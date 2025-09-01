Il prezzo di POL scende dello 0,94% a 0,282 dollari, con deflussi di liquidità e debole attività on-chain. Analisi tecnica e dati di mercato segnalano pressione ribassista, ma il supporto a 0,22 dollari potrebbe stabilizzare.

Il prezzo di POL (Polygon) ha registrato un lieve calo nelle ultime 24 ore, scendendo a 0,282 dollari con una variazione del -0,944%. Nel contesto di mercato, la capitalizzazione totale delle criptovalute è diminuita dello 0,039%, mentre il volume di scambi di POL ha raggiunto 560 milioni di dollari, in calo dell’8,36%, suggerendo una ridotta attività di trading.

Un articolo di AMBCrypto del 21 agosto 2025 evidenzia deflussi di liquidità, con 105.000 dollari scambiati e 263.000 dollari venduti sugli exchange spot in un giorno, oltre a 9,88 milioni di dollari di posizioni chiuse nei mercati dei derivati. Questi deflussi indicano una pressione di vendita significativa. Un precedente articolo di CoinJournal del 19 agosto segnalava un rialzo del 6% di POL con un TVL al massimo nel 2025, ma la rilevanza di questa notizia è superata da dati più recenti. L’articolo di AMBCrypto riporta che POL sta testando una zona di domanda chiave tra 0,2318 e 0,2264 dollari, già testata tre volte. Una rottura del supporto potrebbe intensificare le vendite.

L’analisi tecnica mostra un RSI a 69,68 (7 giorni) e 62,62 (14 giorni), vicino all’ipercomprato ma non estremo. L’istogramma MACD è positivo (+0,0016) ma in calo, suggerendo un indebolimento del momentum. Il prezzo rimane sopra la SMA e l’EMA a 7 giorni (0,248 dollari), ma la vicinanza a livelli di resistenza potrebbe limitare i rialzi. I livelli di ritracciamento di Fibonacci collocano il 23,6% a 0,2699 dollari, sotto il prezzo attuale, indicando possibile presa di profitto.

Per comprendere le dinamiche di POL, consideriamo tre fattori principali:

Deflussi di liquidità : 263.000 dollari venduti sugli exchange spot e 9,88 milioni di dollari di posizioni chiuse nei derivati riflettono una pressione ribassista.

: venduti sugli exchange spot e di posizioni chiuse nei derivati riflettono una pressione ribassista. Attività on-chain ridotta : Gli indirizzi attivi sono scesi a 2,2 milioni (- 67% da luglio), con solo 99.000 nuovi indirizzi , limitando la domanda.

: Gli sono scesi a (- da luglio), con solo , limitando la domanda. Supporto tecnico: Il prezzo ritesta la zona di domanda tra 0,23 e 0,22 dollari, con rischio di calo a 0,19 dollari se il supporto cede.

Il Crypto Fear & Greed Index a 39 (Paura) riflette cautela generale, mentre l’indice stagionale delle altcoin a 48 indica un sentiment neutrale. Le notizie del 29 agosto descrivono POL come un progetto ad alto potenziale, ma la pressione di vendita segnalata il 21 agosto potrebbe persistere. Il calo del 42% di POL in 30 giorni è stato seguito da un rally del 16% la settimana scorsa, ma la debolezza attuale suggerisce una presa di profitto.

Nonostante il potenziale a lungo termine, supportato dall’adozione istituzionale (es. prestiti garantiti dall’oro di Tether su Polygon), il prezzo a breve termine dipende dalla tenuta della media mobile semplice a 30 giorni (0,24 dollari). Una chiusura sopra l’EMA a 7 giorni potrebbe segnalare un’inversione rialzista, mentre una rottura sotto 0,22 dollari rischierebbe una correzione più profonda.

