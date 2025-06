L’interesse per XRP si intensifica grazie all’attesa per l’IPO di Ripple, l’imminente approvazione dell’ETF e l’impiego della sua blockchain nella tokenizzazione immobiliare a Dubai.

IPO Ripple: uno scenario da $100 miliardi

La criptovaluta XRP, quarta per capitalizzazione di mercato con 126 miliardi di dollari, ha mantenuto un valore stabile intorno ai 2,15 dollari, confermando una resilienza che appare significativa in un contesto internazionale ancora segnato da tensioni geopolitiche. Parallelamente, cresce l’attenzione verso Ripple, la società che ne sviluppa la blockchain, e la possibilità di una quotazione in borsa. L’avvocato John Deaton, figura di rilievo nella comunità XRP, ha recentemente esortato Ripple a cogliere il momento per procedere con l’IPO. Secondo Deaton, l’attuale contesto normativo e di mercato sarebbe favorevole a una valutazione da 100 miliardi di dollari in Borsa, simile a quella prospettata da Circle nel suo percorso di quotazione.

Con circa 60 miliardi di XRP in circolazione e una valutazione per unità superiore ai 2,15 dollari, l’idea di una capitalizzazione simile non appare eccessiva. Una IPO di questa portata potrebbe rafforzare ulteriormente la posizione di Ripple come infrastruttura leader per i pagamenti transfrontalieri e offrire nuova visibilità a XRP, incidendo direttamente sulle previsioni di prezzo del token.

Analisi tecnica su XRP: segnali di forza

L’analisi del grafico a 12 ore di XRP evidenzia una formazione di tipo “bullish pennant”, che suggerisce una possibile continuazione del trend rialzista avviato a partire dal rally di novembre 2024. Il superamento dell’area di resistenza posta a 2,5 dollari potrebbe innescare un’accelerazione fino a 3,4 dollari, testando livelli che si avvicinano ai massimi storici. L’indicatore RSI (Relative Strength Index) si sta muovendo stabilmente sopra quota 50 nel giornaliero, confermando un rafforzamento del momentum. Il supporto chiave rimane la soglia dei 2 dollari: un ulteriore rimbalzo da quest’area potrebbe fungere da catalizzatore per nuovi acquisti e rafforzare la struttura tecnica positiva.

L’ETF XRP vicino all’approvazione

Secondo gli analisti di Bloomberg, le probabilità che la SEC approvi un ETF spot basato su XRP si attestano intorno al 95%. Il coinvolgimento diretto della Commissione è stato interpretato come un segnale positivo, rafforzando il sentiment già rialzista attorno al token. Tra i promotori delle richieste ci sono nomi di primo piano come Grayscale, 21Shares, Coinshares e Wisdomtree. La decisione finale è attesa entro il 17 ottobre 2025, ma la possibilità di un annuncio anticipato rimane concreta.

L’inserimento di XRP tra i principali candidati alla prima ondata di ETF su altcoin conferma il suo ruolo centrale nel nuovo panorama di investimenti digitali regolamentati. Una sua inclusione in fondi scambiati in borsa potrebbe ampliare notevolmente l’accesso degli investitori istituzionali, con potenziali ricadute sul volume e sulla domanda del token.

XRP entra nella tokenizzazione immobiliare

Un ulteriore elemento che sta rafforzando la narrativa su XRP è il suo impiego nel settore emergente della tokenizzazione immobiliare. Il Dipartimento del Territorio di Dubai ha lanciato Prypco Mint, una piattaforma che consente agli investitori di acquistare frazioni di proprietà immobiliari a partire da circa 540 dollari.



Il progetto, sviluppato con la fintech Prypco, utilizza l’infrastruttura blockchain della XRP Ledger per registrare digitalmente gli atti di proprietà, garantendo sincronizzazione in tempo reale con i registri governativi. Questa iniziativa fa parte di un piano decennale che mira a digitalizzare fino a 16 miliardi di dollari in beni immobili entro il 2033.

