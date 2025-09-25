Solana - BorsaInside.com

Negli ultimi dodici mesi la blockchain Solana (SOL) ha registrato una crescita impressionante in uno dei parametri più importanti per valutare la salute di un ecosistema: il Total Value Locked (TVL). Secondo i dati di Token Terminal, il capitale bloccato nei protocolli e negli smart contract della rete è salito del 198%, raggiungendo quota 38,5 miliardi di dollari. Ma cosa significa davvero questo dato per il futuro di Solana e per chi sta valutando un investimento?

Perché il TVL è un indicatore chiave

Il TVL misura quanti fondi gli utenti hanno depositato nelle applicazioni di finanza decentralizzata (DeFi) e nei vari progetti della blockchain. Non è uno strumento perfetto per stimare il valore reale di una rete, ma rappresenta un ottimo indicatore della fiducia degli utenti e della vitalità dell’ecosistema.

Più capitale viene bloccato su una chain, maggiore è la liquidità disponibile per le dApp, più sviluppatori sono incentivati a costruire nuovi progetti, e di conseguenza più utenti trovano motivi per portare altri fondi: un vero e proprio ciclo virtuoso di crescita.

Nel caso di Solana, anche la capitalizzazione in stablecoin è in forte aumento, arrivando a 13,2 miliardi di dollari. Questo trend rafforza l’idea che la rete stia diventando una delle principali destinazioni per gli investitori alla ricerca di velocità, bassi costi di transazione e ampie opportunità di utilizzo.

Solana e la tokenizzazione degli asset reali

Un altro fattore che sta attirando capitali è la crescita del settore delle Real World Assets (RWA), ovvero asset reali tokenizzati come azioni, obbligazioni e fondi monetari. Su Solana questo segmento vale già 670 milioni di dollari, con una crescita del 34% in soli 30 giorni.

Gli asset manager vedono nella blockchain di Solana un ambiente ideale grazie a:

tempi di regolamento rapidi ,

, mercati aperti 24/7 ,

, commissioni ridotte ,

, alta liquidità ,

, possibilità di programmare regole di compliance direttamente negli smart contract.

Se questa tendenza continuerà, la tokenizzazione degli asset reali potrebbe diventare il prossimo grande motore di crescita dell’ecosistema, garantendo depositi più stabili e entrate reali da commissioni.

Conviene comprare Solana adesso?

La crescita del TVL e il consolidamento degli RWA dimostrano che Solana sta guadagnando sempre più spazio nel panorama crypto. Tuttavia, si tratta di un settore competitivo e non privo di rischi, soprattutto sul fronte normativo.

Per chi crede nel progetto, una strategia prudente potrebbe essere quella del Dollar-Cost Averaging (DCA): investire piccole somme a intervalli regolari, monitorando i progressi della rete e il suo ruolo nell’adozione della finanza decentralizzata e della tokenizzazione.

In altre parole, Solana oggi appare come una delle blockchain con maggiori prospettive di crescita, ma è importante considerarla un investimento a medio-lungo termine, con possibili oscillazioni lungo il percorso.

