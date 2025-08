L’investimento da 2,46 miliardi di dollari conferma la visione di Michael Saylor, sempre più diffusa tra altre aziende, su Bitcoin come bene rifugio e riserva di valore a lungo termine.

Strategy compra 21.021 BTC

Michael Saylor continua la sua corsa all’accumulo di Bitcoin. Strategy ($MSTR), la società da lui presieduta, ha annunciato l’acquisto di 21.021 BTC per un controvalore di 2,46 miliardi di dollari, al prezzo medio di 117.256 dollari per token. Si tratta della più grande operazione d’acquisto da novembre 2024, quando furono investiti oltre 5,4 miliardi di dollari in una singola tranche.

Il finanziamento è avvenuto grazie ai proventi dell’IPO delle azioni privilegiate STRC, la più grande quotazione del 2025 negli Stati Uniti. Queste azioni, quotate sul Nasdaq, sono le prime del loro genere, come titoli perpetui a dividendo mensile emessi da una Bitcoin Treasury Company. Con questa mossa, Strategy consolida la sua posizione di leader nella detenzione aziendale di BTC.

Con l’ultima acquisizione, la riserva di Strategy raggiunge quota 628.791 BTC, acquistati a un prezzo medio di 73.277dollari, per un investimento complessivo di 46,08 miliardi di dollari. Al prezzo di circa 117.800 dollari, la riserva della società vale 74,04 miliardi di dollari, generando un profitto potenziale di quasi 28 miliardi di dollari, ovvero oltre il 60%.

Metaplanet segue l’esempio con 463 BTC acquistati

La strategia di Saylor trova eco anche oltre oceano. La società giapponese Metaplanet Inc. ha recentemente acquistato 463 BTC, per un valore di 53,7 milioni di dollari, portando le proprie riserve totali a 17.595 BTC. L’azienda mira a una strategia aggressiva di accumulo, con l’obiettivo di raggiungere 210.000 BTC entro il 2027.

Secondo il CEO Simon Gerovich, l’adozione di Bitcoin come asset di tesoreria rappresenta una protezione efficace contro l’instabilità economica globale. Questo approccio riflette un trend emergente tra le aziende, che vedono nella criptovaluta una riserva di valore alternativa alle valute fiat e agli asset tradizionali come l’oro.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.