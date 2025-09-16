Con oltre $100 milioni di entrate generate negli ultimi 30 giorni e quasi $960 milioni di commissioni cumulative dalla sua nascita, Pump.fun si posiziona come uno dei protocolli più redditizi su blockchain e il token $PUMP torna a toccare nuovi prezzi record.

Rally esplosivo del token $PUMP

Il token $PUMP, legato alla piattaforma Pump.fun per la creazione di meme coin sulla blockchain Solana, continua a registrare risultati straordinari nel mercato delle criptovalute. Dopo aver toccato un nuovo massimo storico a 0,0090 dollari, il prezzo ha messo a segno una crescita del 285% rispetto ai minimi del 26 agosto, portando la capitalizzazione di mercato oltre i 3,1 miliardi di dollari. Si tratta di un traguardo che certifica l’interesse degli investitori e la forza di un progetto nato come fenomeno di nicchia e oggi diventato uno dei protagonisti assoluti nella DeFi.

Il successo di Pump.fun non si limita all’andamento del token nativo $PUMP, la piattaforma si è affermata come una delle realtà più innovative dell’anno grazie all’introduzione del concetto di minting di meme coin sull’ecosistema Solana. Alcuni dei token più noti lanciati su Pump.fun includono Fartcoin, Moo Deng, Peanut the Squirrel e Comedian, esempi di come la viralità online si traduca in opportunità finanziarie.

L’attività della rete ha raggiunto volumi impressionanti, oltre 10,6 miliardi di dollari gestiti nel mese di luglio, seguiti da altri 7,8 miliardi di dollari nel mese successivo.

Entrate record e modello sostenibile

Uno degli aspetti più sorprendenti è la capacità del protocollo Pump.fun di generare profitti. Negli ultimi 30 giorni, il network ha registrato 100 milioni di dollari di entrate, portando il totale cumulativo a quasi 960 milioni di dollari. Le entrate complessive provengono per la maggior parte da PumpSwap, il sistema di scambio interno (DEX) che contribuisce direttamente alla sostenibilità del token.

Un punto cruciale è l’utilizzo dei ricavi, in quanto il team ha deciso di impiegare parte delle entrate per effettuare buyback del token PUMP, riducendo la pressione sul mercato e rafforzando il prezzo nel medio termine. Questo meccanismo, unito a un ecosistema sempre più attivo, alimenta notevolmente le aspettative di crescita.

Rischi e segnali di distribuzione

Nonostante il quadro positivo, emergono segnali che invitano alla prudenza. I dati mostrano un aumento dei token PUMP detenuti dagli exchange, saliti a 614,5 miliardi rispetto ai 599 miliardi di inizio mese, segnale che molti investitori potrebbero essere pronti a vendere per prendere profitto. Parallelamente, le balene hanno ridotto le loro partecipazioni da 25,6 miliardi a 19,28 miliardi, mentre gli investitori “smart money” sono scesi a 1,15 miliardi di token, in calo dai 1,56 miliardi di agosto.

Questi movimenti lasciano intuire un processo di distribuzione che, in caso di pressione ribassista, potrebbe portare a correzioni temporanee, con un livello di supporto chiave individuato attorno a 0,0068 dollari.

Analisi tecnica del token $PUMP

Dal punto di vista tecnico, il grafico a 12 ore mostra come il prezzo abbia costruito una forte base a 0,0022 dollari ad agosto, da cui è partito il rally che ha spinto il token fino a 0,0090. L’uscita al rialzo dalla figura di cup-and-handle e il superamento della resistenza a 0,0068 dollari hanno confermato la forza del trend.

Il prezzo di $PUMP si mantiene al di sopra della media mobile esponenziale a 50 periodi, mentre l’ADX a 64 segnala un trend forte e consolidato. Tuttavia, l’RSI giornaliero si trova in zona di ipercomprato, suggerendo la possibilità di un ritracciamento prima di una nuova ripresa verso l’alto.

Snorter: innovazione nel trading su Solana

Accanto al successo di piattaforme come Pump.fun, emergono altri progetti che rafforzano l’ecosistema meme coin su Solana. Tra questi spicca Snorter, un bot di trading integrato in Telegram che mira a rivoluzionare l’approccio al trading delle meme coin. La piattaforma si distingue per la velocità elevata, le commissioni ridotte (0,85%) e le protezioni avanzate contro front-running, MEV, honeypot e rug pull, garantendo così un ambiente più sicuro agli investitori.

Snorter supporta acquisti in diverse valute (SOL, ETH, BNB, USDT, USDC e perfino carte di credito). La prevendita del token nativo $SNORT, accessibile dal sito, ha già raccolto oltre 3,9 milioni di dollari, con un prezzo di 0,1045 dollari per token e uno staking con APY del 119%, a conferma dell’interesse crescente della community.

La roadmap prevede l’integrazione di altre influenti blockchain, copy trading per i wallet di trader popolari e una dashboard in tempo reale, con l’obiettivo di combinare efficienza tecnologica e opportunità di guadagno per i trader.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.