L’avvicinarsi della scadenza per le decisioni della SEC sugli ETF spot di XRP rappresenta un momento cruciale per Ripple, basterebbe che solo una delle sette applicazioni venga approvata per assistere a un afflusso significativo di capitali istituzionali.

XRP mantiene il supporto chiave a $2,90

Il mercato crypto è attualmente in attesa delle decisioni della SEC riguardanti diversi ETF su criptovalute, tra cui su 7 applicazioni di ETF spot su XRP, con Grayscale in prima fila il 18 ottobre e altre applicazioni programmate fino al 14 novembre. Questo intervallo concentrato di valutazioni regolatorie rappresenta una finestra critica per flussi istituzionali e potenziali accelerazioni nell’adozione della criptovaluta.

Al momento XRP continua a mostrare resilienza, mantenendosi appena sotto la resistenza psicologica dei 3 dollari, mentre il mercato osserva con attenzione le prossime decisioni sugli ETF. Negli ultimi tre giorni, grandi wallet istituzionali che detengono tra 10 e 100 milioni di token hanno accumulato oltre 120 milioni di XRP, spingendo la criptovaluta a guadagnare il 2,1%, passando da 2,84 a 2,90 dollari, prima di correggere nelle ultime ore agli attuali 2,81 dollari. Il prezzo di XRP è in rialzo del 4,23% da venerdì, riflettendo la significativa attività istituzionale attorno a livelli chiave di prezzo.

Durante la sessione del 29 settembre, XRP ha trovato resistenza a 2,93 dollari, dove la pressione di vendita ha limitato ulteriori rialzi, mentre il supporto si è consolidato a 2,80 dollari, diventando un importante livello di accumulo.

Sguardo al comportamento dei trader

Le sessioni di trading del 29 settembre hanno evidenziato due picchi significativi di volume, alle 2:00 e alle 7:00, con oltre 97 milioni di unità scambiate, contro la media giornaliera di 57,4 milioni. Gli operatori continueranno a monitorare se XRP riuscirà a trasformare 2,90 dollari in supporto stabile, un passo necessario per consolidare l’uptrend verso 3 dollari e oltre. In aggiunta, il contesto macroeconomico e le indicazioni della FED, influenzerà la propensione al rischio sia nel mercato azionario sia in quello delle criptovalute.

Nonostante le recenti flessioni, alcuni analisti mantengono previsioni audaci. Jay, noto commentatore crypto, prevede che XRP possa raggiungere 10 dollari entro dicembre 2025, un incremento del 260% rispetto al valore attuale.

XRP Ledger e adozione istituzionale

Ripple sta estendendo la propria presenza nel settore finanziario istituzionale con la collaborazione di Ondo Finance, che porta i Treasury statunitensi direttamente sull’XRP Ledger (XRPL). Il nuovo prodotto, OUSG, è una versione tokenizzata di titoli governativi a breve termine, supportata dalla stablecoin RLUSD per minting e redemption immediati. Questo consente agli investitori professionali un accesso continuo e sicuro a uno degli asset più liquidi al mondo.

L’iniziativa segna un passo importante per la tokenizzazione di asset reali sulla blockchain di XRP, sfidando Ethereum come infrastruttura di riferimento per strumenti finanziari on-chain. Con compliance, liquidità e sicurezza come punti di forza, Ripple mira a trasformare l’XRPL in un hub per la DeFi istituzionale e per la gestione avanzata di portafogli tradizionali.

