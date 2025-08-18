Bitcoin - BorsaInside.com

La settimana si apre in forte pressione per il mercato delle criptovalute. Bitcoin è sceso sotto quota 116.000 dollari, registrando un calo del 2% e attestandosi intorno ai 115.664 dollari nelle prime ore di contrattazione. Una correzione significativa se confrontata con il record oltre i 124.000 dollari toccato appena pochi giorni fa.

Il ribasso arriva in un contesto dominato da due fattori principali: il ridimensionamento delle aspettative sui tagli dei tassi della Federal Reserve e l’aumento delle incertezze geopolitiche. Gli investitori hanno ridotto l’esposizione verso asset rischiosi, preferendo beni rifugio come l’oro, salito in parallelo.

Pressioni macroeconomiche: Fed più cauta sui tagli ai tassi

I dati macro statunitensi pubblicati la scorsa settimana hanno pesato in maniera decisiva. L’Indice dei Prezzi alla Produzione e i prezzi all’importazione sono risultati superiori alle attese, segnalando pressioni inflazionistiche più forti del previsto. Questo ha ridimensionato le speranze di un taglio dei tassi aggressivo da parte della Federal Reserve a settembre.

Se fino a pochi giorni fa i mercati prezzavano una riduzione di 50 punti base, ora la prospettiva prevalente è di un taglio limitato a 25 punti base, secondo i dati del CME FedWatch. Questa revisione delle attese ha reso Bitcoin e in generale le criptovalute meno appetibili agli occhi degli investitori, spingendo a prese di profitto dopo i recenti massimi.

Tensioni geopolitiche: occhi puntati su Usa, Russia e Ucraina

Alle preoccupazioni macro si sommano i rischi geopolitici. Il recente vertice in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si è concluso senza passi avanti sul dossier Ucraina. Trump, che inizialmente aveva ipotizzato un cessate il fuoco, si è spostato su una posizione più vicina a Mosca, puntando a un accordo complessivo di pace, interpretato come un rafforzamento della linea del Cremlino.

Oggi il presidente statunitense incontrerà a Washington Volodymyr Zelenskiy e i leader europei, un evento che potrebbe rivelarsi decisivo per gli equilibri internazionali. In attesa di sviluppi, i mercati restano cauti, con un evidente freno alla propensione al rischio che pesa in particolare sugli asset digitali.

Altcoin in rosso insieme a Bitcoin

Il calo non ha risparmiato il resto del comparto crypto. Ethereum è arretrato del 2,9%, scivolando a 4.301 dollari, dopo aver sfiorato i massimi storici la scorsa settimana. XRP ha perso il 4,3% a quota 2,98 dollari, mentre Solana ha ceduto oltre il 5%. Cardano (-2,4%) e Polygon (-2%) hanno seguito lo stesso trend ribassista.

Anche i token meme hanno risentito delle vendite: Dogecoin è arretrato del 3,9%, mentre il discusso token $TRUMP ha registrato un calo più contenuto dell’1,7%.

Uno scenario in bilico

Il mercato crypto rimane fortemente legato alle dinamiche macro e alle tensioni geopolitiche. L’attuale fase correttiva non cancella il trend rialzista di lungo periodo, ma evidenzia quanto Bitcoin e le altcoin restino vulnerabili a shock esterni. Con la Federal Reserve più prudente e l’incertezza internazionale ancora elevata, gli investitori potrebbero continuare a privilegiare asset rifugio almeno fino a nuovi segnali di stabilità.

