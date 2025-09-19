La blockchain Solana continua ad attirare attenzione grazie a importanti acquisizioni da parte di società quotate, nuovi capitali istituzionali e un rialzo dei prezzi che ha spinto il token $SOL ai massimi degli ultimi otto mesi.

Forward Industries scommette su Solana

Forward Industries, società quotata al Nasdaq, ha annunciato il deposito presso la SEC di un programma automatico di offerta fino a 4 miliardi di dollari in azioni ordinarie. La vendita sarà gestita dall’agente Cantor Fitzgerald e ha l’obiettivo di supportare una strategia di acquisizione massiccia di token SOL, consolidando la posizione dell’azienda nel cuore dell’ecosistema Solana.

Il nuovo piano segue una precedente raccolta di 1,65 miliardi di dollari in investimenti privati, utilizzati per l’acquisto di 6,82 milioni di SOL a un prezzo medio di 232 dollari per token, per un totale di circa 1,58 miliardi di dollari. Tra gli investitori figurano nomi di primo piano come Galaxy Digital, che ha acquistato 306 milioni di dollari in SOL in un solo giorno, oltre a Jump Crypto e Multicoin Capital.

Secondo il presidente Kyle Samani, l’iniziativa rappresenta uno strumento flessibile per sostenere la visione a lungo termine dell’azienda, rafforzare il bilancio e accelerare la crescita strategica.

Cresce l’interesse istituzionale per Solana

Forward Industries non è l’unica realtà a puntare su Solana. Secondo la Solana Strategic Reserve, l’azienda detiene la più ampia tesoreria di SOL, per un valore stimato di 1,6 miliardi di dollari. Complessivamente, 17 società hanno accumulato oltre 17,11 milioni di token, per un controvalore superiore ai 4 miliardi di dollari.

Tra le altre realtà coinvolte in strategie di tesoreria basate su Solana si segnalano Sharps Technology, DeFi Development Corp. e Upexi, confermando una tendenza che vede crescere l’esposizione istituzionale a questo asset digitale.

Prezzo di SOL ai massimi da otto mesi

Dopo il rialzo del 33,6% nell’ultimo mese, il prezzo di Solana (SOL) ha raggiunto i livelli più alti degli ultimi otto mesi, toccando quota 242 dollari, sostenuto da una combinazione di fattori macroeconomici, on-chain e di mercato. La total value locked (TVL) sulla blockchain ha toccato i 13 miliardi di dollari, in aumento del 15% nell’ultimo mese, mentre le entrate delle dApp sono quasi raddoppiate su base annua.

Anche il mercato dei derivati ha mostrato un incremento significativo: l’open interest sui futures SOL è salito oltre i livelli precedenti, segnalando l’ingresso di nuovi capitali speculativi e istituzionali. Parallelamente, il contesto macro rimane favorevole, con aspettative di ulteriori tagli dei tassi da parte della Federal Reserve che spingono gli investitori verso asset a più alto rendimento.

Analisi tecnica e prospettive

Sul piano tecnico, il token deve superare la resistenza dei 250 dollari, con il picco di 294 dollari raggiunto a gennaio 2025 come prossimo target. Alcuni esperti, come l’analista Pentoshi, avanzano previsioni ancora più ottimistiche, ipotizzando un target a 406 dollari entro fine anno, in linea con i livelli del Ritracciamento Fibonacci. Tuttavia, gli stessi osservatori avvertono che prese di profitto o un peggioramento dello scenario macro potrebbero generare correzioni di breve periodo verso i 200-220 dollari.

Solana e il boom delle meme coin

Il rinnovato interesse per Solana si riflette anche sul settore delle meme coin sviluppate sulla sua blockchain. Progetti come il token della piattaforma Pump.fun ($PUMP) hanno recentemente toccato nuovi massimi, alimentando l’entusiasmo degli investitori retail e contribuendo a rafforzare l’attività on-chain.

Allo stesso tempo, nuove prevendite emergono nell’ecosistema, offrendo opportunità di ingresso anticipato per chi intende diversificare i propri investimenti con token ad alto potenziale di crescita. Tra i progetti più interessanti in fase di raccolta si distingue Snorter, un bot di trading su Solana integrato in Telegram che punta a semplificare le operazioni sulle meme coin per gli utenti retail. Snorter è progettato per essere veloce, sicuro e automatizzato, con funzioni che includono protezione contro front-running e MEV, scansione del mercato in tempo reale e automazione anti-FOMO.

In poco più di un mese la prevendita del token nativo $SNORT ha già raccolto oltre 2 milioni di dollari, con il token attualmente disponibile a 0,1049 dollari. $SNORT offre vantaggi come sconti sulle commissioni di trading, rendimenti da staking con APY al 115% (destinato a diminuire con l’aumento dei partecipanti) e diritti di governance.



Dopo il lancio su Solana, Snorter prevede di ampliare il supporto anche ad altre blockchain come Ethereum, Base, BSC e Polygon. Una volta quotato sui principali exchange, il token potrebbe beneficiare dell’attuale narrativa molto favorevole alle meme coin.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

