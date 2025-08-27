L’accelerazione degli investimenti istituzionali in Solana segna un punto di svolta, con Pantera Capital pronta a consolidare la più grande riserva corporate mai vista.

Pantera Capital punta su Solana

Pantera Capital ha avviato una raccolta fondi da 1,25 miliardi di dollari con l’obiettivo di trasformare una società quotata in borsa in una vera e propria riserva di tesoreria in Solana (SOL), denominata Solana Co. L’operazione si articolerà in due fasi, una prima tranche da 500 milioni e una successiva da 750 milioni in warrant.

Questa mossa rappresenta un passo decisivo verso l’integrazione delle criptovalute nelle strutture finanziarie aziendali, ponendo Solana al centro dell’interesse istituzionale. Solo poche settimane fa, Pantera aveva già allocato 300 milioni di dollari in società di Digital Asset Treasury (DAT), confermando una strategia di lungo periodo focalizzata sull’inserimento delle crypto nei bilanci aziendali.

Un’entità più grande di tutte le altre

Attualmente, le tesorerie pubbliche in Solana valgono circa 699 milioni di dollari, equivalenti allo 0,69% della fornitura circolante di SOL. Se il progetto di Pantera andasse in porto, Solana Co. supererebbe da sola l’intero valore combinato di tutte le riserve esistenti, diventando così l’entità dominante nel settore.

Questo consolidamento, se da un lato rafforzerebbe Solana come asset strategico per le aziende, dall’altro solleverebbe timori di centralizzazione e di possibili rischi sistemici derivanti da una concentrazione eccessiva di token sotto un unico soggetto. Pantera, tuttavia, ha ribadito che il successo di una tesoreria digitale dipende principalmente dal valore di lungo termine del token sottostante, nel caso specifico SOL.

REX Financial: Solana meglio di Ethereum?

A rafforzare il trend di Solana come infrastruttura di nuova generazione è arrivata anche la posizione di Greg King, CEO di REX Financial, intervenuto su Bloomberg nel programma ETF IQ. King ha dichiarato senza esitazioni che la sua società ha preferito puntare su Solana anziché attendere un ETF spot su Ethereum.

Il motivo principale risiede nella capacità di Solana di garantire throughput elevato e bassa latenza, elementi fondamentali per i pagamenti digitali e, soprattutto, per la gestione degli stablecoin su larga scala. King ha sottolineato che, se Ethereum rappresenta ancora la piattaforma di riferimento per lo sviluppo di applicazioni DeFi, Solana sta emergendo come il network più efficiente per l’adozione finanziaria reale.

A supporto di questa visione, REX ha lanciato l’ETF SSK, costruito secondo il modello dell’Investment Company Act del 1940. Questo strumento non solo detiene Solana, ma integra anche il meccanismo di staking, distribuendo agli investitori i rendimenti generati (tra il 6% e l’8% annualizzato). Attualmente, la distribuzione si aggira intorno al 5% annuo, con la prospettiva di variazioni legate alla volatilità della rete.

Meme coin e nuovi modelli di business: il caso BONK.fun

Mentre Solana vede l’ingresso di attori istituzionali, anche l’ecosistema delle meme coin mostra segnali di evoluzione. Safety Shot, Inc. (Nasdaq: SHOT) ha annunciato l’acquisizione di una quota del 10% dei ricavi di BONK.fun, piattaforma decentralizzata sulla blockchain Solana che permette di creare meme coin senza competenze di programmazione.

Con oltre 35 milioni di dollari di commissioni generate solo a luglio 2025 e picchi di 20.000 nuovi token lanciati in 24 ore, BONK.fun si è rapidamente posizionata tra le DApp più redditizie al mondo. Safety Shot reinvestirà circa il 90% dei ricavi nella creazione di una tesoreria in BONK, consolidando il legame tra mercati tradizionali e DeFi.

Questa strategia, che unisce corporate finance e meme economy, rappresenta un unicum nel panorama attuale e testimonia la varietà di utilizzi che l’ecosistema Solana è in grado di offrire.

$WEPE: il lato irriverente della finanza decentralizzata

Accanto a questi sviluppi istituzionali, emerge una meme coin su Solana dalla narrativa più leggera ma non meno significativa, Wall Street Pepe ($WEPE). Ispirata al celebre meme di Pepe the Frog e al linguaggio della finanza di Wall Street, $WEPE unisce ironia e community power a una solida visione di crescita.

A differenza di molti token, $WEPE non punta solo sull’hype, ma su un ecosistema partecipativo che premia l’engagement della community con iniziative legate a staking, governance e utility concrete in ambito DeFi e NFT. La forza del progetto risiede proprio nella sua capacità di trasformare un meme in un brand, capace di attrarre utenti sia retail sia investitori alla ricerca di diversificazione ad alto potenziale.



Wall Street Pepe ($WEPE) sta riscuotendo un forte interesse durante la sua prevendita, avendo già raccolto oltre 1,7 milioni di dollari con un prezzo fissato a soli 0,001 dollari per token. Il progetto punta su una distribuzione capillare e su una community estremamente attiva, due fattori chiave che potrebbero spingerne il valore verso una crescita significativa al momento della quotazione sui principali exchange.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ricevi 5.000 $ per fare trading ora

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 Scopri di più su iFOREX.it