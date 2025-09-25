La prevendita di Snorter Token ha superato i 4 milioni di dollari. Ultima occasione per acquistare SNORT prima del termine della vendita.

La prevendita di quello che potrebbe diventare il prossimo bot leader di trading di Telegram, Snorter Token (SNORT), terminerà tra 26 giorni, dopo aver raccolto oltre $4 milioni: i primi utilizzatori stanno sostenendo il progetto per la sua velocità nell’individuare le mosse di successo nel trading, ma anche per la sua promessa di aiutare i piccoli investitori.

Assicurarsi SNORT in fase di prevendita è stato un fattore chiave per i primi investitori, poiché il semplice fatto di detenere il token riduce le commissioni di trading a un minimo dello 0,85%, uno dei numerosi vantaggi che lo distinguono da operatori storici come Maestro, Banana Gun e Trojan.

Questa è l’ultima occasione per ottenere SNORT a basso costo: un token costa al momento $0,1053. Ecco una guida all’acquisto di Snorter Token per principianti.

Snorter Token vuole proporre un bot di trading utile ai principianti

Nel trading di meme coin, essere in anticipo è tutto: i maggiori guadagni vanno a chi entra prima in un progetto e questo non è facile per i piccoli investitori, che spesso sono inesperti. Quando un nuovo token è di tendenza su X o sta spopolando nei gruppi Telegram, di solito è già stato accaparrato dalle balene crypto, i grandi investitori.

Per fare un esempio, Shiba Inu (SHIB) ha trasformato piccoli investimenti in guadagni esponenziali, ma sempre a vantaggio di chi ha gli strumenti per arrivare in anticipo sui progetti più promettenti.

Snorter Bot segnala automaticamente le opportunità in base a criteri reali, ovvero controlli di liquidità, verifica dei contratti e filtri anti-rug intelligenti, individuando nuova liquidità e lanci di token nell’istante in cui compaiono e quindi aiutando i trader alle prime armi.

Quali sono le potenzialità di Snorter Bot?

Nel mercato delle crypto sono presenti bot come Maestro, Banana Gun e Trojan: Maestro è stato uno dei primi a rendere popolare il trading su Telegram, noto per la sua portata multi-chain e il modello di abbonamento.

Banana Gun ha fatto notizia per il suo sniping ad alta velocità e il token di condivisione dei ricavi. Trojan ha ritagliato il suo dominio su Solana con un’esecuzione fulminea e premi cashback, anche senza token.

Snorter vuole distinguersi dalla massa in primis con la struttura tariffaria più bassa in assoluto, dello 0,85%, e, grazie al fatto che è costruito su Solana, ha la velocità di Trojan ed è pronto a raggiungere Ethereum e altre chain EVM come Maestro.

In più, mentre Banana Gun premia i possessori con una quota delle entrate derivanti dalle commissioni, Snorter arricchisce il suo token con vantaggi di trading diretto: sconti sulle commissioni, snipe illimitati, ricompense per lo staking, diritti di governance e accesso ad analisi avanzate.

Ultima occasione per acquistare SNORT: tra 26 giorni termina la prevendita

La prevendita di Snorter Token terminerà il prossimo 20 ottobre: per acquistare il token basta visitare il sito ufficiale e comprare i token SNORT utilizzando SOL, ETH, BNB, USDT, USDC o una carta di credito.

Per una migliore esperienza, utilizza Best Wallet, un wallet non custodial certificato WalletConnect, ampiamente considerato uno dei migliori wallet per criptovalute e Bitcoin sul mercato.

I titolari avranno inoltre accesso esclusivo ai prossimi lanci di progetti tramite la sezione “Upcoming Tokens” di Best Wallet.Unisciti alla community di Snorter su X e Instagram e visita il sito ufficiale per tutti i dettagli.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.