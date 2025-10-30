Il record storico di Nvidia oltre i 5.000 miliardi di dollari spinge l’intero comparto dell’intelligenza artificiale, riaccendendo l’interesse anche per le crypto AI e i protocolli decentralizzati che integrano agenti autonomi su blockchain.

Nvidia segna un record storico

La capitalizzazione di mercato di Nvidia ha raggiunto i 5.110 miliardi di dollari, con un valore di 182 euro per azione il 29 ottobre 2025, un traguardo che segna una nuova era per la tecnologia e per l’intero comparto legato all’intelligenza artificiale. L’azienda guidata da Jensen Huang è diventata la prima al mondo a raggiungere tale valutazione, trainata dalla domanda record per le sue schede GPU dedicate all’AI, ormai indispensabili per l’addestramento di modelli come ChatGPT.

La crescita vertiginosa di Nvidia del +87% negli ultimi 6 mesi, riflette la portata della rivoluzione in corso nell’infrastruttura AI. Le sue schede grafiche costituiscono la spina dorsale computazionale per data center, modelli linguistici avanzati e piattaforme di machine learning.



A sostenere il rally sono arrivate anche una serie di annunci strategici. Huang ha svelato ordini da 500 miliardi di dollari per nuovi chip AI e una collaborazione con il Dipartimento dell’Energia statunitense per la costruzione di sette supercomputer dedicati. A questi si aggiungono una partnership con Uber per lo sviluppo di robotaxi, un investimento da 1 miliardo di dollari in Nokia per reti 6G e un piano di espansione con OpenAI da oltre 100 miliardi di dollari per potenziare l’infrastruttura di calcolo.

Questi sviluppi consolidano Nvidia come epicentro della rivoluzione tecnologica in atto, ma i riflessi si stanno già manifestando anche nel comparto delle criptovalute legate all’AI.

Rally delle crypto AI e l’attesa per l’halving di Bittensor

L’entusiasmo generato dal boom di Nvidia ha contagiato le principali crypto a tema AI, in particolare TAO, token nativo del protocollo Bittensor, che ha messo a segno un rialzo del 42% in un mese, raggiungendo un valore di 420 dollari per token e market cap di 4,4 miliardi di dollari. Il network, che premia i contributi computazionali legati all’intelligenza artificiale, si prepara al suo primo halving, previsto per il 10 dicembre 2025.

Il meccanismo segue la logica di Bitcoin, con una riduzione del 50% delle ricompense per i validatori, e gli investitori si aspettano che questa dinamica deflazionistica possa innescare un’ulteriore fase rialzista, con analisti che evidenziano target da 470 dollari a 620 dollari nei prossimi mesi.

Virtual Protocol rompe la tendenza ribassista

Un altro segnale di forza arriva da Virtual Protocol, l’infrastruttura che ospita agenti AI autonomi su blockchain, capace di interrompere una lunga fase discendente grazie all’integrazione con Coinbase x402. Questo protocollo consente alle entità digitali di comunicare e transare in modo nativo sulla blockchain, dando origine a una crescita esplosiva nei volumi di transazione, aumentati di cinque volte in poche settimane.

L’adozione reale, confermata da oltre 200 agenti attivi, ha ridotto drasticamente gli spread di mercato e migliorato la liquidità. L’analisi tecnica mostra un breakout sopra la resistenza dei 1,20 dollari, con un rialzo del 113% dalla scorsa settimana, che ha portato il token ad un valore attuale di 1,55 dollari. I prossimi target individuati si collocano a 1,80 e 2,10 dollari, mentre il supporto principale è ora a 1,18 dollari.

Il wallet per gestire asset digitali e token AI

Tra gli strumenti più innovativi di questa nuova fase spicca Best Wallet, una piattaforma avanzata per la gestione autonoma delle criptovalute con supporto multichain, custodia non centralizzata e assenza di KYC. L’app consente l’acquisto e vendita di criptovalute, anche tramite carta di credito, su oltre 60 blockchain e un DEX interno per scambi rapidi e convenienti.

La sezione “Upcoming Tokens” permette di individuare e partecipare in anticipo alle prevendite più promettenti, mentre l’aggregatore di staking offre opportunità di reddito passivo con i migliori rendimenti del mercato.



Il token nativo $BEST garantisce ulteriori vantaggi esclusivi come accesso anticipato alle prevendite, riduzione delle commissioni, 8% di cashback e maggiori ricompense di staking. Con un prezzo di prevendita fissato a 0,025865 dollari e oltre 16 milioni di dollari già raccolti, Best Wallet si posiziona come uno dei progetti più solidi e interessanti del momento.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

