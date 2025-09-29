Il prezzo della criptovaluta Solana inizia la settimana con un forte slancio, alimentando nuove aspettative legate agli ETF con staking e agli aggiornamenti della rete che potrebbero aprire un ciclo rialzista di medio termine.

Solana in ripresa sopra i 200 dollari

Solana ha registrato un rialzo del 9,15% rispetto a venerdì, raggiungendo quota 208 dollari, mentre i volumi di scambio sono aumentati del 55% nelle ultime 24 ore. Un segnale che, secondo diversi analisti, riflette un rinnovato interesse degli investitori dopo la forte correzione avvenuta nella scorsa settimana, anche se la strada verso un trend stabile resta ancora incerta. Alcune società quotate che detengono ampie riserve di SOL sono ancora in perdita, elemento che potrebbe limitare la capacità del token di consolidare la crescita.

ETF su Solana e attesa per ottobre

L’attenzione del mercato si concentra ora sui possibili sviluppi regolatori. La SEC statunitense dovrà esprimersi a ottobre su più richieste di ETF legati a Solana, tra cui quelle di Grayscale e WisdomTree. Secondo analisti come Nate Geraci e James Seyffart, un’approvazione aprirebbe le porte a una domanda istituzionale simile a quella che ha favorito Bitcoin con l’arrivo dei suoi ETF spot.

Anche Hashdex ha incluso un ETF su SOL nella sua offerta, segnale che i grandi operatori finanziari si stanno preparando a un possibile via libera. Parallelamente, si discute anche di un ETF con staking su Solana, che permetterebbe agli investitori istituzionali di accedere agli interessi passivi da staking, che variano dal 5% al 7% annuo, attraverso un veicolo regolamentato.

Aggiornamenti tecnici e scalabilità

Sul piano tecnologico, l’ecosistema Solana potrebbe presto subire cambiamenti significativi. Il team Firedancer di Jump Crypto ha proposto la rimozione del limite di 60 milioni di compute unit per blocco con l’aggiornamento Alpenglow. Questo intervento consentirebbe alla rete di aumentare la capacità di throughput in base all’hardware dei validatori, rafforzando l’attrattiva di Solana per applicazioni DeFi e NFT.

Alcuni osservatori temono rischi di centralizzazione, poiché i validatori più potenti avrebbero un vantaggio, ma la prospettiva di una maggiore scalabilità sembra prevalere sulle preoccupazioni.

Capitale istituzionale e accumulo

Oltre agli sviluppi sugli ETF, Solana sta già attirando consistenti investimenti istituzionali. Forward Industries detiene oltre 6,8 milioni di SOL, pari a circa 1,4 miliardi di dollari, mentre il totale nelle mani delle aziende ammonta a 20,9 milioni di SOL, circa il 3,7% della fornitura complessiva. Questa concentrazione riflette la fiducia crescente delle istituzioni e potrebbe diventare un catalizzatore per ulteriori afflussi di capitale.

Analisi tecnica e prospettive di prezzo

Nonostante un recente ritracciamento sotto i 200 dollari, diversi analisti sostengono che la struttura rialzista resti intatta. Secondo alcuni, il movimento può essere letto come un semplice retest prima di una ripartenza verso i 255 dollari e successivamente nuovi massimi.

Il noto analista Pentoshi ha segnalato come Solana potrebbe raggiungere i 420 dollari, a condizione che il token riesca a consolidare i 250 dollari come supporto. Altri esperti evidenziano che il mercato potrebbe trovarsi nella fase finale del modello di accumulazione di Wyckoff, con la correzione recente interpretata come “l’ultima grande occasione di acquisto” prima di un rally più ampio in Q4.

Un progetto emergente nell’ecosistema Solana

Accanto al rinnovato entusiasmo verso Solana, stanno guadagnando visibilità anche nuovi progetti che sfruttano la sua infrastruttura veloce e a basso costo. Tra questi spicca la prevendita di Snorter, un bot di trading integrato in Telegram che semplifica il trading di meme coin per gli utenti retail. La piattaforma si distingue per velocità, automazione e sicurezza, offrendo protezione contro front-running, MEV e possibili truffe, con strumenti avanzati come scansione del mercato in tempo reale e automazione anti-FOMO.

Snorter ha una propria meme coin ufficiale $SNORT, che si distingue per offrire sconti sulle commissioni, un rendimento da staking del 114% apy che si ridurrà progressivamente con l’aumento dei partecipanti e diritti di governance. $SNORT ha raccolto oltre 4 milioni di dollari nella prevendita in svolgimento sul sito, con un prezzo attuale di 0,1063 dollari per token.



Gli investitori possono acquistare $SNORT con criptovalute o carta di credito, senza importo minimo richiesto o processo di KYC. Il progetto ha già annunciato che, dopo il lancio su Solana, supporterà anche Ethereum, Base, BSC e Polygon, ampliando il proprio raggio d’azione, e quoterà il token su popolari exchange appena sarà conclusa la prevendita.

