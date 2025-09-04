Ondo Finance ha presentato Global Markets, una nuova piattaforma che consente agli investitori internazionali di accedere ad azioni e ETF statunitensi tokenizzati su Ethereum, segnando un passo chiave per la finanza digitale.

Ondo Global Markets porta le azioni su Ethereum

Il progetto DeFi focalizzato sui Real World Asset, Ondo Finance ($ONDO), ha annunciato il debutto di Ondo Global Markets, una piattaforma sulla blockchain Ethereum che consente agli investitori non statunitensi di accedere a oltre 100 azioni e ETF tokenizzati. Questi strumenti replicano il rendimento totale delle attività sottostanti, includendo variazioni di prezzo, dividendi e azioni societarie. I titoli sono garantiti da broker-dealer regolamentati negli Stati Uniti, fornendo così un’infrastruttura sicura e conforme.

Il fondatore e CEO di Ondo, Nathan Allman, ha definito questa iniziativa una vera svolta nell’accesso ai mercati finanziari, paragonando il ruolo delle azioni tokenizzate a quello delle stablecoin, che hanno esteso la circolazione del dollaro in ambito digitale.

Il ruolo delle azioni tokenizzate

Le azioni tokenizzate funzionano in maniera simile alle stablecoin, offrendo esposizione continua a mercati tradizionali con la flessibilità tipica delle criptovalute. Ondo Finance ha sottolineato come l’adozione delle obbligazioni tokenizzate sia esplosa dal 2023, con una crescita superiore al 7.000%. Attualmente il protocollo gestisce oltre 1,4 miliardi di dollari di TVL distribuiti su 10 blockchain, confermandosi come uno dei pionieri nel settore.

La piattaforma è supportata da una vasta rete di partner tecnologici tra cui Trust Wallet, OKX Wallet, Bitget Wallet e Chainlink, garantendo agli utenti la possibilità di integrare facilmente i titoli tokenizzati nei propri portafogli digitali.

Crescita delle xStocks su Solana

Un altro esempio della rapida espansione della tokenizzazione dei titoli azionari arriva da xStocks, strumenti basati su Solana emessi da Backed Finance. A un mese dal lancio, il volume cumulativo ha raggiunto 1,66 miliardi di dollari, con un ruolo dominante degli exchange centralizzati che rappresentano circa il 95% delle transazioni.

Gli asset più negoziati riflettono l’interesse per i grandi titoli tecnologici e per esposizioni tematiche: TSLAx guida con 10.742 detentori e 8,88 milioni di dollari in AUM, seguita da SPYx, NVDAx, CRCLx, MSTRx e GOOGLx. L’attività on-chain, seppur rilevante, resta secondaria, indicando come gli investitori preferiscano liquidità e spread più competitivi offerti dai CEX.

Galaxy Research e le proiezioni di mercato

Secondo Galaxy Research, il mercato globale delle azioni tokenizzate potrebbe arrivare a 190.000 miliardi di dollari nei prossimi 20 anni. La società ha dimostrato concretamente questa visione tokenizzando parte delle proprie azioni ordinarie di classe A sulla blockchain di Solana tramite la piattaforma Superstate.

Alex Thorn, responsabile della ricerca di Galaxy, ha spiegato che gli investitori che detengono il token GLXY possiedono a tutti gli effetti azioni reali, con gli stessi diritti e doveri di chi le acquista in un tradizionale conto titoli. Si tratta di un passo senza precedenti negli Stati Uniti, che potrebbe fungere da modello per altre aziende quotate.

La tokenizzazione come nuova frontiera

La rapida evoluzione di Ondo Finance, xStocks e Galaxy dimostra come la tokenizzazione degli asset tradizionali stia diventando uno dei segmenti più promettenti della finanza digitale. L’integrazione con blockchain consolidate come Ethereum e Solana aumenta la liquidità, amplia l’accessibilità geografica e rende più flessibile la gestione degli investimenti.

Questo scenario attrae non solo istituzionali ma anche utenti retail che vedono nella tokenizzazione una porta d’ingresso privilegiata verso mercati spesso inaccessibili.

Opportunità di mercato con Best Wallet

Per accedere a queste nuove opportunità, i wallet web3 giocano un ruolo essenziale. Best Wallet rappresenta una delle soluzioni più complete disponibili oggi, grazie al supporto per oltre 60 blockchain e a funzionalità integrate che semplificano la gestione di criptovalute e token digitali.



La piattaforma offre acquisto diretto di crypto tramite carta di credito, un DEX interno per effettuare scambi, sezione Upcoming Tokens per individuare progetti in fase iniziale e un aggregatore di staking per generare facilmente reddito passivo.

Il token nativo $BEST, in fase di prevendita sul sito ufficiale, è al centro dell’ecosistema e garantisce accesso anticipato alle prevendite, riduzione delle commissioni, ricompense di staking potenziate e cashback fino all’8% sulle cripto spese con la Best Card. Con oltre 15 milioni di dollari già raccolti e un prezzo di prevendita fissato a 0,025585 dollari, Best Wallet sta attirando crescente attenzione in vista della quotazione del token nativo sugli exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

