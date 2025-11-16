L’arrivo di nuovi asset tokenizzati e l’interesse crescente di istituzioni globali stanno trasformando BNB Chain in uno degli hub più attivi per il mercato RWA.

BlackRock estende il fondo BUIDL su BNB Chain

L’adozione di strumenti finanziari tokenizzati sta accelerando su più fronti, mentre BNB Chain continua ad attrarre progetti che puntano a colmare il divario tra finanza tradizionale e infrastrutture on-chain.

Il fondo tokenizzato BUIDL di BlackRock, emesso tramite la piattaforma Securitize, ha ampliato il proprio raggio operativo arrivando anche su BNB Chain. Nato su Ethereum, il prodotto aveva già raggiunto reti come Solana, Avalanche, Aptos e diversi layer 2, ampliando progressivamente la propria interoperabilità.

Con una capitalizzazione di circa 2,5 miliardi di dollari, BUIDL è il principale fondo del segmento RWA ed è coperto da dollari statunitensi, treasury bill a breve scadenza e contratti REPO. L’integrazione con BNB Chain permette ora al token di essere utilizzato in protocolli DeFi nativi, oltre a poter fungere da garanzia esterna per il trading su Binance tramite partner di custodia. Un passaggio che, secondo BlackRock, favorisce l’ingresso di elementi tradizionali della finanza in un contesto completamente on-chain.

Ondo Global Markets porta oltre 100 titoli americani su BNB

A rafforzare ulteriormente il settore RWA su BNB Chain è arrivata Ondo Global Markets, piattaforma lanciata da Ondo Finance e Ondo Foundation lo scorso settembre. La società ha esteso il supporto alla rete dando ai suoi utenti accesso a più di 100 azioni e ETF americani tokenizzati.

La piattaforma era inizialmente attiva solo su Ethereum, ma ha registrato una rapida crescita. In poche settimane il valore totale bloccato ha superato 350 milioni di dollari, mentre i volumi di scambio hanno raggiunto 670 milioni. L’apertura a BNB Chain consente ora ai 3,4 milioni di wallet attivi dell’ecosistema di negoziare titoli tokenizzati con costi contenuti e alta velocità operativa. Il lancio sarà sostenuto da progetti di primo piano come PancakeSwap, facilitando un’adozione immediata all’interno del network.

Secondo Sarah Sun, responsabile Business Development per BNB Chain, il segmento RWA sta crescendo in modo particolarmente rapido e la collaborazione con Ondo conferma la centralità di questa narrativa. Nathan Allman, CEO di Ondo Finance, ha evidenziato come l’espansione permetterà a milioni di utenti in Asia e America Latina di accedere a titoli statunitensi, sottolineando i vantaggi di scalabilità e compatibilità della rete.

Un settore in forte espansione

Dati di RWA.xyz mostrano che dal 2021 Ondo Finance ha tokenizzato asset per 1,8 miliardi di dollari, attirando oltre 28.000 holder. L’intero settore RWA si attesta oggi intorno a 35,5 miliardi di dollari, con stime che indicano una crescita potenzialmente esplosiva nei prossimi anni. Parallelamente, la capitalizzazione degli stablecoin ha superato 300 miliardi, segnale di un mercato sempre più orientato a soluzioni digitali a basso rischio.

La combinazione di fondi istituzionali come BUIDL e offerte retail come quelle di Ondo crea uno scenario in cui BNB Chain si distingue come uno dei principali hub globali per la tokenizzazione.

BNB tra pressioni tecniche e segnali di ripresa

Il contesto di mercato di BNB mostra però dinamiche contrastanti. Dopo aver raggiunto un prezzo record di 1.370 dollari il 13 ottobre il token ha registrato un calo del 33%, e del 6,3% nell’ultima settimana, ritornando ad un valore di 914 dollari e rompendo al ribasso le medie mobili a 7 e 30 giorni. La debolezza è stata accentuata dalla migrazione obbligatoria dei vecchi wallet multi-firma, che ha generato riposizionamenti temporanei da parte di sviluppatori e istituzioni.

Nonostante ciò, un segnale on-chain ha suscitato rinnovato interesse. Il rapporto Network Value to Transactions è sceso ai minimi da 27 mesi, indicando una possibile sottovalutazione della rete rispetto alla sua attività. In passato cali analoghi dell’NVT hanno preceduto movimenti rialzisti significativi. Il grafico giornaliero mostra inoltre la formazione di un canale rialzista dopo il rimbalzo a 920 dollari, con la soglia simbolica dei 1.000 dollari come primo livello chiave da superare.

Il wallet ideale per gestire token RWA

Con l’espansione del settore RWA e la crescente necessità di gestire asset su più blockchain, soluzioni come Best Wallet stanno diventando sempre più centrali. Si tratta di un wallet non custodiale, multichain e completamente autonomo, progettato per offrire un’esperienza intuitiva e senza KYC. La piattaforma permette di acquistare e vendere crypto su oltre 60 reti grazie a Onramper, effettuare scambi immediati tramite un DEX integrato e accedere a un’area dedicata ai token emergenti.

Best Wallet include anche un aggregatore di staking per ottenere rendimenti passivi, mentre il token $BEST garantisce vantaggi come accesso anticipato alle prevendite, commissioni ridotte, interessi da staking potenziati e cashback fino all’8%.



La prevendita di $BEST ha raccolto oltre 17 milioni di dollari, con un prezzo attuale di 0,025955 dollari per token. L’interesse degli utenti deriva dalla combinazione di funzionalità avanzate, sicurezza elevata e interoperabilità multichain. Con una futura quotazione sugli exchange che potrebbe attirare ulteriore domanda, partecipare a questa fase iniziale può rappresentare un’opportunità interessante per chi cerca strumenti moderni per gestire asset digitali in un mercato in piena evoluzione.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Conto Pratica Gratuito da 10.000€ Investimento minimo a partire da 1$

Deposito minimo a partire da $50

Piattaforma premiata, Prelievi istantanei e Supporto 24/7 72% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Inizia Gratuitamente su iqoption.com