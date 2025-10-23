Shiba Inu (SHIB) - BorsaInside.com

Nel 2021, durante il boom delle meme coin, Shiba Inu (SHIB) era sulla bocca di tutti. I trader puntavano su questo token con la speranza di replicare il successo di Dogecoin, spingendolo a livelli record. Oggi, però, la situazione è completamente diversa: mentre Bitcoin e altri asset digitali stanno vivendo una nuova ondata rialzista, Shiba Inu sembra essere rimasta indietro.

Dall’inizio del 2025, il prezzo di SHIB ha perso circa il 50% del proprio valore, con una capitalizzazione di mercato che si aggira intorno ai 6 miliardi di dollari. Un dato significativo se si considera che oltre 20 criptovalute hanno ora un valore superiore. Ma questa flessione rappresenta una nuova opportunità d’acquisto o è solo un segnale d’allarme per gli investitori?

Shiba Inu non ha beneficiato del nuovo entusiasmo per le criptovalute

Ciò che sorprende maggiormente è che, in teoria, il contesto macroeconomico attuale dovrebbe favorire una ripresa del token. Il nuovo clima politico negli Stati Uniti, con un atteggiamento più aperto verso il settore digitale e la proposta di creare una sorta di “Digital Asset Stockpile”, sta alimentando l’ottimismo dei mercati. Tuttavia, Shiba Inu non ne ha tratto vantaggio.

Anche il ritorno della moda dei meme stock, un chiaro segnale di crescente propensione al rischio tra gli investitori retail, non ha portato a un aumento della domanda per SHIB. Nonostante i tassi d’interesse in discesa e le condizioni favorevoli alla speculazione, la moneta non ha mostrato la stessa vivacità del passato. Questo suggerisce che l’interesse verso Shiba Inu si stia indebolendo, almeno nel breve termine.

Gli investitori crypto stanno cambiando strategia

Il mondo delle criptovalute è oggi molto più vasto e diversificato rispetto al 2021. Gli investitori non si limitano più a scegliere tra Bitcoin e le principali meme coin: ci sono stablecoin più sicure, token legati a progetti DeFi, e persino nuove società crypto quotate in Borsa come la piattaforma Gemini Space Station.

In un contesto così competitivo, il denaro speculativo tende a distribuirsi su più fronti. Se non entra nuova liquidità nel mercato, diventa inevitabile che asset ad alto rischio come Shiba Inu vengano penalizzati. Inoltre, gli investitori più cauti preferiscono ormai soluzioni con utilità reale e volatilità contenuta, due caratteristiche che SHIB non offre.

Shiba Inu è ancora un investimento sensato?

Una volta tra le prime 10 criptovalute per capitalizzazione, Shiba Inu è oggi scesa oltre la ventesima posizione (fonte: CoinMarketCap). Questo declino riflette la perdita di rilevanza del progetto rispetto ai nuovi concorrenti che offrono tecnologie più avanzate, casi d’uso concreti e strategie di crescita sostenibili.

A oggi non esistono segnali concreti che facciano pensare a una ripresa imminente del token. Mancano catalizzatori forti, aggiornamenti significativi dell’ecosistema o partnership in grado di rilanciare la fiducia degli investitori. Anche se il prezzo attuale può sembrare allettante, il rischio rimane elevato e la volatilità potrebbe colpire ancora.

