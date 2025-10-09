Zcash - BorsaInside.com

La criptovaluta Zcash (ZEC), simbolo per eccellenza della privacy nel mondo blockchain, ha vissuto un autentico boom nelle ultime due settimane, triplicando il proprio valore e toccando il massimo degli ultimi tre anni. In un mercato dominato dal ritorno dell’ottimismo, Zcash si è distinta con una performance eccezionale che ha sorpreso anche gli analisti più esperti.

Secondo i dati di CoinGecko, il token ha registrato un incremento del 26% in 24 ore, raggiungendo quota 170 dollari, mentre negli ultimi quattordici giorni il rialzo complessivo ha superato il +140%. Le conseguenze sul mercato dei derivati non si sono fatte attendere: oltre 2 milioni di dollari in posizioni short sono state liquidate, come rivelato da CoinGlass.

I motivi dietro l’impennata di Zcash

Il rally di Zcash non è frutto del caso. Dietro al recente exploit si nasconde una combinazione di nuovo interesse istituzionale e di endorsement social da parte di figure influenti nel panorama crypto.

Secondo Sean Dawson, responsabile della ricerca presso Dervie, la spinta principale è arrivata dall’apertura di Grayscale agli investitori qualificati, che ora possono ottenere esposizione al token attraverso i propri fondi. A rafforzare l’ondata di entusiasmo sono stati anche i commenti positivi di personalità come Naval Ravikant, noto venture capitalist americano, e Mert Mumtaz, CEO di Helius Labs.

Le analisi di Messari confermano questo trend: l’“attenzione mediatica” attorno a Zcash è aumentata di oltre 1.000% nelle ultime settimane, segnale di una riscoperta del valore del progetto dopo un lungo periodo di stasi.

Zcash e la rinascita delle criptovalute orientate alla privacy

L’interesse rinnovato verso Zcash è strettamente legato alla sua natura unica nel panorama blockchain. A differenza di Bitcoin o Ethereum, che mantengono le transazioni pubbliche e tracciabili, Zcash utilizza zero-knowledge proofs (ZK-proofs) per consentire transazioni completamente private, nascondendo indirizzi, importi e identità degli utenti.

È proprio su questo aspetto che Ravikant ha insistito nel suo messaggio pubblicato su X (ex Twitter):

“Bitcoin è un’assicurazione contro la moneta fiat. Zcash è un’assicurazione contro Bitcoin.”

In altre parole, mentre Bitcoin tutela dal rischio di svalutazione delle valute tradizionali, Zcash offre protezione dalla mancanza di privacy nelle reti pubbliche.

Un rifugio alternativo per chi cerca profitti extra

In un momento in cui Bitcoin sta vivendo una nuova ondata rialzista, molti investitori stanno guardando a progetti “affini” che possano offrire rendimenti più elevati. Dawson spiega che un asset come Zcash, descritto come una sorta di “versione ZK di Bitcoin”, può risultare estremamente attraente per chi cerca diversificazione e opportunità speculative nel breve periodo.

Come osserva Peter Chung, responsabile della ricerca presso Presto Research, non è raro individuare “sacche di forza” tra gli altcoin, anche in un mercato dominato da capitali istituzionali. Tuttavia, l’exploit di Zcash mostra che la narrativa della privacy e delle tecnologie ZK è tutt’altro che superata: al contrario, potrebbe rappresentare una delle tendenze chiave della nuova fase del mercato crypto.

Zcash torna protagonista dopo anni di silenzio

Dopo oltre tre anni di andamento laterale, Zcash è tornata sotto i riflettori con una crescita che ha riacceso l’interesse verso le criptovalute anonime, spesso messe da parte a causa delle restrizioni normative. Il recente rally dimostra che, quando si uniscono fiducia istituzionale, supporto della community e valore tecnologico reale, anche progetti storici possono tornare a imporsi tra le protagoniste del mercato digitale.

