Se approvato, un ETF su SOL potrebbe catalizzare l’interesse di fondi tradizionali e investitori istituzionali, spingendo Solana verso una maggiore adozione mainstream.

Invesco e Galaxy Digital puntano su Solana

La piattaforma Cboe BZX ha ufficialmente presentato alla SEC una proposta per la quotazione dell’Invesco Galaxy Solana ETF, con l’obiettivo di offrire agli investitori un accesso regolamentato a Solana (SOL), incluso il potenziale guadagno derivante dallo staking. La mossa arriva mentre la SEC continua a posticipare decisioni su prodotti simili legati ad Ethereum e Bitcoin, e rappresenta il secondo ETF statunitense che include meccanismi di staking.

Il fondo, frutto della collaborazione tra Invesco, colosso della gestione patrimoniale globale, e Galaxy Digital, società finanziaria focalizzata su crypto asset, mira a seguire l’indice Lukka Prime Solana Reference Rate, che fornisce un prezzo aggiornato ogni 15 secondi sulla base dei dati provenienti da exchange principali come Coinbase e Binance.

L’ETF proposto consentirebbe la creazione e il rimborso delle quote sia in contanti che nel asset stesso (in-kind), offrendo maggiore flessibilità agli investitori. Parte delle partecipazioni in SOL potrà essere messa in staking tramite provider affidabili, generando rendimento passivo per gli azionisti.

Le sfide normative e i rischi percepiti

Nonostante le credenziali dell’ETF, permangono dubbi regolatori. Il CTO di Komodo Platform, Kadan Stadelmann, ha evidenziato rischi di centralizzazione nei modelli proof-of-stake come quello di Solana, poiché “i validatori acquisiscono potere mettendo in stake token, non tramite risorse computazionali”. Inoltre, secondo Stadelmann, la scarsa profondità del book di negoziazione di Solana potrebbe rendere il mercato vulnerabile a manipolazioni, specialmente considerando che pochi validatori controllano una grande fetta dello staking.

Nel contesto attuale, la SEC continua a ritardare l’approvazione di ETF crypto, inclusa la proposta per l’Ethereum ETF con staking di Invesco Galaxy, posticipata al 25 settembre. Anche altri prodotti, come la Truth Social Bitcoin ETF e la conversione del Grayscale Solana Trust, sono stati rinviati a settembre e ottobre, rispettivamente.

Crescita delle xStocks su Solana

Parallelamente, l’ecosistema Solana sta beneficiando del successo delle xStocks, asset tokenizzati su Solana che rappresentano titoli azionari. Dopo il lancio del 30 giugno, il volume cumulativo degli scambi ha superato 1,66 miliardi di dollari, con una netta predominanza delle transazioni su exchange centralizzati (CEX), che rappresentano circa 95% del volume totale.

Le xStocks più popolari includono Tesla (TSLAx), che guida con $8,88 milioni di AUM, seguito da SPYx, NVDAx, CRCLx, MSTRx e GOOGLx. Nonostante il raffreddamento dell’attività on-chain verso fine luglio, il dato evidenzia l’interesse degli investitori verso versioni tokenizzate di titoli dell’industria tech.

Solana: previsione di prezzo

La combinazione di ETF regolamentati, crescita delle xStocks e legislazione favorevole negli USA come il Genius Act e il Clarity Act sta alimentando un forte ottimismo per Solana, la 5° criptovaluta più grande del mercato. Nonostante la volatilità e il recente rifiuto della soglia dei 206 dollari, analisti come Matt Hougan (Bitwise) e James Seyffart (Bloomberg) suggeriscono che Solana ha più potenziale rispetto a XRP, soprattutto tra gli investitori istituzionali.

Il primo ETF spot con staking già approvato, il REX-Osprey SOL + Staking ETF (SSK), ha già raggiunto un AUM di 134 milioni di dollari, segnalando un forte interesse iniziale. Secondo le previsioni, Solana potrebbe raggiungere i 245 dollari nel breve termine, con un obiettivo esteso fino a 500 dollari entro fine anno, se il trend positivo continuerà.

Snorter: trading ultra-veloce su Solana

In questo scenario di crescente adozione di Solana, progetti come Snorter stanno rivoluzionando il modo in cui gli utenti interagiscono con l’ecosistema. Snorter è un bot di trading su Solana integrato in Telegram, progettato per operare con forte velocità, commissioni basse, e protezione integrata contro front-running, honeypot e rug pull.

Il token nativo $SNORT consente agli utenti di partecipare allo staking con APY del 162%, ricevere commissioni scontate, ottenere accesso a funzioni esclusive come il copy trading e contribuire alla governance del protocollo, a un prezzo in prevendita di 0,0999 dollari.



Compatibile con wallet come MetaMask, Snorter ha già raccolto oltre 2,6 milioni di dollari nella prevendita in corso, affermandosi come uno dei progetti più promettenti del panorama Solana. Dopo il lancio del token, il bot di trading sarà esteso ad altre popolari blockchain, come Ethereum, Base, Polygon e BNB Chain.

