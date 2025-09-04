Il recente slancio della blockchain Solana riflette una combinazione di innovazioni istituzionali e dinamiche di mercato, con effetti positivi sul prezzo della crypto SOL e sull’intero ecosistema.

Galaxy Digital porta le azioni in blockchain

Il recente annuncio dell’azienda quotata al Nasdaq Galaxy Digital ha attirato nuovamente l’attenzione di investitori e analisti sulla blockchain Solana. La società finanziaria, in collaborazione con Superstate, ha introdotto la tokenizzazione delle proprie azioni di classe A direttamente sulla blockchain di Solana. Questa mossa rappresenta la prima volta che un titolo regolamentato dalla SEC viene reso disponibile sotto forma di asset on-chain, segnando un passo concreto nell’avvicinamento tra Wall Street e infrastrutture cripto.

La differenza rispetto ad altri modelli di titoli tokenizzati è sostanziale, in quanto Galaxy Digital conferisce agli azionisti diritti reali e piena equivalenza con le azioni tradizionali. Gli investitori, dopo aver completato i requisiti di KYC, possono così detenere e trasferire le proprie partecipazioni attraverso la blockchain, beneficiando della rapidità e della trasparenza tipiche delle reti decentralizzate.

Il CEO Mike Novogratz ha sottolineato come l’obiettivo sia costruire un modello scalabile che unisca i vantaggi della programmabilità cripto con le strutture regolamentate del mercato finanziario. Parallelamente, Galaxy e Superstate stanno esplorando l’uso di Automated Market Makers (AMM) per facilitare in futuro il trading delle azioni tokenizzate, come le xStock già circolanti su Solana.

Prezzo di Solana in ripresa

L’annuncio ha immediatamente avuto un impatto sul token SOL che ha toccato i 212 dollari, sostenuto da un volume giornaliero vicino ai 7 miliardi di dollari, mentre nell’ultimo mese il token è in rialzo del 22,2%. Nonostante la forte volatilità degli ultimi mesi, che aveva portato a un crollo del 65% dal massimo di gennaio di 291 dollari, Solana ha mostrato resilienza, tornando sopra la soglia psicologica dei 200 dollari. Popolari crypto trader come Pentoshi sono convinti che $SOL sia diretto verso i 250 dollari in questo mese, dopo aver formato minimi e massimi più alti sul grafico settimanale ed aver sovraperformato Ethereum.

Gli indicatori tecnici mostrano un equilibrio delicato, la resistenza chiave è collocata tra i 205 e i 207 dollari, mentre un supporto critico si trova a 180 dollari, ed in caso di perdita di quest’ultimo livello potrebbe esserci una correzione più profonda fino a 140 dollari.



Il momentum positivo su Solana resta alimentato da driver fondamentali come l’imminente aggiornamento Alpenglow, che promette di ridurre la finalità delle transazioni da 12,8 secondi a soli 150 millisecondi, aprendo le porte a casi d’uso legati al trading ad alta frequenza.

Parallelamente, l’ottimismo degli investitori è rafforzato dalla prospettiva di un ETF su Solana approvato per fine anno, con diverse richieste già depositate. L’approvazione di un fondo di questo tipo potrebbe rappresentare un catalizzatore simile a quello osservato per Bitcoin ed Ethereum, proiettando il token verso obiettivi superiori ai 300 dollari.

Ecosistema Solana e crescita dei meme coin

La vitalità della rete non riguarda soltanto i flussi istituzionali, Solana si conferma anche come blockchain fertile per la crescita delle meme coin, sostenuta dal successo di piattaforme come Pump.fun che è appena ritornata sotto i riflettori. Il nuovo modello di commissioni dinamiche, che riduce i costi per i creatori di token, ha generato oltre 2,4 milioni di dollari in sole 24 ore e reso l’applicazione la più redditizia del settore in quel periodo, dietro soltanto agli emittenti di stablecoin.

Opportunità emergenti su Solana

All’interno della scena meme coin, si stanno affermando nuovi progetti che sfruttano la velocità e la scalabilità della rete di Solana. Uno di questi è Snorter, un bot di trading costruito su Solana e integrato in Telegram, che ha l’ obiettivo di semplificare le operazioni sulle meme coin, offrendo uno strumento automatizzato, sicuro e rapido per gli investitori retail.

Snorter si distingue per funzioni come la protezione contro front-running, MEV e truffe, la scansione del mercato in tempo reale e un sistema anti-FOMO che ottimizza le tempistiche di acquisto. Le commissioni applicate sono tra le più basse su Solana, e l’accesso è reso semplice grazie alla compatibilità con wallet come MetaMask e alla possibilità di acquistare crypto anche con carta.

Un altro punto di forza è rappresentato dallo staking, che offre rendimenti attualmente pari al 125% APY, e la roadmap prevede l’espansione oltre la blockchain Solana, includendo Ethereum, Base, BSC e Polygon, e l’introduzione di nuove funzionalità per i trader.



La prevendita della meme coin nativa del progetto $SNORT, attualmente in corso al prezzo di 0,1033 dollari, ha già raccolto oltre 3,7 milioni di dollari in poco più di un mese. Oltre ai diritti di governance e agli sconti sulle commissioni, il token offre accesso a rendimenti da staking più elevati.

