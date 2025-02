L’incertezza legata alla regolamentazione aveva limitato il potenziale di XRP, impedendogli di esprimere appieno il suo valore. Con la possibile chiarezza normativa da parte della nuova amministrazione SEC dove potrebbe salire questa crypto?



La previsione di breve termine per XRP

Gli analisti del mercato crypto osservano segnali positivi per il futuro prezzo di XRP, evidenziando che l’Indice di Forza Relativa (RSI) di XRP ha formato un golden cross, un segnale rialzista che suggerisce potenziali aumenti di prezzo nel breve termine.

I target a breve termine per XRP sono fissati a 2,90 dollari, 5,85 dollari e infine 8 dollari. Gli analisti hanno notato anche un pattern a triangolo ascendente nell’andamento di XRP, dove una chiusura al di sopra dei 2,75 dollari potrebbe portare a un prezzo di 3,40 dollari nei prossimi mesi, con la possibilità di raggiungere un nuovo massimo storico con la conferma della altseason e della vittoria contro la SEC.

Proiezioni di medio-lungo termine

Guardando al lungo termine, le previsioni per XRP sono altrettanto promettenti. Secondo alcune stime, il prezzo di XRP potrebbe raggiungere i 7,54 dollari entro il 2030 e i 10 dollari entro il 2035, grazie all’aumento dell’adozione della tecnologia blockchain e delle partnership strategiche per Ripple con la finanza tradizionale. Questi segnali tecnici e previsioni a lungo termine indicano un potenziale rialzo per XRP, attirando l’attenzione degli investitori.

La cripto XRP è destinata a crescere?

Il prezzo di Ripple (XRP) nel 2025 è uno degli argomenti più discussi nel panorama delle criptovalute. Nonostante la sua forte posizione nel mercato crypto, che lo vede al terzo posto per capitalizzazione, la criptovaluta ha dovuto affrontare una significativa incertezza dovuta alla lunga battaglia legale con la SEC (Securities and Exchange Commission). Ciò ha influito sulle previsioni e sulle performance del token, ma dopo i recenti sviluppi legali sembra che una normativa chiara e favorevole sia all’orizzonte, dunque le previsioni per XRP sono diventate molto più ottimiste.



L’impatto della SEC sul futuro di XRP

Dal 2020, Ripple Labs è impegnata in una disputa legale con la SEC, in quanto la crypto XRP è paragonata a un titolo azionario e deve essere regolamentata come tale. Con l’elezione di Trump, la possibilità che la causa legale possa giungere a una conclusione favorevole per Ripple è aumentata drasticamente,comportando un’impennata del prezzo per XRP del +400% da novembre a dicembre, passando da 0,50 a 2,50 dollari.Molti analisti ritengono che se la causa con la SEC dovesse concludersi a favore di Ripple, XRP potrebbe rompere alcune delle sue resistenze principali, aprendo la strada a una crescita significativa. Infatti una risoluzione favorevole potrebbe scatenare un afflusso di investitori istituzionali, spingendo $XRP oltre il suo precedente massimo storico di 3,39 dollari.

Attualmente, XRP sta affrontando una forte resistenza intorno ai 2,75 dollari, una chiusura stabile sopra questa soglia potrebbe innescare un movimento rialzista, testando successivamente resistenze più alte a 3 dollari e successivamente a 4,30 e 6,40 dollari secondo i livelli evidenziati dall’indicatore Ritracciamento Fibonacci.

