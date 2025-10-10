Una moneta di Ethereum e una di Solana con un grafico a candele sullo sfondo
Quando le altcoin iniziano a sovraperformare Bitcoin per settimane consecutive, il mercato delle criptovalute entra in una delle sue fasi più emozionanti e pericolose: la Altcoin Season. In questi periodi, i prezzi degli asset minori esplodono, le storie di guadagni rapidi si moltiplicano e la FOMO (paura di restare esclusi) diventa la peggior consigliera.

Chi si prepara in anticipo può sfruttare al meglio questa finestra, che solitamente dura pochi mesi e arriva dopo i grandi movimenti del Bitcoin, di solito un anno circa dopo l’halving. Ecco tre mosse fondamentali per cavalcare il momento senza farsi travolgere.

1. Mantieni la lucidità e osserva i dati, non il rumore del mercato

Una vera altcoin season si manifesta quando la maggioranza delle criptovalute a maggiore capitalizzazione (circa il 75% delle prime 50) supera le performance di Bitcoin per un periodo di circa tre mesi. Tuttavia, molti investitori tendono a proclamare l’arrivo della “stagione delle altcoin” troppo presto, spinti dall’entusiasmo. Prima di crederci, verifica i dati reali di mercato: confronta i rendimenti, studia i volumi e osserva la dominance di Bitcoin.

Il motivo per cui gli investitori attendono con ansia questa fase è chiaro: durante l’alt season, molte monete alternative possono moltiplicare il proprio valore in poco tempo. Tuttavia, è anche il periodo in cui la razionalità tende a svanire. Quando il prezzo di una coin sale in modo vertiginoso, è facile confondere la crescita momentanea con un valore reale e duraturo.
Il consiglio è semplice ma cruciale: non farti ingannare dai pump temporanei. Anche le criptovalute più solide seguiranno il flusso generale e potrebbero perdere gran parte dei guadagni una volta conclusa la fase euforica. La chiave è ricordare che il prezzo non equivale al valore, e che la narrativa di mercato può cambiare da un giorno all’altro.

2. Riduci l’esposizione al rischio e stabilisci regole ferree

Durante l’alt season la volatilità raggiunge livelli estremi, e la disciplina finanziaria viene messa a dura prova. I crolli improvvisi possono essere violenti e i volumi di scambio svanire rapidamente, soprattutto nei progetti minori. Bitcoin tende a mantenere una maggiore stabilità in caso di inversione di trend, ma le altcoin possono subire perdite percentuali enormi.

Per questo, la seconda mossa consiste nel stringere i criteri di rischio:

  • Imposta limiti precisi per ogni posizione, evitando di aumentare l’esposizione proprio quando i prezzi sono alti.
  • Stabilisci in anticipo quanto capitale destinare alle altcoin e resisti alla tentazione di allargare il portafoglio a monete di dubbio valore.
  • Evita i meme token, che pur potendo esplodere nel breve periodo (come Dogecoin o simili), non hanno un vero progetto alla base.

Anche tra i progetti emergenti più promettenti, è fondamentale la prudenza. Molti svaniscono dopo il picco di mercato, lasciando solo pochi vincitori duraturi come Ethereum, Solana o altri ecosistemi solidi. In sostanza, la strategia corretta non è aumentare il rischio ma ridurlo, concentrandosi su asset liquidi e di lungo termine.

3. Approfitta dei rialzi per uscire dalle posizioni deboli

La terza mossa è forse la più importante: sfrutta la stagione delle altcoin per fare pulizia nel portafoglio. Se hai criptovalute che da tempo sono in perdita, l’alt season potrebbe offrirti un’occasione irripetibile per venderle a un prezzo migliore. Analizza ogni posizione: chiediti se credi ancora nel progetto o se si tratta solo di un residuo di cicli passati.

Un piano efficace può essere:

  • Stabilire livelli di vendita progressivi (ad esempio +25%, +50%, +100% rispetto al prezzo medio d’acquisto).
  • Reinvestire i profitti in asset più solidi come Bitcoin, Ethereum o Solana, per consolidare il portafoglio.
  • Lasciare una piccola parte dell’investimento solo se il progetto ha fondamenta reali e prospettive a lungo termine.

Molte altcoin non torneranno mai ai massimi storici precedenti. Per questo, considera i rialzi come occasioni di uscita, non come inviti a comprare di più. L’obiettivo deve essere quello di uscire dalla stagione con un portafoglio più snello, composto da asset che generano valore nel tempo, e non da scommesse che dipendono dal tempismo perfetto.

