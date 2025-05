La convergenza di adozione istituzionale, supporto governativo e crescente legittimazione pubblica porta Standard Chartered a rivalutare le stime su Bitcoin per i prossimi anni.

Le istituzioni accumulano Bitcoin

Con Bitcoin che ha toccato ieri sera un nuovo prezzo record di 112.000 dollari, in rialzo del 16,7% nell’ultimo mese, la banca inglese Standard Chartered ha rivalutato la propria previsione sul prezzo del Bitcoin, fissando un obiettivo ambizioso di 500.000 dollari entro il 2029. Questa nuova stima è supportata da un nuovo trend, ovvero l’esposizione crescente di entità sovrane e fondi pubblici alle azioni di aziende cripto quotate, come Strategy (ex MicroStrategy, MSTR).

Secondo Geoffrey Kendrick, responsabile globale della ricerca sugli asset digitali della banca, i più recenti dati SEC (13F) mostrano che, mentre gli ETF su Bitcoin segnano la 6° settimana consecutiva di afflussi per circa 9 miliardi dollari, l’interesse verso le azioni di MSTR sta aumentando, specialmente tra fondi sovrani e pubblici.

Paesi come Francia e Arabia Saudita hanno aperto nuove posizioni in MSTR nel primo trimestre del 2025, mentre Norvegia, Svizzera e Corea del Sud hanno incrementato la loro esposizione con un equivalente di 700 BTC. Negli Stati Uniti, i fondi pensione pubblici di California e New York hanno aggiunto l’equivalente di 1.000 BTC tramite MSTR.

Kendrick sottolinea come questa strategia consenta a stati e fondi di accedere indirettamente a Bitcoin, soprattutto in giurisdizioni dove la detenzione diretta di BTC non è ancora consentita. Per Standard Chartered, questi movimenti rappresentano un chiaro segnale della crescente maturazione di Bitcoin come asset strategico nei portafogli di investimento istituzionali.

Il Texas vara la riserva statale in Bitcoin

Nel frattempo, anche a livello politico e legislativo, il Bitcoin guadagna terreno. Il Texas, che risulta tra le dieci economie più grandi al mondo, ha approvato una misura storica per creare una riserva statale di Bitcoin, rendendosi potenzialmente il primo stato americano a finanziare concretamente un fondo pubblico in criptovalute.

Il Senate Bill 21, ora sul tavolo del governatore Greg Abbott, prevede la creazione di una riserva sotto il controllo del tesoriere statale. L’iniziativa ha raccolto consenso, con i promotori che la definiscono un “atto di resilienza finanziaria” e un segnale strategico verso un’economia digitale in espansione.

Il disegno di legge è stato sostenuto anche da figure influenti del settore, come Lee Bratcher del Texas Blockchain Council, che ha sottolineato come questa riserva possa attirare capitali, imprese e innovazione nel Lone Star State.

Bitcoin si consolida come bene rifugio

Il contesto macroeconomico attuale, caratterizzato da tassi d’interesse in salita, crisi dei dazi e instabilità finanziaria globale, rafforza il trend di Bitcoin come “oro digitale”, sostenuto anche dal CEO di BlackRock. Figure pubbliche come Robert Kiyosaki (autore di Rich Dad Poor Dad) continuano a promuovere BTC come protezione contro un potenziale crollo finanziario in stile 1929. Anche l’economista Jim Rickards ha definito il debito studentesco da 1,6 trilioni di dollari come una “bomba a orologeria”. Persino il colosso JPMorgan, da sempre ostile verso le criptovalute, ha di recente aperto la strada ai suoi clienti per l’acquisto di Bitcoin.

In India, la Corte Suprema spinge per una legislazione chiara sulle criptovalute, mentre a New York, il sindaco Eric Adams ha lanciato un Crypto Advisory Council per favorire l’adozione della blockchain nei servizi pubblici, rafforzando la legittimità istituzionale del settore.

