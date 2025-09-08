L’interesse istituzionale per Solana cresce rapidamente, spinto da nuove iniziative societarie e prospettive rialziste che consolidano la posizione della blockchain tra i protagonisti del mercato crypto.

Forward Industries e la nuova tesoreria Solana

Forward Industries, società quotata al Nasdaq e attiva nel settore del design e della produzione, ha annunciato un investimento privato da 1,65 miliardi di dollari in liquidità e stablecoin sulla blockchain Solana. L’operazione, sostenuta da tre colossi del settore crypto come Galaxy Digital, Jump Crypto e Multicoin Capital, ha l’obiettivo di costituire la più grande tesoreria aziendale basata su Solana.

L’iniziativa punta a generare rendimenti on-chain e a rafforzare il valore a lungo termine per gli azionisti, grazie a un coinvolgimento diretto nei mercati DeFi di Solana. Galaxy e Jump Crypto forniranno servizi infrastrutturali e consulenziali, mentre Multicoin Capital contribuirà con la propria esperienza di investimento. L’intenzione dichiarata è quella di posizionarsi come punto di riferimento istituzionale nell’ecosistema Solana.

Solana tra adozione istituzionale e prospettive di mercato

La mossa di Forward Industries si inserisce in un contesto più ampio in cui diverse aziende quotate stanno accumulando riserve in SOL. Upexi e Defi Development hanno dichiarato di detenere oltre 2 milioni di token Solana ciascuna, mentre SOL Strategies ha annunciato il passaggio da Toronto a Nasdaq con un portafoglio superiore a 435.000 SOL.

Questa dinamica richiama la strategia inaugurata da grandi aziende su Bitcoin, ma con una variante: l’attenzione si sposta ora su una blockchain nota per velocità, scalabilità e capacità di attrarre progetti innovativi. Con una capitalizzazione di 113,6 miliardi di dollari che la colloca stabilmente al 6° posto tra le top crypto per capitalizzazione, Solana beneficia di una crescente domanda anche sul fronte dei prodotti finanziari regolamentati, con attesa per l’approvazione di ETF spot.

Analisi tecnica e previsioni sul prezzo di SOL

Dal punto di vista tecnico, Solana si trova in una fase cruciale. La criptovaluta ha registrato un aumento del 18,8% nell’ultimo mese, con un valore attuale di 215 dollari e segnali di forza supportati da un RSI stabile in territorio positivo e un possibile golden cross sul MACD. Gli analisti individuano un range di movimento tra i 150 e i 1.000 dollari, a seconda della conferma dei breakout e della pressione degli acquisti.

Una rottura al rialzo della resistenza potrebbe riportare il prezzo vicino ai massimi storici di 294 dollari raggiunti a inizio anno, aprendo la strada a ulteriori target come i 500 dollari e, in caso di forte accelerazione della domanda istituzionale, anche la soglia simbolica dei 1.000 dollari.

Meme coin su Solana in crescita

Parallelamente alla spinta istituzionale, l’ecosistema Solana sta registrando un boom di meme coin. Il popolare launchpad di meme coin Pump.fun ha raggiunto volumi record, diventando il protocollo con i maggiori ricavi dell’intero mercato crypto dietro solo agli emittenti di stablecoin, mentre il token $PUMP ha visto un apprezzamento del 54% nell’ultimo mese. La combinazione tra l’innovativo modello di commissioni per i creator e la liquidità garantita da USDC di Circle sta favorendo la creazione di nuovi token, alimentando l’interesse degli investitori retail.

Questa tendenza dimostra come Solana riesca a catturare contemporaneamente l’attenzione della finanza tradizionale e quella della community cripto più speculativa, rafforzando la sua posizione come blockchain centrale nel ciclo di mercato attuale.

Opportunità per gli investitori con Snorter

Tra i progetti in fase di prevendita collegati all’ecosistema Solana, spicca Snorter un bot di trading integrato su Telegram che semplifica il trading di meme coin su Solana. Pensato per gli utenti retail, il sistema offre funzioni avanzate come protezione contro front-running e MEV, scansione in tempo reale del mercato e automazione anti-FOMO. Lanciata da circa 1 mese, la prevendita del token ufficiale $SNORT ha già raccolto oltre 3,8 milioni di dollari.

Gli utenti possono scambiare meme coin tramite Snorter con crypto o carta di credito, beneficiando di commissioni tra le più basse sulla rete Solana. Il programma di staking garantisce attualmente un rendimento del 287% APY, che si ridurrà progressivamente con l’aumento dei partecipanti. Dopo il debutto su Solana, Snorter prevede di estendere il supporto anche a Ethereum, Base, BSC e Polygon, ampliando così il potenziale bacino di utenti.



Il token $SNORT, venduto in prevendita a 0,1037 dollari, offre vantaggi come sconti sulle commissioni, rendimenti maggiorati da staking e diritti di governance sul bot. Una volta lanciato sugli exchange, potrebbe registrare un buon apprezzamento, sostenuto dall’interesse crescente per le meme coin su Solana e dall’integrazione con piattaforme di trading rapide e sicure.

