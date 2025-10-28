Il forte calo del prezzo dell’oro e la ripresa di Bitcoin sopra i 115.000 dollari stanno spingendo gli analisti a ipotizzare una nuova rotazione dei capitali dai beni rifugio tradizionali verso Bitcoin, ritenuto ormai “oro digitale”.

Cresce il trend “sell gold, buy Bitcoin”

Secondo Geoff Kendrick, responsabile della ricerca sugli asset digitali di Standard Chartered, il mercato starebbe assistendo a un fenomeno di rotazione dal metallo prezioso verso Bitcoin, favorito da un più ampio margine di rendimento e dal contesto macroeconomico più positivo. Nell’ultima settimana, l’oro ha registrato un calo di quasi il 10%, scendendo dal valore record di 4.381 dollari l’oncia, mentre nello stesso periodo Bitcoin è balzato del 11% dal minimo locale di 103.200 dollari agli attuali 115.135 dollari, segnale che sempre più capitali si stanno spostando verso il principale asset digitale.

Kendrick definisce questo movimento un indicatore storico del sentiment di mercato, quando gli investitori iniziano a vendere oro per acquistare Bitcoin, è spesso il preludio di una fase rialzista per le criptovalute. Il ricercatore ritiene che, le politiche monetarie più espansive da parte della FED e la crescente istituzionalizzazione degli asset digitali, la narrativa “sell gold, buy Bitcoin” possa consolidarsi ulteriormente, posizionando Bitcoin come un nuovo asset rifugio.

Previsioni rialziste fino a 200.000 dollari per BTC

Nonostante Kendrick preveda una possibile correzione temporanea sotto la soglia psicologica dei 100.000 dollari, la considera una “fase di accumulo” utile per chi punta sul lungo periodo e probabilmente l’ultima occasione per acquistare BTC a quel prezzo. Standard Chartered mantiene target ambiziosi tra 135.000 e 150.000 dollari entro fine anno, sostenuti da afflussi costanti negli ETF spot, da una possibile inversione della politica monetaria americana e dal calo di attrattiva dell’oro come bene rifugio perché ritenuto “sopravvalutato” al momento.

Consolidamento sopra 114.000 dollari

Bitcoin continua a mostrare resilienza tecnica, scambiando intorno ai 115.000 dollari con un incremento giornaliero del 1,5%. Secondo il market strategist Michaël van de Poppe, se Bitcoin dovesse superare con decisione la soglia dei 118.000–120.000 dollari, potrebbe innescare una nuova ondata di rialzi verso il prezzo record 125.200 dollari e successivamente i 155.000 dollari indicati dal Ritracciamento Fibonacci come prossimo livello di resistenza. I trader restano tuttavia prudenti in vista della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) prevista per domani, che potrebbe influenzare i mercati globali a seconda delle decisioni sui tassi d’interesse, il cui taglio è stimato al 98%.

Nuova infrastrutture su Bitcoin

Parallelamente alla crescita del prezzo per Bitcoin, il suo ecosistema si sta evolvendo con progetti che puntano a superare i limiti strutturali della blockchain Bitcoin, attraverso le reti layer2. Tra questi, Bitcoin Hyper ($HYPER) rappresenta una delle innovazioni più promettenti per chi crede nell’ampliamento dei casi d’uso per Bitcoin.

Basato sulla Solana Virtual Machine (SVM), Bitcoin Hyper è una Layer2 sincronizzata con la blockchain originale, ma capace di elaborare transazioni in modo indipendente, rapido e a costi minimi. In aggiunta, offre piena compatibilità con dApp della DeFi, permettendo l’utilizzo di BTC per lo staking, collaterale per prestiti o altro, senza rinunciare alla solidità del protocollo di base.

Il token nativo $HYPER è al centro di questa layer2, in quanto viene impiegato per il processo di staking, voto di governance, pagamento fee e accesso a strumenti esclusivi come DAO e launchpad. La fornitura totale di $HYPER sarà limitata a 210 milioni di token, ispirandosi ai 21 milioni di BTC.

La prevendita di $HYPER ha superato la formidabile cifra di 25 milioni di dollari dal lancio, mostrando l’interesse dei crypto investitori verso questo progetto già prima della quotazione sugli exchange. Il token è ancora acquistabile in prevendita sul sito ufficiale, al prezzo scontato di 0,013185 dollari, ma aumenterà progressivamente a ogni fase.

In un momento in cui Bitcoin sta ridefinendo il concetto di bene rifugio, progetti come Bitcoin Hyper rappresentano l’evoluzione naturale di un ecosistema in piena espansione, in grado di unire innovazione tecnologica e valore economico reale.

