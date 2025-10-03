Solana consolida il suo trend rialzista recuperando ampiamente la soglia dei 200 dollari, mentre cresce l’attesa per l’approvazione di un ETF, evento che potrebbe dare ulteriore slancio al prezzo e alla liquidità di SOL.

Solana consolida il trend rialzista

Solana (SOL) continua a mantenersi solida sopra la sua zona di breakout, con un valore attuale di 230 dollari e retest pulito a 210 dollari che ha trasformato una precedente resistenza in un nuovo livello di supporto. Questo movimento del 20% rispetto al minimo locale dello scorso venerdì di 190 dollari, ha confermato la solidità del trend rialzista, aprendo la strada verso target più alti. Le estensioni di Fibonacci indicano obiettivi compresi tra 320 e 360 dollari, mentre la sequenza di minimi crescenti formata dalla fine dell’estate rafforza ulteriormente la tesi rialzista.

Nonostante la forza del trend, il prezzo di Solana si trova di fronte a una resistenza cruciale in area 250 dollari, caratterizzata da un’importante concentrazione di ordini di vendita. Questa “sell wall” potrebbe momentaneamente frenare il rally, generando fasi di consolidamento. Tuttavia, un breakout pulito sopra i 250 dollari aprirebbe la strada a una spinta rapida verso 270 dollari e oltre. Come osservato dall’analista CW8900, questo livello rappresenta il vero campo di battaglia tra tori e orsi, con i compratori pronti ad assorbire la pressione in vista di una nuova accelerazione.

ETF su Solana: l’attesa del mercato

Parallelamente al quadro tecnico, cresce l’attesa per l’approvazione di un ETF su Solana da parte della SEC. Secondo fonti vicine agli emittenti, una finestra realistica per la decisione si apre tra il 6 e il 10 ottobre, grazie all’introduzione di nuovi standard generici per la quotazione di ETF su crypto. Queste regole eliminano la necessità di complesse procedure individuali, accelerando di fatto l’arrivo di fondi su Solana e altre altcoin. Analisti come Eric Balchunas e James Seyffart di Bloomberg parlano di probabilità ormai vicine al 100% per l’approvazione, con alcuni dettagli ancora da chiarire in merito all’introduzione dello staking.

L’impatto di un ETF sarebbe rilevante, offrirebbe esposizione regolamentata a fondi pensione, hedge fund e retail tradizionali, aumentando liquidità, stabilità e legittimità per Solana. Inoltre, la decisione potrebbe aprire la strada a un’ondata di ETF su altre altcoin come XRP, Litecoin, Cardano e Dogecoin in lista d’attesa sempre per questo mese.

Crypto.com e SOL Strategies in partnership

A rafforzare il posizionamento di Solana sul fronte istituzionale arriva anche la partnership tra l’exchange Crypto.com e SOL Strategies Inc., società canadese quotata e focalizzata sull’ecosistema Solana. L’accordo integra i servizi di custodia regolamentata di Crypto.com con l’infrastruttura di validatori di SOL Strategies, che gestisce oltre 1 miliardo di dollari in asset delegati. L’intesa non solo diversifica il tesoro di Solana detenuto da SOL Strategies, ma offre anche agli investitori istituzionali l’accesso a validatori affidabili attraverso Crypto.com Custody.

Secondo il presidente di Crypto.com, Eric Anziani, la collaborazione risponde alla crescente domanda di soluzioni sicure e scalabili per il treasury management in ambito crypto. Per gli osservatori, si tratta di un segnale di maturità che consolida Solana come blockchain adatta sia al retail che agli investitori professionali.

$WEPE: la meme coin che unisce finanza e cultura crypto

L’interesse crescente su Solana si colloca in un contesto più ampio che vede protagoniste anche le meme coin di nuova generazione, come Wall Street Pepe ($WEPE). Questo progetto unisce l’immaginario di Pepe the Frog con l’ambizione finanziaria di Wall Street, creando una community di oltre 79.000 wallet attivi e 55.000 follower. La “Wepe Army”, composta da 1.300 trader, ha già ottenuto risultati significativi con profitti che in alcuni casi hanno superato il +600%.

Originariamente lanciato su Ethereum, $WEPE è in processo di migrazione su Solana per sfruttare costi più bassi e maggiore velocità. La tokenomics prevede un meccanismo dove ad ogni acquisto di WEPE su Solana sarà bruciato un numero equivalente di token su Ethereum, garantendo trasparenza e scarsità per l’asset. Questa struttura multichain rende Wall Street Pepe un esperimento unico nella “meme economy”, con il potenziale di attirare degens e investitori di lungo periodo.



Il token $WEPE è disponibile su Solana ad un costo di 0,001 dollari, con oltre 4,3 milioni di dollari già migrati. Grazie alla sua community coesa e agli insight di trading esclusivi, $WEPE non si limita a cavalcare l’hype delle meme coin, ma punta a trasformare i segnali di mercato in guadagni concreti per i propri possessori.

Questo contenuto non deve essere considerato un consiglio di investimento. Non offriamo alcun tipo di consulenza finanziaria. L’articolo ha uno scopo soltanto informativo e alcuni contenuti sono Comunicati Stampa scritti direttamente dai nostri Clienti.

I lettori sono tenuti pertanto a effettuare le proprie ricerche per verificare l’aggiornamento dei dati. Questo sito NON è responsabile, direttamente o indirettamente, per qualsivoglia danno o perdita, reale o presunta, causata dall'utilizzo di qualunque contenuto o servizio menzionato sul sito https://www.borsainside.com.

🌟 Prova il conto demo di iFOREX Europe Ottieni $ 5.000 in fondi virtuali per esercitarti

Oltre 750 CFD disponibili – Leva fino a 30: 1

disponibili – Leva fino a 30: 1 Fai trading 7 giorni su 7 74% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider Scopri di più su iFOREX.it