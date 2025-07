PayPal apre a oltre 100 criptovalute per i pagamenti, mentre la BCE lancia l’allarme sull’espansione incontrollata delle stablecoin legate al dollaro in Europa. Ecco il quadro globale e cosa sta cambiando.

PayPal annuncia”Pay with Crypto”

PayPal, la popolare piattaforma per effettuare pagamenti in tutto il mondo, ha annunciato il lancio di un nuovo servizio chiamato “Pay with Crypto”, che consentirà ai suoi milioni di utenti di completare acquisti utilizzando oltre 100 criptovalute, tra cui Bitcoin ed Ethereum. La piattaforma supporta wallet esterni molto diffusi come MetaMask e Coinbase, e converte istantaneamente i pagamenti ricevuti in valuta FIAT o in cripto stablecoin, semplificando l’esperienza per commercianti e consumatori.

Il meccanismo è pensato per automatizzare la conversione delle criptovalute ricevute in PayPal USD (PYUSD), la stablecoin proprietaria della società californiana, già garantita da depositi in dollari e titoli di stato statunitensi a breve termine. Una volta completato il pagamento, il venditore riceve dollari in pochi secondi, evitando l’esposizione alla volatilità dei token e semplificando l’accesso ai fondi.

Commissioni ridotte e supporto per Arbitrum

Il nuovo servizio punta anche a ridurre i costi delle transazioni internazionali. PayPal offrirà una tariffa promozionale dello 0,99% fino a luglio 2026, significativamente inferiore rispetto ai costi medi delle carte di credito, che si aggirano tra l’1,5% e il 3,5%.

In parallelo, PayPal ha annunciato l’espansione del supporto per PYUSD sulla blockchain Arbitrum, una delle principali soluzioni Layer2 su Ethereum, nota per la sua efficienza e rapidità. L’aggiunta segue l’integrazione avvenuta nei mesi precedenti su Ethereum e Solana, e posiziona la stablecoin tra le più versatili nel panorama multichain.

Una strategia per la finanza globale

Con oltre 25 anni di esperienza nei pagamenti digitali, PayPal sta progressivamente costruendo una rete di pagamenti crypto-friendly a livello globale. Il CEO Alex Chriss ha sottolineato come la nuova funzione miri a risolvere le criticità storiche delle criptovalute, come la volatilità dei prezzi e la complessità dei wallet, offrendo allo stesso tempo trasferimenti istantanei e un sistema più efficiente per il commercio transfrontaliero.

La mossa si inserisce in un contesto politico favorevole: la firma da parte del presidente Donald Trump del GENIUS Act, la prima legge federale USA dedicata al settore crypto e stablecoin, ha creato un quadro normativo che legittima questi strumenti a livello istituzionale.

L’Europa esprime timori verso le stablecoin

Mentre negli Stati Uniti le stablecoin vengono integrate nel sistema finanziario, le autorità europee adottano un approccio più cauto. Secondo Jürgen Schaaf, consigliere senior della Banca Centrale Europea (BCE), l’espansione incontrollata delle stablecoin potrebbe causare rischi sistemici per l’Eurozona.

In un recente articolo, Schaaf ha evidenziato come la crescente interconnessione tra stablecoin e finanza tradizionale aumenti il rischio di contagio in caso di crisi. L’adozione massiva, stimata in crescita da 230 miliardi a oltre 2 trilioni di dollari entro il 2028, potrebbe deviare i depositi dalle banche commerciali, mettendo in pericolo il sistema di credito europeo.

Anche la presidente della BCE, Christine Lagarde, ha espresso scetticismo, affermando che l’uso crescente delle stablecoin potrebbe compromettere il ruolo pubblico della moneta e spostare la leva della politica monetaria verso soggetti privati.

Best Wallet: l’alternativa decentralizzata e autonoma

In un contesto in cui le stablecoin diventano il nuovo centro di gravità della finanza globale, cresce la domanda di strumenti che permettano agli utenti di gestire le proprie risorse in modo indipendente. Tra le soluzioni emergenti più interessanti si distingue Best Wallet, un’app avanzata per la gestione autonoma delle criptovalute, progettata per garantire pieno controllo all’utente senza dover passare per custodi centralizzati o procedure KYC.

Best Wallet supporta oltre 60 blockchain tramite l’integrazione con Onramper, consente l’acquisto diretto di token con carta di credito o crypto, offre un DEX integrato per swap rapidi e un’area dove è possibile investire in prevendite selezionate. Il wallet include anche un aggregatore di staking per generare reddito passivo sugli asset detenuti, e ha già annunciato l’arrivo di una carta per spendere le proprie crypto nei negozi (Best Card).

Il token nativo $BEST, attualmente in prevendita al prezzo di 0,025405 dollari, ha già raccolto oltre 14 milioni di dollari, grazie ai molteplici benefici offerti. Il token offre agli utenti sconti sulle commissioni, cashback dell’8% sulla Best Card, interessi maggiorati nello staking e accesso anticipato a nuove opportunità di investimento.



Una volta quotato su exchange di primo piano, il token potrebbe beneficiare di una rivalutazione significativa dopo l’interesse già mostrato dalla community e dagli oltre 500.000 download dell’app tramite il Google Play Store o App Store.

