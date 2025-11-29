Solana (SOL) rompe la sua serie positiva negli ETF con il primo deflusso, mentre gli analisti monitorano la resistenza chiave a 142 dollari e prospettano possibili rally fino a 200 dollari.

Primo deflusso negli ETF Solana

Dopo un avvio record, gli ETF su Solana hanno registrato mercoledì il primo deflusso della loro storia, interrompendo una serie di 21 giorni consecutivi di afflussi. Il ritiro netto è stato di 8,1 milioni di dollari, principalmente guidato dal 21Shares Solana ETF (TSOL), che ha subito oltre 34 milioni di dollari di deflussi giornalieri.

Dal lancio, TSOL ha registrato deflussi cumulativi per 26 milioni di dollari e dispone di asset netti pari a 86 milioni di dollari. Gli altri fondi Solana, come Bitwise Solana Staking ETF (BSOL), hanno invece registrato afflussi significativi, compensando in parte i deflussi di TSOL.

BSOL ha visto un afflusso di 13,33 milioni di dollari in un solo giorno, portando gli afflussi cumulativi a 527,79 milioni di dollari. Complessivamente, gli ETF pure SOL detengono circa 915 milioni di dollari in asset netti, pari all’1,15% della capitalizzazione di mercato di Solana.

Solana rimbalza nonostante i deflussi

Il mercato crypto ha superato nuovamente la soglia dei 3.000 miliardi di dollari, con Bitcoin, Ethereum e la maggior parte delle principali criptovalute che recuperano supporti chiave persi durante la recente correzione.

Solana ha seguito il rally, salendo in area 145 dollari. Negli ultimi quattordici giorni, SOL ha oscillato tra 130 e 145 dollari, con una breve violazione del limite inferiore durante la correzione della scorsa settimana. Dall’inizio della settimana, SOL ha registrato un rialzo del 10,6%, con gli analisti che notano un ritorno dell’interesse istituzionale.

Secondo il trader Ali, la soglia dei 142 dollari rappresenta un livello cruciale di accumulo, con circa 13 milioni di SOL comprati a questo prezzo. Il grafico del Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) mostra che gli investitori hanno capitolato nelle ultime due settimane, portando SOL in una zona storicamente indicativa di bottom di mercato. Trader DevKhabib ha evidenziato una “soft resistance” a 141 dollari, suggerendo che la mancanza di acquisti retail e possibili manipolazioni istituzionali hanno limitato la rottura del livello. Se Solana dovesse superare con decisione i 142 dollari, gli osservatori stimano un potenziale rally fino a 157 dollari con alcuni analisti più ottimisti che puntano addirittura a 200 dollari.

Dettagli sugli ETF e prospettive di recupero

Il primo deflusso è stato bilanciato da afflussi di altri prodotti, con Bitwise (BSOL) a +13,33 milioni di dollari, Grayscale (GSOL) a +10,42 milioni e Fidelity (FSOL) a +2,51 milioni di dollari. TSOL è il terzo ETF SOL per dimensioni, dietro GSOL (148,28 milioni di dollari) e BSOL (631,2 milioni di dollari). Franklin sta preparando il lancio del suo ETF SOL (SOEZ), con prospetto depositato di recente.

Nonostante il rialzo di Bitcoin a 92.000 dollari, con un aumento del 2% nelle ultime 24 ore, l’incertezza istituzionale e la prossima decisione sui tassi della Fed e della Bank of Japan rimangono fattori chiave per il mercato.

Alcuni analisti vedono i recenti livelli di capitolazione come indicativi di un bottom di breve periodo, suggerendo che SOL possa iniziare un recupero. L’analisi tecnica mostra che la resistenza a 144-146 dollari è critica, un rifiuto potrebbe riportare il prezzo verso 132 dollari, mentre una rottura confermata potrebbe aprire la strada a rialzi verso 157-200 dollari. Attualmente, Solana viene scambiato a 142 dollari, con una crescita settimanale dell’11%.

Bitcoin Hyper: innovazione Layer2 su BTC

Mentre Solana registra il primo deflusso nei suoi ETF, ma mostra segnali di recupero tecnico e interesse istituzionale, il settore crypto continua a innovare con soluzioni Layer2 come Bitcoin Hyper.

Bitcoin Hyper è una Layer2 progettata per espandere le funzionalità di Bitcoin, offrendo transazioni quasi istantanee a costi estremamente ridotti e supporto completo per smart contract, DeFi e dApp. Basata sulla Solana Virtual Machine (SVM), la piattaforma sfrutta l’architettura ad alta velocità di Solana pur mantenendo la sicurezza nativa della blockchain Bitcoin. Gli utenti possono inviare e ricevere BTC quasi in tempo reale, partecipare a protocolli DeFi e interagire con NFT.

$HYPER funge da mezzo di pagamento all’interno della rete, strumento di governance e asset per lo staking, con un rendimento annuo del 40%. La prevendita del token, attualmente disponibile sul sito ufficiale a un costo di 0,013345 dollari, ha già raccolto oltre 28,6 milioni di dollari, con acquisto effettuabile tramite criptovalute o carta di credito, senza procedura KYC.

