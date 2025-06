Sette nuovi ETF su Solana sono stati proposti alla SEC, sollevando interrogativi sul potenziale approvazione e sulle implicazioni per il prezzo di SOL e per l’adozione della rete.

Solana e l’interesse degli ETF statunitensi

Il 13 giugno, sette società finanziarie hanno presentato documenti S-1 alla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti per lanciare ETF spot su Solana. Tra i partecipanti spiccano nomi importanti come Fidelity Investments, Grayscale, Franklin Templeton, VanEck e 21Shares, evidenziando l’interesse crescente del settore finanziario tradizionale verso l’ecosistema Solana.

Nonostante l’entusiasmo, secondo James Seyffart, analista ETF di Bloomberg, un’approvazione immediata non è probabile. Richiamando l’esperienza degli ETF su Bitcoin lanciati nel gennaio 2024, Seyffart ha ricordato come il processo di approvazione abbia richiesto numerosi passaggi con la SEC. Ogni documento presentato include riferimenti allo staking, un elemento chiave che potrebbe richiedere ulteriori chiarimenti regolatori prima di ricevere l’ok definitivo.

La possibile approvazione simultanea dello staking per ETF su Solana e Ethereum è stata menzionata dallo stesso Seyffart, ma resta solo un’ipotesi. Al momento, non esistono precedenti concreti che faciliterebbero una decisione rapida da parte della SEC in merito allo staking.

Performance e previsioni sul prezzo di Solana

Mentre l’attenzione istituzionale cresce, Solana mostra segnali tecnici interessanti. Al momento della scrittura, SOL viene scambiato a 145 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 76,5 miliardi di dollari. La volatilità recente ha fatto scendere i volumi di scambio giornalieri di oltre il 33%, indicando una possibile fase di accumulazione.

Analisti come Altcoin Gordon osservano un canale ascendente sul grafico settimanale, con Solana che continua a rispettare i livelli tecnici chiave. Un breakout sopra la resistenza attuale potrebbe aprire la strada verso i 240 dollari, con proiezioni ambiziose fino a 500 dollari per fine anno. Tuttavia, l’analisi resta prudente: finché non ci sarà una rottura confermata del canale, la struttura rialzista resta potenziale ma non definitiva.

Nel complesso, Solana ha registrato un guadagno dell’1,17% su base annua, a fronte di una lieve contrazione giornaliera della capitalizzazione di mercato. Le condizioni tecniche suggeriscono che il trend rialzista potrebbe consolidarsi, ma molto dipenderà dalle prossime evoluzioni macro e regolatorie.

Il ruolo dello staking negli ETF e nell’ecosistema Solana

Un aspetto rilevante nelle richieste degli ETF su Solana riguarda l’inclusione esplicita dello staking nei documenti depositati. Questo dettaglio rappresenta un’ulteriore sfida per la SEC, che non ha ancora fornito linee guida chiare sull’approvazione di ETF che generano rendimenti tramite staking.

Per Solana, lo staking è uno degli strumenti fondamentali per la sicurezza e la scalabilità della rete, oltre che una leva per attrarre nuovi investitori. L’approvazione di ETF che includono lo staking segnerebbe una svolta significativa, contribuendo alla legittimazione dell’intero ecosistema proof-of-stake.

In parallelo, anche gli ETF su Ethereum sono in attesa di ottenere il via libera allo staking, creando un contesto competitivo in cui Solana potrebbe emergere come alternativa più veloce ed efficiente in termini di prestazioni di rete.

Solaxy: la layer 2 pensata per Solana ed Ethereum

Mentre cresce l’interesse istituzionale sulle altcoin come Solana ed Ethereum, sta emergendo con una raccolta fondi sorprendente che ha superato i 50 milioni di dollari, Solaxy, una soluzione Layer 2 progettata per migliorare l’efficienza e la scalabilità dell’ecosistema Solana. Il progetto mira a risolvere i problemi di congestione della rete e le transazioni fallite che talvolta affliggono anche le blockchain più performanti.

Grazie a una tecnologia innovativa, Solaxy permette transazioni rapide, affidabili e con costi minimi, rappresentando un’evoluzione concreta per chi utilizza Solana a livello intensivo. Il protocollo è compatibile con le applicazioni esistenti e favorisce un’integrazione fluida per sviluppatori e utenti finali.

Uno degli aspetti più attrattivi è il meccanismo di staking del token nativo $SOLX, che garantisce un rendimento annuo del 146% (APY), offrendo così un’opportunità di reddito passivo per chi sostiene il progetto sin dalle fasi iniziali. Lo staking è stato progettato per essere semplice da utilizzare, anche per utenti meno esperti.Il token $SOLX ha una funzione centrale nell’ecosistema: viene utilizzato per il pagamento delle commissioni, per la partecipazione alla governance e come incentivo per la sicurezza della rete Layer 2.

Disponibile in fase di prevendita solo per altre 24 ore, $SOLX è acquistabile al prezzo di 0,00176 dollari. Questo momento rappresenta un’opportunità strategica per chi desidera entrare in un progetto con solide fondamenta tecnologiche e connesso a una delle blockchain più promettenti del panorama crypto, prima che vengo quotato sui cripto exchange.

