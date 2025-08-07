Agosto 2025 si profila come un mese chiave per Bitcoin, con Robert Kiyosaki che invita a prepararsi a una possibile correzione sotto i 90.000$ come occasione d’acquisto strategica.

Kiyosaki punta a comprare i $90.000 per BTC

Robert Kiyosaki, celebre autore di Rich Dad Poor Dad e noto sostenitore di Bitcoin, ha lanciato un monito agli investitori, agosto potrebbe riservare una correzione importante per Bitcoin, la cosiddetta “maledizione di Agosto”. Kiyosaki ha dichiarato di tenere d’occhio il livello dei 90.000 dollari e, se il prezzo dovesse scendere intorno a questa soglia, intende raddoppiare le sue partecipazioni in BTC. Attualmente possiede circa 73 Bitcoin e punta a raggiungere 100 entro fine anno.

Questa strategia nasce dalla sua convinzione che i cali di mercato rappresentino occasioni di acquisto, non disastri. In un tweet recente, ha espresso la speranza di vedere un crash sotto i 90.000 dollari per poter accumulare di più, indicando una fiducia a lungo termine nel valore di Bitcoin nonostante la volatilità mensile.

Kiyosaki ha anche condiviso di aver partecipato a eventi finanziari come “The Collective” e “Limitless Financial Education Event”, dove ha incontrato esperti come Jim Rickards, Brent Johnson e Larry Lepard. Questi incontri hanno rafforzato la sua visione per cui le correzioni di mercato sono opportunità da cogliere e non da temere.

Debito USA e sfiducia nel dollaro

Più che la volatilità di Bitcoin in sé, Kiyosaki indica come fattore critico il contesto macroeconomico americano. Egli accusa Washington e le istituzioni come la Federal Reserve e il Dipartimento del Tesoro di gestire male la situazione, definendoli “PhD incompetenti” immersi in quella che chiama “the SWAMP”. Il debito pubblico statunitense che supera il trilione è per lui un rischio sistemico che può innescare una crisi finanziaria.

Secondo Kiyosaki, la possibile caduta della fiducia nel dollaro, aggravata da paesi come Cina e Giappone che riducono l’acquisto di titoli di stato americani, potrebbe spingere gli investitori a rivolgersi a beni rifugio come oro, argento e Bitcoin. La svalutazione del dollaro (con un calo dell’11% dell’indice DXY negli ultimi 100 giorni) conferma questa tendenza.

180.000$ – 250.000$ entro fine 2025

Kiyosaki si spinge a indicare obiettivi di prezzo molto ambiziosi per Bitcoin. A fine aprile aveva già previsto un rally per fine anno verso 180.000-200.000 dollari, sottolineando come un crollo dell’economia americana e la crisi del dollaro siano fattori che potrebbero accelerare questa corsa.

Nonostante il prezzo attuale di 115.000 dollari per BTC, Kiyosaki rimane ottimista, convinto che i “beni dalla fornitura limitata”, in primis Bitcoin, saranno i veri beneficiari di un flusso di capitali in fuga dalle valute fiat in crisi. L’autore invita a vedere la volatilità e i cali mensili non come rischi ma come opportunità di accumulo.

ETF Bitcoin: segnali contrastanti

Negli ultimi giorni, il mercato degli ETF spot su Bitcoin ha mostrato segnali contrastanti. Gli ETF negli Stati Uniti stanno vivendo un’emorragia da 1,25 miliardi di dollari da inizio agosto, mentre gli ETF su Ethereum hanno perso 509 milioni di dollari nello stesso periodo. Questo dato negativo indica una fase di debolezza a breve termine per gli investimenti istituzionali tramite ETF.

Tuttavia, la domanda complessiva per gli ETF rimane alta, con miliardi di dollari di afflussi nelle ultime settimane, a testimonianza dell’interesse duraturo degli investitori istituzionali per Bitcoin. Questo scenario di “flussi misti” suggerisce una fase di consolidamento e possibile volatilità, confermando che l’agosto di quest’anno potrebbe essere particolarmente movimentato per il mercato cripto.

