Solana (SOL)
La sensazione è che qualcosa di grande stia accadendo attorno a Solana (SOL). Non siamo ancora ai livelli di un’esplosione epocale, ma i segnali sono chiari: sempre più investitori stanno puntando sulla blockchain più veloce del momento, e il flusso di nuovi acquirenti continua a crescere a ritmi mai visti. Tutto lascia pensare che stia nascendo una vera e propria “corsa all’oro digitale” su Solana.

Negli ultimi 30 giorni, terminati il 10 ottobre, alcune società specializzate in tesorerie digitali hanno accumulato circa 6,3 milioni di token SOL, pari a oltre l’1,6% dell’offerta circolante. Si tratta di più della metà di tutti i token detenuti da aziende, che nel complesso rappresentano circa il 2,5% del totale. Un dato impressionante, che testimonia un’ondata d’interesse crescente da parte di investitori istituzionali.

A rendere il quadro ancora più interessante è l’arrivo del primo ETF su Solana approvato negli Stati Uniti, un passo che apre la porta a nuovi flussi di capitale provenienti da fondi pensione, gestori patrimoniali e grandi investitori professionali. Tutto questo potrebbe ridurre rapidamente la disponibilità di token sul mercato, con effetti diretti sul prezzo.

Le aziende stanno drenando l’offerta di Solana

Le società di tesoreria crypto hanno un modello di business molto particolare: raccolgono capitali da investitori e li utilizzano per acquistare e detenere criptovalute nei propri bilanci, offrendo agli azionisti un’esposizione diretta al prezzo dell’asset. Questo meccanismo, in fasi di mercato rialziste, può rapidamente concentrare la proprietà dei token in poche mani, riducendo la quantità di monete disponibili per il trading.

Nel caso di Solana, la velocità con cui questi investitori stanno accumulando è sorprendente. L’offerta effettivamente negoziabile è di circa 546 milioni di SOL, quindi l’acquisto di 6,3 milioni in appena un mese rappresenta una fetta significativa. E la tendenza non sembra destinata a fermarsi: nuovi fondi potrebbero presto entrare in scena, mentre quelli già attivi potrebbero lanciare ulteriori campagne di raccolta per acquistare ancora più token.

Questa dinamica è fondamentale per capire il potenziale rialzista: meno monete in circolazione significano maggiore competizione tra gli acquirenti. Quando le tesorerie aziendali bloccano i loro SOL per lunghi periodi, la quantità disponibile sul mercato si riduce e gli investitori sono costretti ad offrire prezzi più alti per convincere i possessori a vendere. È un circolo virtuoso che, se sostenuto nel tempo, può generare pressioni rialziste durature.

Gli ETF su Solana potrebbero amplificare la domanda

Oltre agli acquisti aziendali, c’è un secondo fattore che potrebbe stravolgere l’equilibrio dell’offerta: gli ETF su Solana. Questi strumenti, che consentono di investire in criptovalute come si farebbe con un’azione in borsa, rappresentano una porta d’accesso semplificata per enormi quantità di capitale istituzionale.

L’approvazione del Solana ETF di 21Shares da parte della SEC il 17 ottobre ha segnato un momento storico. E altri ETF sono già in attesa di via libera, con probabile lancio entro fine anno. Quando questi prodotti saranno negoziabili, i gestori dovranno acquistare milioni di token SOL per garantire la copertura dei fondi, rimuovendoli ulteriormente dal mercato.

Se gli investitori inizieranno a sottoscrivere questi ETF in massa, la scarsità di token disponibili potrebbe diventare ancora più marcata. La combinazione tra accumulo aziendale e acquisti da parte dei fondi ETF rischia di innescare una compressione dell’offerta come non si vedeva dai tempi del boom di Bitcoin.

Come possono muoversi gli investitori privati

Per chi crede nel potenziale di Solana, questa fase può rappresentare un’occasione unica di ingresso. L’alternativa principale è duplice: acquistare direttamente SOL e conservarli in un wallet sicuro, oppure esporsi attraverso il nuovo ETF. Entrambe le opzioni garantiscono partecipazione al trend, ma chi punta al massimo rendimento dovrà armarsi di pazienza e mantenere l’investimento per anni, proprio come fanno gli investitori istituzionali.

Se davvero siamo all’inizio di una nuova corsa all’oro digitale, il vantaggio sarà di chi saprà resistere alle oscillazioni di breve periodo e tenere stretti i propri “lingotti” virtuali. La storia delle criptovalute insegna che la ricchezza si costruisce con la visione di lungo periodo, non con la fretta di vendere.

