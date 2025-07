L’attività normativa e finanziaria attorno agli ETF legati alle principali criptovalute continua a intensificarsi, segnando un’ulteriore convergenza tra finanza tradizionale e asset digitali. L’ultima novità riguarda un richiesta di ETF su alcune delle criptovalute più capitalizzate del mercato, effettuata dall’azienda Trump Media & Technology Group.

TMTG presenta un ETF su BTC, ETH, XRP, SOL e CRO

Trump Media & Technology Group (TMTG), società madre del social network Truth Social, ha recentemente depositato presso la SEC una richiesta formale per lanciare un nuovo ETF focalizzato sulle criptovalute a maggiore capitalizzazione. Denominato “Blue Chip Crypto ETF“, il fondo si propone di offrire esposizione passiva a un paniere di asset digitali selezionati, senza l’uso di leva finanziaria o strategie speculative.

Secondo i documenti depositati, l’ETF manterrà una composizione di portafoglio fortemente orientata su Bitcoin (70%) ed Ethereum (15%), seguiti da Solana (8%), Cronos (5%) e XRP (2%). Questo bilanciamento riflette un approccio conservativo ma diversificato, in linea con la crescente domanda di strumenti regolamentati per accedere ai principali token del mercato.

Il fondo sarà listato sul NYSE Arca una volta ottenuta l’approvazione, e verrà supportato da Yorkville America Digital in qualità di sponsor. Foris DAX Trust Company agirà come custode dei digital asset, mentre Crypto.com rivestirà un ruolo chiave come custode esclusivo di Bitcoin e fornitore di liquidità.

Un aspetto distintivo di questo ETF riguarda l’inclusione delle attività di staking per Ethereum, Solana e Cronos, consentendo al fondo di generare rendimenti passivi direttamente dagli asset detenuti. Questo modello ibrido, che unisce esposizione attiva alle crypto e rendimenti passivi da staking, segna una novità interessante nel panorama degli ETF crypto.

CRO in forte crescita dopo l’annuncio

Dopo la diffusione della notizia, il token che ne ha giovato maggiormente è stato Cronos (CRO) con un’impennata di oltre il 20%, raggiungendo un picco mensile, mentre gli altri token inclusi nel fondo hanno segnato rialzi più contenuti, tra l’1% e il 3%.

Secondo quanto emerso da precedenti comunicati, TMTG avrebbe firmato un accordo preliminare con Crypto.com per lo sviluppo di ETF “Made in America” legati all’ecosistema Cronos, rafforzando la posizione dell’exchange nella finanza istituzionale.

Proprio oggi, Dubai ha compiuto un nuovo passo verso la digitalizzazione del settore immobiliare grazie a un accordo con Crypto.com. Il Dubai Land Department ha firmato un protocollo d’intesa con la piattaforma cripto per integrare blockchain e asset digitali nelle transazioni immobiliari. L’iniziativa, parte della Dubai Real Estate Strategy 2033, prevede l’uso di soluzioni tecniche per tokenizzare proprietà, facilitare pagamenti in criptovalute e garantire custodia digitale, verifica degli investitori e regolamenti automatizzati, il tutto in un quadro normativo autorizzato.

La svolta di WLFI verso la piena trasferibilità

In parallelo, un altro progetto legato all’entourage del presidente Donald Trump ha avviato una nuova fase evolutiva. World Liberty Financial, società DeFi fondata nel 2024 con il coinvolgimento dei figli di Trump, ha presentato una proposta formale per rendere trasferibile il token WLFI. Fino ad oggi, il token è rimasto non negoziabile e riservato a chi ha partecipato alla prevendita pubblica, ma in caso di approvazione della proposta è molto probabile che sarà quotato su popolari exchange.

La proposta, attualmente sottoposta a voto comunitario, prevede lo sblocco parziale dei token venduti agli investitori iniziali, aprendo la strada a una maggiore partecipazione alla governance e allo sviluppo del protocollo. I token detenuti dal team fondatore, invece, seguiranno un programma di sblocco più lungo per garantire allineamento a lungo termine con il progetto.

Il portafoglio per la gestione autonoma delle crypto

