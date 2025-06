Il movimento strategico di SharpLink Gaming per istituire una massiccia tesoreria in Ethereum rappresenta un segnale chiaro della crescente fiducia istituzionale nella blockchain di Ethereum come infrastruttura economica della finanza digitale.

SharpLink Gaming punta su Ethereum

SharpLink Gaming ha completato un’importante operazione finanziaria chiudendo con successo un collocamento privato da 425 milioni di dollari. I fondi raccolti verranno utilizzati per l’acquisto di Ethereum (ETH), la 2° criptovaluta più grande del mercato, con l’obiettivo dichiarato di creare la più grande tesoreria in Ethereum mai detenuta da una società quotata. Questo posizionamento ambizioso, ispirato alla strategia di Strategy con Bitcoin, segna un nuovo approccio alla gestione patrimoniale per le aziende pubbliche.

Con la chiusura del collocamento, Joseph Lubin, fondatore e CEO di Consensys, è diventato presidente del consiglio di amministrazione di SharpLink. L’azienda ha inoltre depositato un prospetto shelf da un miliardo di dollari presso la SEC, pianificando future emissioni azionarie per espandere ulteriormente la sua esposizione a Ethereum. Parte dei fondi sarà dedicata ad attività di staking nell’ecosistema Ethereum, un modo per ottenere rendimenti passivi e sostenere il funzionamento della blockchain. Le operazioni di custodia saranno affidate a ParaFi e Galaxy Asset Management, due player già affermati nel settore degli asset digitali.

Ethereum come nuova infrastruttura economica

Consensys ha commentato l’operazione definendo SharpLink una realtà perfettamente allineata alla visione di Ethereum come nuova infrastruttura economica globale e programmabile. La scelta di adottare ETH come asset di riserva riflette la fiducia condivisa nell’evoluzione dell’ecosistema Ethereum, che offre opportunità strutturalmente superiori in ambiti come lo staking, il restaking e la finanza decentralizzata (DeFi). Questo posizionamento rappresenta per SharpLink un passo strategico verso un modello economico basato su tecnologie emergenti, al di là delle sue attività principali nel settore del marketing e gaming.

Parallelamente, gli ETF spot su Ethereum negli Stati Uniti hanno registrato dieci giorni consecutivi di afflussi positivi tra il 16 e il 30 maggio 2025, per un totale superiore a 556 milioni di dollari secondo i dati di SoSoValue. Si tratta della serie più lunga di afflussi dallo scorso dicembre, quando ETH era vicino ai 4.000 dollari. Attualmente Ethereum viene scambiato a 2.640 dollari con un capitale di 315 miliardi di dollari, con un rialzo del 45,8% negli ultimi 30 giorni, superando cripto come Bitcoin, Solana e Dogecoin in termini di performance di prezzo.

Jim Hwang di Firinne Capital ha osservato che questi flussi riflettono una crescente comprensione del valore di Ethereum da parte di investitori non nativi del mondo crypto. Glenn Rosenberg, ex COO di ML Tech, ha aggiunto che i dati indicano una rotazione dei capitali da Bitcoin verso Ethereum. Complessivamente, gli ETF spot su Ethereum hanno registrato afflussi netti per 3,23 miliardi di dollari, con BlackRock e Fidelity in testa.

La SEC mette in discussione gli ETF di REX-Osprey

Nonostante il crescente entusiasmo del mercato su ETH, la regolamentazione rimane un ostacolo importante. La SEC ha recentemente sollevato dubbi legali riguardo i 2 ETF con staking proposti su Ethereum e Solana dalle società REX Shares e Osprey Funds.

Il problema principale riguarda la struttura giuridica dei fondi, che potrebbero non soddisfare i requisiti per essere considerati “investment companies” ai sensi dell’Investment Company Act.

Inoltre, la SEC ha messo in discussione la conformità con la regola 6c-11 che regola gli standard di quotazione degli ETF. I fondi, strutturati come C-corporations con sussidiarie alle isole Cayman per evitare regolamentazioni sulla custodia crypto, sono stati definiti “non convenzionali” e il loro status normativo resta oggetto di discussione.

Mind of Pepe: intelligenza artificiale e meme crypto uniti

In un ambiente cripto così dinamico, progetti innovativi come l’agente AI Mind of Pepe stanno conquistando attenzione grazie alla combinazione di cultura meme e intelligenza artificiale.

Il token nativo, $MIND, permette ai possessori di accedere a insight esclusivi derivati dall’analisi in tempo reale di social media, dati blockchain e trend di mercato.

L’ecosistema di Mind of Pepe include strumenti di previsione, mercati predittivi, premi per lo staking con un rendimento annuo del 194% e un’integrazione futura con gli NFT marketplace. Il progetto ha già raccolto oltre 12,6 milioni di dollari in prevendita, dimostrando un forte interesse da parte della community. Con la capacità di anticipare le tendenze del mercato e offrire utilità concrete ai possessori, $MIND si posiziona come uno dei token più promettenti nell’ambito crypto guidato dall’intelligenza artificiale, con il token disponibile per l’acquisto sul popolare exchange decentralizzato (DEX) Uniswap.

