Mentre a livello globale le stablecoin stanno vivendo un’espansione significativa, supportate da innovazioni nel settore DeFi, adozione istituzionale e regolamentazioni sempre più chiare, l’Italia continua a restare indietro.

La svolta del GENIUS Act e il boom delle stablecoin

L’approvazione del GENIUS Act negli Stati Uniti a luglio 2025 ha segnato un punto di svolta per il settore delle stablecoin. La nuova normativa ha rimosso numerose barriere normative per le stablecoin ancorate a valute fiat, aprendo la strada all’emissione bancaria regolamentata e conforme.

Dopo solo una settimana dalla sua approvazione, il valore di mercato delle stablecoin è aumentato di 4 miliardi di dollari, riflettendo il crescente interesse istituzionale. In questo contesto, Bank of America ha scelto di dare priorità alla stablecoin RLUSD di Ripple, considerandola la più adatta a guidare la sua espansione nel settore degli asset digitali.

RLUSD rappresenta una stablecoin conforme alle normative statunitensi, scelta strategicamente da Bank of America per la sua solidità tecnica e l’allineamento regolamentare. L’obiettivo è potenziare l’efficienza operativa sfruttando la programmabilità e la velocità di settlement tipiche degli asset digitali. L’istituto punta a lanciare iniziative su larga scala entro la fine del 2025, seguendo il trend emergente della tokenizzazione e della finanza programmabile.

Sfide globali e tensioni regolatorie tra Usa e Ue

La crescente diffusione delle stablecoin in dollari ha sollevato forti preoccupazioni nell’Unione Europea. Una lettera inviata al Parlamento UE e un documento della BCE mettono in guardia contro il rischio di “dollarizzazione” del sistema finanziario europeo.

Al centro del dibattito vi è la possibilità che stablecoin Usa vengano riscattate nell’Ue, compromettendo la stabilità locale. Alcuni europarlamentari chiedono alla Commissione di vietare le emissioni multiple (multi-issuance) da parte di società non europee, come nel caso di Circle, per impedire che in situazioni di stress le filiali europee si trovino senza riserve sufficienti.

La BCE ha chiarito che lo schema multi-issuer rappresenta un vantaggio competitivo sleale per gli emittenti di Paesi terzi e che le riserve delle stablecoin in dollari finiscono per essere investite in asset statunitensi, sottraendo capitali al progetto europeo di Unione del Risparmio. Per questo, la BCE sostiene che la questione non può essere risolta con un semplice Q&A della Commissione, ma va affrontata a livello legislativo.

Tether si prepara con una nuova stablecoin

Nel frattempo, Tether ha annunciato l’intenzione di rientrare nel mercato statunitense con una nuova stablecoin pensata per essere conforme al GENIUS Act. Il CEO Paolo Ardoino ha dichiarato che il progetto è in fase avanzata e che la stablecoin sarà distinta dall’attuale USDT, che continuerà a operare nei mercati internazionali. Il lancio è previsto tra fine 2025 e inizio 2026, con un focus su pagamenti istituzionali e regolamenti interbancari. Attualmente, USDT detiene ancora il primato globale con oltre 162 miliardi di dollari in circolazione, ma è stato escluso per anni dal mercato regolamentato USA.

