un investimento via via più attraente in quanto il suo valore è legato alle grandi potenzialità di crescita del progetto.

5. Bitget Token (BGB)

Bitget opera principalmente come un token di utilità, progettato per migliorare l’esperienza dell’utente all’interno della piattaforma di scambio Bitget.

Offre vantaggi come commissioni di trading più basse, varie ricompense e accesso esclusivo a determinate funzionalità per i possessori del token. Bitget non ha una propria blockchain; opera su altre.

6. Hedera (HBAR)

Simile a XRP, Hedera non opera tecnicamente sulla blockchain. A differenza delle operazioni tradizionali, dove le transazioni vengono raggruppate in blocchi e collegate in ordine sequenziale, Hedera Hashgraph utilizza un Grafo Aciclico Diretto (DAG), in cui le transazioni sono collegate direttamente tra loro senza un ordine preciso.

7. Chainlink (LINK)

La tecnologia della rete Oracle di Chainlink rappresenta una solida base su cui diverse blockchain si poggiano per interfacciarsi con dati nel mondo reale. Si tratta di una tecnologia che ha abilitato molte applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi), e molti esperti la considerano come uno strato infrastrutturale necessario.

Grazie a continui progressi e nuove collaborazioni, gli investitori hanno continuato a nutrire interesse per questo progetto, che viene visto come un punto di accesso all’interoperabilità delle blockchain. Ecco perché il potenziale di Chainlink è da ritenersi elevato, con conseguenti interessanti prospettive di guadagno per chi investe nel token LINK.

8. Cardano (ADA)

Cardano è la piattaforma dietro ada, il nome della valuta. Creata dal cofondatore di Ethereum, Cardano utilizza anche smart contract, permettendo la gestione dell’identità.

9. Polkadot (DOT)

La blockchain di Polkadot ha proposto un concetto di connettività che si è affermato come un punto di forza tra sviluppatori e investitori. L’obiettivo principale di questo progetto è quello di permetter a diverse blockchain di lavorare insieme come un’unica rete interconnessa, in modo tale da implementare il livello di efficienza dell’ecosistema crypto.

Si tratta indubbiamente di obiettivi ambiziosi, ma che non sono irrealistici, e non mancano gli analisti che considerano Polkadot un attore destinato a ricoprire un ruolo di primo piano nel mercato delle criptovalute.

10. Litecoin (LTC)

Litecoin è una criptovaluta decentralizzata nata da un fork di Bitcoin. Il suo obiettivo è creare transazioni più veloci e migliorare l’efficienza dello storage rispetto ad altre criptovalute, incluso Bitcoin. La moneta è stata fondata da Charlie Lee, un ex ingegnere di Google, nel 2011.

Vuoi iniziare a investire in criptovalute? Ecco due soluzioni affidabili e adatte a ogni tipo di utente:

🔹 Apri un conto su Binance : la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca potenza e versatilità .

: la piattaforma numero uno al mondo per comprare, vendere e scambiare criptovalute. Commissioni competitive, grande liquidità e tantissimi asset disponibili. Ideale per chi cerca . 🔹 Prova eToro ora: il broker regolamentato che unisce crypto, azioni e copy trading in un’unica interfaccia semplice e intuitiva. Perfetto per chi vuole investire anche con pochi euro, seguendo i trader più esperti.

Perché considerare tra le Altcoin anche le Crypto in presale per investire?

Investire in criptovalute in fase di prevendita (presale) può offrire opportunità uniche per chi cerca progetti innovativi con alto potenziale di crescita.

✅ Prezzi vantaggiosi – Durante la presale, i token vengono venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli post-listing sugli exchange, offrendo un potenziale di guadagno elevato.

✅ Sostegno ai progetti emergenti – Molte startup blockchain utilizzano la prevendita per raccogliere fondi e sviluppare il loro ecosistema, offrendo agli investitori la possibilità di entrare presto in progetti promettenti.

✅ Possibili alti rendimenti – Se il progetto ha successo, chi ha investito in presale può beneficiare di un forte incremento di valore del token una volta che viene reso disponibile al pubblico.

⚠️ Attenzione ai rischi – Non tutte le crypto in presale mantengono le loro promesse. È fondamentale valutare il team, il whitepaper e gli obiettivi del progetto prima di investire.

Le migliori criptovalute in prevendita del momento: progetti innovativi

Se stai cercando nuove occasioni nel mondo delle criptovalute, questi progetti emergenti potrebbero fare al caso tuo. Ognuno di loro porta un’innovazione unica nel settore, offrendo sia potenziali rendimenti che soluzioni all’avanguardia.

🔹 Solaxy ($SOLX) – La prima soluzione Layer 2 su Solana, progettata per migliorare la scalabilità e abbattere i costi di transazione. Il progetto ha già raccolto oltre 17,8 milioni di dollari e offre opportunità di staking fino al 245% APY. Un’occasione interessante per chi crede nell’evoluzione dell’ecosistema Solana.

🔹 Bitcoin Bull ($BTCBULL) – La presale ha già superato 1 milione e mezzo di dollari, toccando i 500.000$ il giorno del lancio. Si tratta di un progetto che sfrutta il successo di Bitcoin in quanto scommette sul potenziale della regina delle crypto. I detentori di BTCBULL possono infatti ottenere ricompense in Bitcoin ogni volta che la regina delle crypto tocca dei nuovi traguardi di prezzo rpedefiniti.

🔹 MIND of Pepe ($MIND) – Un avanzato agente AI autonomo per il trading, capace di analizzare dati in tempo reale e ottimizzare strategie d’investimento. Con oltre 5 milioni di dollari raccolti, offre agli utenti la possibilità di fare staking con un APY fino al 458%. Un progetto pensato per chi vuole unire intelligenza artificiale e crypto trading.

🔹 Best Wallet Token ($BEST) – Il token nativo di Best Wallet, un’app che punta a rivoluzionare la gestione degli asset digitali con strumenti avanzati e un accesso esclusivo ai migliori progetti emergenti. Con 9 milioni di dollari raccolti, l’ecosistema di Best Wallet è pensato per semplificare e rendere più sicuro il mondo delle criptovalute.

🔹 Meme Index ($MEMEX) – Un innovativo indice di meme coin, progettato per offrire una diversificazione strategica nel mercato delle crypto a tema meme. Con un sistema di governance decentralizzato e uno staking fino al 693% APY, rappresenta un’opzione interessante per chi vuole esporsi a questo settore in forte crescita.

🔍 Dove comprare e fare trading sulle crypto?

Se vuoi investire nelle criptovalute già presenti sul mercato, hai due opzioni principali:

🔹 Exchange di criptovalute – Piattaforme dedicate all’acquisto, vendita e scambio diretto di crypto. Scopri i migliori nella nostra guida ai migliori exchange di criptovalute 🔗.

🔹 Broker di trading online – Permettono di speculare sulle crypto tramite strumenti derivati come i CFD, senza doverle possedere direttamente. Ecco un elenco delle migliori piattaforme di trading online 📈.

⚡ Che tu voglia acquistare crypto o fare trading su di esse, scegliere la piattaforma giusta è fondamentale per operare in sicurezza e con commissioni competitive!

FAQ: Differenze tra Altcoin, Meme Coin e Crypto AI

1. Cosa sono le Altcoin?

Le altcoin (alternative coin) sono tutte le criptovalute diverse da Bitcoin. Sono nate per offrire miglioramenti tecnologici, maggiore scalabilità o nuove funzionalità rispetto alla blockchain originale di Bitcoin. Alcuni esempi includono Ethereum, Litecoin e Cardano.

2. Cosa sono le Meme Coin?

Le meme coin sono criptovalute ispirate a fenomeni virali, spesso create per divertimento o come esperimenti di mercato. Sono altamente speculative e il loro valore è spesso determinato dal supporto della community e dal marketing piuttosto che da un’utilità concreta. Esempi famosi sono Dogecoin (DOGE) e Shiba Inu (SHIB).

3. Cosa sono le Crypto AI?

Le crypto AI sono criptovalute collegate a progetti di intelligenza artificiale, utilizzate per finanziare e supportare applicazioni basate su AI, come l’automazione, l’analisi dati e gli smart contracts avanzati. Alcuni esempi includono SingularityNET (AGIX) e Fetch.ai (FET).

4. Qual è la differenza principale tra queste categorie?

Altcoin : Criptovalute alternative a Bitcoin con scopi tecnologici o finanziari.

: Criptovalute alternative a Bitcoin con scopi tecnologici o finanziari. Meme Coin : Criptovalute nate come scherzi o basate su trend virali, spesso senza un’utilità concreta.

: Criptovalute nate come scherzi o basate su trend virali, spesso senza un’utilità concreta. Crypto AI: Criptovalute integrate con l’intelligenza artificiale, usate per applicazioni avanzate di AI e blockchain.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com