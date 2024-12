Si possono comprare ETF su Bitcoin in Italia? - BorsaInside.com

Con l’avvento delle criptovalute e la crescente attenzione verso il Bitcoin, ma in particolare con il lancio degli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti, sempre più investitori si interrogano su come accedere a questi asset in modo regolamentato e sicuro.

In Italia, non è ancora possibile acquistare direttamente un ETF su Bitcoin, ma ci sono strumenti analoghi, noti come ETP (Exchange Traded Product), disponibili in tutta Europa. Questi prodotti offrono esposizione alle criptovalute più importanti e rappresentano una valida alternativa per chi desidera entrare in questo mercato.

La svolta negli Stati Uniti: ETF spot su Bitcoin

L’11 gennaio 2024 ha segnato un momento storico per il mercato delle criptovalute: la SEC (Securities and Exchange Commission) statunitense ha approvato i primi ETF spot su Bitcoin. Questa decisione è il culmine di una lunga attesa di oltre due anni e ha coinvolto alcuni dei più grandi player del settore, come BlackRock, Fidelity, ARK Invest, e Grayscale.

Cosa significa questa approvazione? Gli ETF spot replicano il prezzo del Bitcoin in tempo reale, offrendo agli investitori un accesso diretto all’andamento della criptovaluta senza doverla possedere fisicamente. Secondo Luciano Serra, Country Manager Italia di Boerse Stuttgart Digital, questa decisione rappresenta “una tappa storica per il settore degli asset digitali” che, oltre a rafforzare la legittimità del Bitcoin, favorirà l’ingresso di capitali istituzionali e contribuirà a una maggiore stabilità del mercato.

La situazione in Europa: gli ETP già disponibili

Mentre gli Stati Uniti si affacciano ora agli ETF su Bitcoin, l’Europa è già da tempo un terreno fertile per gli strumenti quotati che replicano il valore delle criptovalute. Tuttavia, per ragioni normative, gli strumenti europei non possono essere classificati come ETF, bensì come ETC (Exchange Traded Commodity) o ETN (Exchange Traded Note).

Questi strumenti finanziari replicano il valore delle criptovalute o di altre attività sottostanti, ma tecnicamente sono titoli di debito, non fondi comuni. Sono comunque progettati per offrire un’esperienza simile agli ETF in termini di accesso al mercato, liquidità e trasparenza. Attualmente, in Europa sono disponibili oltre 130 ETP su criptovalute.

Purtroppo, al momento, Borsa Italiana non ha quotato alcun ETP su criptovalute, anche se è possibile negoziarli attraverso broker che offrono accesso alle borse europee.

Caratteristiche degli ETP e differenze con gli ETF

Gli ETP presentano alcune peculiarità che li distinguono dagli ETF tradizionali:

Struttura legale

Gli ETF rappresentano quote di un fondo che detiene gli asset sottostanti, mentre gli ETP (come gli ETC o gli ETN) sono titoli di debito a lungo termine garantiti dagli asset. Tassazione

Gli ETP sono trattati fiscalmente come azioni ordinarie, consentendo agli investitori di compensare plusvalenze e minusvalenze. Gestione degli asset

Gli ETP su Bitcoin sono spesso sostenuti da asset custoditi in cold storage, una soluzione che garantisce la massima sicurezza contro i rischi di hacking. Inoltre, questi strumenti utilizzano market maker per assicurare la liquidità e ridurre i rischi legati alle operazioni.

Massimo Siano, responsabile Sud Europa di 21Shares, sottolinea che la struttura degli ETP è simile a quella degli ETC sull’oro fisico, già ampiamente utilizzati dagli investitori europei.

Vantaggi degli ETP per gli investitori

Nonostante alcune differenze tecniche rispetto agli ETF, gli ETP rappresentano una soluzione interessante per investire in criptovalute. Ecco i principali vantaggi:

Accesso semplificato : Gli ETP sono negoziabili sulle principali borse europee e non richiedono la gestione diretta delle criptovalute.

: Gli ETP sono negoziabili sulle principali borse europee e non richiedono la gestione diretta delle criptovalute. Sicurezza : Gli asset sottostanti sono custoditi in modo segregato e protetti da eventuali rischi operativi.

: Gli asset sottostanti sono custoditi in modo segregato e protetti da eventuali rischi operativi. Flessibilità fiscale: La possibilità di compensare plusvalenze e minusvalenze li rende fiscalmente vantaggiosi.

Il panorama italiano: come accedere agli ETP

Nonostante l’assenza di ETP su Bitcoin su Borsa Italiana, molti di questi strumenti sono passaportati per il mercato italiano grazie alla normativa europea. Ciò significa che possono essere acquistati e venduti tramite broker o piattaforme di trading che offrono accesso alle principali borse europee.

Dal 2019, grazie all’autorizzazione dell’autorità di vigilanza finanziaria svedese, gli investitori retail italiani possono negoziare liberamente questi prodotti, purché la loro piattaforma di trading supporti le operazioni sulle borse europee.

Il futuro degli investimenti in criptovalute

L’approvazione degli ETF spot negli Stati Uniti ha già avuto un impatto globale, accelerando l’adozione delle criptovalute come asset di investimento, e ulteriori ripercussioni positive sono previste in futuro. In Europa, gli ETP continueranno a rappresentare una soluzione valida e regolamentata, offrendo agli investitori un’esposizione diretta e sicura a Bitcoin e altre criptovalute.

Con l’evoluzione normativa e il crescente interesse istituzionale, il mercato delle criptovalute sta rapidamente maturando, avvicinandosi sempre più agli standard dei mercati finanziari tradizionali. Per gli investitori italiani, esplorare gli ETP potrebbe essere un primo passo verso un settore in espansione, con opportunità di crescita significative nei prossimi anni.

