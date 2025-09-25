Shib vs Tron - BorsaInside.com

Il sogno di ogni investitore è scoprire la prossima criptovaluta capace di moltiplicare un capitale minimo in una fortuna. Negli anni, sia Shiba Inu (SHIB) che TRON (TRX) hanno regalato storie di guadagni incredibili, ma oggi la domanda è un’altra: possono davvero ripetere quell’exploit e rendere milionari i nuovi investitori?

La sfida delle valutazioni attuali

Una delle prime verità da accettare è che diventare milionari con un piccolo investimento diventa molto più difficile quando un asset ha già raggiunto una capitalizzazione elevata.

TRON si trova attualmente vicino alla fascia delle criptovalute a larga capitalizzazione, con un market cap di circa 32 miliardi di dollari . Per ipotizzare una crescita di 50 volte servirebbe un afflusso di liquidità enorme e un’adozione globale senza precedenti.

si trova attualmente vicino alla fascia delle criptovalute a larga capitalizzazione, con un market cap di circa . Per ipotizzare una crescita di 50 volte servirebbe un afflusso di liquidità enorme e un’adozione globale senza precedenti. Shiba Inu, con una capitalizzazione intorno ai 7 miliardi di dollari, ha teoricamente più margine di crescita, ma anche in questo caso arrivare a moltiplicazioni da “svolta milionaria” appare poco realistico senza un’ondata di hype simile a quella del 2021.

In altre parole, piccoli rialzi sono possibili, ma immaginare di trasformare poche centinaia di euro in un milione è ormai un’illusione.

Dove si crea davvero il valore: TRON vs Shiba Inu

La differenza sostanziale tra i due progetti sta nella utilità reale della blockchain.

TRON è oggi uno dei principali motori delle transazioni in Tether (USDT) , la stablecoin più diffusa al mondo. Grazie alla sua velocità e ai costi ridotti, TRON gestisce milioni di indirizzi attivi ogni giorno e genera commissioni che alimentano la domanda per il token TRX. Solo nell’ultimo anno, la rete ha incassato circa 3,6 miliardi di dollari in fee , segno di un ecosistema vivo e funzionale.

è oggi uno dei principali motori delle transazioni in , la stablecoin più diffusa al mondo. Grazie alla sua velocità e ai costi ridotti, TRON gestisce milioni di indirizzi attivi ogni giorno e genera commissioni che alimentano la domanda per il token TRX. Solo nell’ultimo anno, la rete ha incassato circa , segno di un ecosistema vivo e funzionale. Shiba Inu, al contrario, non possiede un vero meccanismo di creazione di valore. La sua forza è tutta nella brand identity da meme coin, capace in passato di accendere la fantasia degli investitori. Oggi, però, manca un modello concreto che trasferisca direttamente valore agli holder: tutto dipende dall’eventuale ritorno di un ciclo di hype e speculazione.

Potenzialità e rischi per il futuro

Guardando al lungo periodo, TRON appare senza dubbio più solido e con prospettive realistiche di crescita. La continua espansione nell’uso delle stablecoin e la mole di transazioni quotidiane rappresentano una base concreta per mantenere alta la domanda di TRX.

Tuttavia, non mancano le ombre: la blockchain è spesso citata per l’utilizzo da parte di gruppi coinvolti in attività illecite o sotto sanzioni internazionali. Questo frena l’interesse di investitori istituzionali e aggiunge un livello di rischio reputazionale difficile da ignorare.

Shiba Inu, invece, rimane un asset speculativo puro: il suo valore dipenderà quasi esclusivamente da eventuali campagne virali o da improvvisi ritorni di interesse retail.

Shiba Inu o Tron: cosa fare?

Se l’obiettivo è individuare una criptovaluta con un modello di crescita sostenibile, TRON è la scelta più credibile rispetto a Shiba Inu. Ma credibile non significa automaticamente “opportunità irresistibile”: la sua capitalizzazione già elevata e i dubbi legati alla reputazione rendono complicato aspettarsi un moltiplicatore tale da trasformare un piccolo capitale in un milione.

Shiba Inu, dal canto suo, può regalare sorprese legate al sentiment del mercato, ma resta più vicino a una scommessa che a un investimento.

In definitiva, chi cerca davvero un potenziale “milionaire maker” farebbe bene ad ampliare lo sguardo oltre questi due nomi e individuare progetti emergenti con basi solide e capitalizzazione ancora contenuta.

