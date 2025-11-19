

L’approvazione regolamentare ottenuta da Ondo Finance segna un nuovo passo per l’espansione degli asset tokenizzati in Europa, mentre il mercato delle criptovalute continua a mostrare segnali contrastanti tra volatilità e ricerca di nuove opportunità.

Azioni ed ETF tokenizzati su Ondo Finance

Ondo Global Markets ha ottenuto un importante riconoscimento istituzionale dopo l’approvazione della Liechtenstein Financial Market Authority, un via libera che consente alla società di offrire azioni ed ETF tokenizzati in tutta l’Unione Europea. L’autorizzazione riguarda il Base Prospectus utilizzato per la distribuzione dei prodotti azionari on-chain e permette a Ondo di operare in 30 mercati con un potenziale bacino di oltre 500 milioni di investitori retail.

L’espansione europea arriva in un momento in cui la società sta rafforzando la propria infrastruttura per rendere sempre più accessibili i prodotti finanziari statunitensi tramite blockchain. Solo poche settimane fa, Ondo Global Markets aveva esteso le sue funzionalità anche a BNB Chain, consentendo a utenti non statunitensi di negoziare titoli tokenizzati con regolamento e custodia on-chain. Questo aggiornamento segue il debutto iniziale su Ethereum, dove la piattaforma ha raggiunto 350 milioni di dollari in valore aggregato e oltre 669 milioni di dollari di volume di scambio on-chain.

Attualmente, la piattaforma elenca oltre 100 azioni statunitensi e ETF tokenizzati, con l’obiettivo di facilitare l’accesso globale a strumenti finanziari tradizionalmente confinati ai mercati regolamentati degli Stati Uniti e ad importi minimi richiesti.

Un contesto di mercato ancora prudente

Riguardo l’andamento di prezzo del token nativo $ONDO, nelle ultime 24 ore il token ha registrato un lieve rialzo dello 0,54% salendo a 0,531 dollari con un market cap di 1,67 miliardi di dollari. Il prezzo rimane tuttavia schiacciato ben al di sotto delle principali medie mobili, dopo una perdita del 31% nell’ultimo mese. L’RSI giornaliero in area 30 e il MACD negativo descrivono un quadro di debolezza strutturale, in cui il sentiment resta dominato dai venditori, ma potrebbe essere pronto ad un rimbalzo nel breve termine, come spesso accade per gli asset in zona di “ipervenduto”.

Il quadro macro crypto contribuisce a spiegare il recente andamento di ONDO, la capitalizzazione complessiva del settore è scesa da 3.750 a 3.120 miliardi di dollari, mentre Bitcoin è in correzione del 27% dal suo massimo storico di 126.200 dollari toccato a inizio ottobre. Tuttavia, la Bitcoin dominance al 57% segnala un mercato più attento alle altcoin, con gli investitori che preferiscono posizionarsi su asset meno capitalizzati, con potenziale ROI maggiore.

Il sentiment resta fragile, come indicato dal Fear & Greed Index fermo a 14, in piena zona di “paura estrema”. Tuttavia, storicamente, questi livelli coincidono con le fasi finali del ciclo rialzista, quando il mercato inizia silenziosamente a prepararsi per la successiva rotazione sulle altcoin, come avvenuto a fine 2021.

Partnership tra Ondo e Chainlink

Nelle scorse settimane Ondo Finance ha annunciato una nuova collaborazione con Chainlink, che diventerà il provider ufficiale dei dati per azioni ed ETF tokenizzati. L’adozione del Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP) come sistema preferenziale di interoperabilità cross-chain mira a rendere gli asset tokenizzati pienamente operativi sia nell’ecosistema DeFi sia nei canali istituzionali.

Ondo gestisce già asset su 10 blockchain con integrazioni su oltre 100 dApp e si è affermata come uno dei protagonisti nel settore dei Real World Assets tokenizzati. Grazie all’infrastruttura di Chainlink, l’azienda punta a rafforzare trasparenza, accuratezza dei dati e compliance per istituzioni finanziarie, gestori patrimoniali e sviluppatori.

Il wallet per gestire asset tokenizzati

Con l’evoluzione del settore degli asset digitali, strumenti per la loro custodia e gestione diventano essenziali. Best Wallet rappresenta una delle soluzioni più complete oggi disponibili grazie al suo ecosistema integrato che combina sicurezza, funzionalità DeFi e accesso diretto alle nuove opportunità d’investimento.

La piattaforma offre supporto a oltre 60 blockchain, custodia decentralizzata, acquisto di criptovalute anche tramite carta di credito, un DEX per operazioni rapide, una sezione dedicata alle nuove prevendite e un aggregatore di staking per ottenere rendimenti passivi.

Il token nativo $BEST garantisce vantaggi esclusivi come accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte, opzioni di staking migliorate e cashback fino all’8% sulle cripto spese con la Best Card. $BEST si trova in fase di prevendita, dove ha già raccolto più di 17 milioni di dollari, con un prezzo attuale di 0,025965 per token. Una volta conclusa la prevendita, il token sarà quotato sui principali exchange, dove potrebbe beneficiare della forte domanda e della crescente attenzione verso gli strumenti integrati con la nuova finanza digitale.

